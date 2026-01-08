แรงมาก! คนขับรถ แฉ “อาจารย์ต้น” นำเงินไปบริจาคกับห้าง ซื้อดิออร์ , ชาแนล ไม่เคยเข้าวัดเลย เล่าเรื่องพีก หนีตร.ตกจากฝ้า

คนขับรถแฉสิ้นไส้ “อาจารย์ต้น” ผู้วิเศษลวงโลก หลอกเงิน “มัดหมี่-ไฮโซดาต้า” สูญ 50 ล้าน เผยพฤติกรรมไม่เคยเข้าวัดทำบุญ เงินบริจาคทั้งหมดอยู่ที่ชาแนลและดิออร์ เผยเรื่องพีก หนีตร.ตกจากฝ้า
เป็นคนใกล้ชิดที่ออกมาแฉพฤติกรรมลวงโลกของ “อาจารย์ต้น” ผู้วิเศษที่หลอกตุ๋นเงิน “มัดหมี่ พิมดาว” นักแสดงสาว และเพื่อนไฮโซอย่าง “โฮโซดาต้า”ที่ถูกหลอกจนสูญเงินมากกว่า 50 ล้านผ่านรายการโหนกระแส ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” สำหรับ “ยอด”คนขับรถของอาจารย์ต้น ทำงานอยู่ 3 ปีจนทนไม่ไหวเลือกเดินออกมา ซึ่งยอดเผยว่าตั้งแต่ขับรถให้อาจารย์ต้น ไม่เคยเห็นอีกฝ่ายเข้าวัดทำบุญเลย นอกจากเอาเงินไปบริจาคในห้าง ซื่อของแบรนด์หรู
หนุ่ม : ลืมพี่ยอดเลย พี่ยอดนั่งเงียบมาก ผมลืมแกไปเลย ขอโทษจริงๆ พี่ยอดเป็นใคร
ยอด : คนขับรถของอาจารย์ต้นครับ อยู่กับเขา 3 ปี เขามีพฤติกรรมไปห้าง เอาเงินไปบริจาคที่ห้าง แบรนด์เนมครับ
หนุ่ม : ไปซื้อของแบรนด์เนม
ยอด : ไปบริจาคชาแนลครับ
หนุ่ม : พี่ยอดเล่นมุก ผมก็งงเลย ตกลงเขาไปซื้อแบรนด์เนม แล้วทำไมถึงออกจากเขามา
ยอด : เหนื่อยครับ 6 โมงครึ่งยัน 5 ทุ่ม ตีสองทุกวัน ไปห้างก็ใช้ไปทุกวัน ไอคอนสยามคือบ้านหลังที่สองของผมเลย
หนุ่ม : เขามีอิทธิฤทธิ์จริงมั้ย
ยอด : มีครับ ตร.จับเขายังไม่รู้เลย ตร.เอาหมายจับไปตามจับคดีฉ้อโกง ผมยังว่าเลยว่าเป็นผู้วิเศษทำไมไม่รู้ว่าตร.จะเข้า เขาประกันตัวออกมา โดนจับเช้า บ่ายออกครับ
หนุ่ม : ถามจริงๆ ระหว่างขับรถ เคยได้ยินเขาพูดมั้ย มัดหมี่โดนหลอกแล้ว
ยอด : ไม่ครับ เขาก็พูดเรื่องเรื่อยเปื่อย ธรรมะไม่พูดเลย พูดแค่ว่าวันนี้ไปไหนดี กินอะไรดี ตั้งแต่ผมอยู่มาไม่เคยไปวัดเลยนะครับ ไปแต่ห้าง
หนุ่ม : ทุกวันนี้พี่ทำงานอะไร
ยอด : ขับแกร็บครับ ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับ เพิ่งเล่านี่แหละ (หัวเราะ)
ดาต้า : อันนี้ก็เพิ่งทราบจากพี่ยอด ว่าตอนที่ตร.เข้าไปจับ ภรรยาอาจารย์ก็ไปหลบบนฝ้า
ยอด : อาจารย์ต้นเอาภรรยาขึ้นบนฝ้าก่อน แล้วจะขึ้นตาม แต่ตัวเองขึ้นไม่เป็น ฝ้าร่วงลงมา มือพัง ถึงยอมให้ตร.จับครับ
ดาต้า : วันนั้นตร.เลยจับได้แค่คนเดียว แล้วรูปออกมาเป็นมืออย่างนี้เลย มือเจ็บ
หนุ่ม : ตร.ไม่จับเมียไป
ยอด : เขาบอกเขาอยู่คนเดียว เมียไม่ได้อยู่ด้วย
หนุ่ม : ทำไมคุณไม่บอกตร.
ยอด : ตอนนั้นผมยังนับถือ ให้ใจเขาอยู่ครับ
ทนายแก้ว : เขาเคยทำอะไรให้เห็นว่าเป็นผู้วิเศษมั้ย
ยอด : เคยไปตั้งศาลพระภูมิของไฮโซต้น ทำท่าเหมือนมีองค์ลง แต่จริงๆ ไม่มีครับ แต่เขาจะคุยว่าเขาเห็นผีบ้าง รู้สึกได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง
หนุ่ม : ที่ดิน 18 ไร่ที่เขาใหญ่ เคยไปมั้ย
ยอด : ผมไปประจำครับ ผมก็รู้ตามคุณดาต้าเลย ผมรู้ตั้งแต่ต้น ผมอยู่ตั้งแต่ก่อสร้าง
หนุ่ม : พี่รู้เลยว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ต้นตั้งแต่แรก แต่เป็นคุณดาต้าที่ซื้อ
ยอด : ใช่ครับ
หนุ่ม : และอาจารย์ต้นเอาไปใส่บริษัท และไล่พวกดาต้าออก
ยอด : ใช่ครับ เขาบอกว่าคุณดาต้าเรื่องเยอะ
ดาต้า : ถ้าดาต้าชมคนที่ทำงานให้เขา เขาจะบอกว่าไม่ได้ดีนะ อย่าไปฟัง เราก็งงว่าคนนั้นช่วยเขาเยอะมาก ทำไมเขาพูดแบบนี้ เรก็ตกใจเหมือนกัน เราเลยมาจับแพทเทิร์นเขาได้ว่า คนนั้นก็ไม่ดี คนนี้ก็ไม่ดี อยากให้ฟังเขาคนเดียว เขามักจะพูดว่าลูกศิษย์เรื่อยๆ ด้วย
ยอด : ใช่ คนที่ดูแลเขาใหญ่ตอนนี้ เขาบอกไม่ดี โง่
ดาต้า : เขาบอกโง่ อย่าไปฟังมัน เราก็ตกใจว่าเขาช่วยงานคุณเยอะมากเลย ตอนนั้นเราเริ่มเอะใจทำไมเขาพูดกับคนที่ช่วยเหลือเขาได้แรงกว่านี้ แต่ไม่พูดต่อหน้า พูดลับหลังเสมอ เหมือนที่เขาพูดว่ามัดหมี่ให้ดาต้าฟังเรื่อยๆ เขาจะพูดแบบนี้กับทุกคน และดิสเครดิตทุกคน
หนุ่ม : รู้จักไฮโซต้นมั้ย
ยอด : รู้จักครับ เขาไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ กินไวน์บ้าง ออกกำลังกายบ้าง ตีเทนนิส ตีกอล์ฟ ตีเสร็จก็ไปกิน
หนุ่ม : ไม่มีทำบุญเหรอ
ยอด : ทำครับ ดิออร์ไงครับ (หัวเราะ) ไม่เคยเข้าวัด ไม่เคยเอาเงินไปบริจาควัดเลย ยืนยัน 100 เปอร์เซ็นต์ เอาเงินไปบริจาคห้างอย่างเดียวครับ
มัดหมี่ : เฮ้อ (ถอนใจ) เงิน 8 ล้านของพี่ไปอยู่ที่ดิออร์
ยอด : อยู่ชาแนลครับ
หนุ่ม : ทำไมพี่ถึงออก พี่หมดศรัทธาเพราะอะไร
ยอด : ตอนนั้นมีคลิปนึงที่เขาหลอกลวง มีลงในยูทูป ประมาณปลายปี 66 หลอกลวงทำบุญ แล้วก็ไปพม่าโดนจับ ต้มตุ๋น มิจจี้ ผมก็ส่งคลิปนี้ให้เขาดู วันต่อไปผมก็ออกเลย เขาบอกไม่มีอะไร กลับมาทำงานเถอะ แต่ผมไม่ไปอีกเลย