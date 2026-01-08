“โม มนชนก” สวมบทชาวเน็ต เข้าไปส่องคำถามจี๊ดใจ ทำไมเมียน้อยสวยกว่าเมียหลวง (คลิป)

กลายเป็นไวรัลไปแล้วเมื่อ “โม มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ” ออกมาทำคลิปบอกเล่าว่าตนได้ไปท่องโลกโซเชียลแล้วเจอเพจที่ชอบตั้งคำถามให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ ซึ่งตนได้ไปเจอประเด็นจี๊ดใจ จึงอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟัง
“เวลาไถคลิปบ้านฟ้า จะเจอเพจที่ชอบตั้งคำถามที่แบบ ถามเพื่อ! ถามแบบตั้งใจให้ทัวร์มาลง หรือมาปั่น ล่าสุดเจอประมาณว่าทำไมเมียน้อยสวยกว่าเมียหลวง คอมเมนต์ก็จะมีหลากหลาย แต่อันที่โมชอบมาก ตลกสุดๆ คือจี๊ดใจฉันมากเลย คือ เมียหลวงก็สวยนะ สำหรับผัวใหม่ ฉันชอบอะไรแบบนี้”
