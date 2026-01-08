“ไฮโซดาต้า” เพื่อน “มัดหมี่” เหยื่อโอนตัดกรรม “อาจารย์ต้น” สูญ 50 ล้าน ซื้อที่ 18 ไร่สร้างสถานปฏิบัติธรรม แต่ถูกเตะออก อ้างเจ้าที่บอกเป็นคนไม่ดี!

แฉขบวนการลวงโลก “ไฮโซดาต้า” เหยื่อรายใหม่ “อาจารย์ต้น” อ้างโอนเงินลดละกรรม สูญ 50 ล้าน ซื้อที่ 18 ไร่สร้างสถานปฏิบัติธรรม ก่อนถูกเตะออก อ้างเจ้าที่บอกเป็นคนไม่ดี “มัดหมี่” โดน 8 ล้าน เสียใจชวนคนมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก เชื่อมโยง “ไฮโซต้น” หลอกเงิน “ไฮโซนัท” 14 ล้าน ก่อนหนีไปต่างประเทศ
กลายเป็นประเด็นมาก่อนหน้านี้ สำหรับกรณี “ไฮโซต้น” หลอกเงินเพื่อนสนิทอย่าง “ไฮโซนัท” ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ลัมโบร์กินี จนสูญ 14 ล้าน ก่อนหนีไปต่างประเทศ ต่อมามีการโยงเอี่ยว “อาจารย์ต้น” ซึ่งมีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นผู้วิเศษ ชักชวนคนที่มีชื่อเสียงให้มาลงทุนทำสถานปฏิบัติธรรม อ้างเรื่องโอนเงินลดละกรรม จนมีผู้เสียหายหลายราย รวมทั้ง “มัดหมี่ พิมดาว” โดนไป 8 ล้านบาท ซึ่งอาจารย์ต้นมีพฤติกรรมบางอย่างเชื่อมโยงกับไฮโซต้น
รายการโหนกระแส วันที่ 8 ม.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ ดาต้า ผู้เสียหายที่โดนอาจารย์ต้นหลอกเงิน 50 ล้าน, ไฮโซนัท - ขวัญ ภรรยา ผู้เสียหายโดนไฮโซต้น หลอก 14 ล้าน , มัดหมี่ พิมดาว ผู้เสียหายจากเคสอาจารย์ต้น โดนไป 8 ล้าน มาพร้อม ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
ไม่ได้มาอีก 2 ท่าน ที่เขาเรียกว่า ไฮโซ ต. กับอาจารย์ ต. แต่ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกัน ไฮโซต้น และอาจารย์ต้น ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ คุณดาต้าเป็นยังไง?
ดาต้า : ดาต้าเริ่มจากการไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ต้น มัดหมี่เข้าไปปฏิบัติธรรมก่อน มัดหมี่ชวนดาต้าไป เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน
มัดหมี่รู้จักทางอาจารย์ต้นได้ยังไง?
มัดหมี่ : ช่วงนั้นปี 2560 เป็นช่วงที่มัดหมี่มีอาการเครียด ซึมเศร้า เราถ่ายละคร แล้วถอดตัวละครไม่ออก เราก็มีโอกาสไปพบจิตแพทย์ หรือพระ ก็เหมือนช่วยไม่ได้ มีรุ่นพี่สองคนที่เรารู้จัก เขาแนะนำว่ามีอาจารย์คนนึงที่จะช่วยเราได้เรื่องเอเนอร์จี้ ดึงพลังงานออก ตอนนั้นเราก็เอ๊ะอยู่ แต่เราก็ไป เพราะเราอยากหายจริงๆ เราไปกัน 3 คน มีมัดหมี่ ดาต้า และเพื่อนสนิทอีกคน พีช ไปกัน 3 คน ตอนนั้นดาต้าหายไปช่วงนึง
พอไปเจอแล้วเป็นยังไง?
มัดหมี่ : ตอนแรกเรารู้สึกว่าเขาน่าเชื่อถือ วิธีการพูดของเขาต่างๆ จะลิงก์กับเรื่องของกรรม อดีตชาติ ณ ตอนนั้นเรามีโอกาสได้เล่นซีรีส์ เป็นเรื่องอดีต ปัจจุบันด้วยเหมือนกัน ก็ค่อนข้างลิงก์กัน เราก็ค่อนข้างเชื่อ ณ ตอนนั้น
เราเห็นเหรอว่าเขาทำได้เหรอ?
มัดหมี่ : เราไม่ได้เห็นว่าเขาทำได้ แต่วิธีการพูดของเขาเอง การให้ไหว้พระ สวดมนต์ให้มีวิธีการแบบ เนี่ย มันเป็นอดีตชาติของเรานะ เราเคยทำตรงนี้มา ตอนนั้นที่เราโดนประมาณนั้น
อะไรทำให้มั่นใจว่าเขาจะดึงเอเนอร์จี้เราออกมาได้?
มัดหมี่ : เขาทำท่าเลยค่ะ หนูเจอแบบนั้นเลย ตอนนั้นเราเชื่อนะ เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ ไม่อยากเป็นทุกข์แบบนี้ ณ ตอนนั้นเป็นช่วงเราอ่อนแอที่สุดจริงๆ
ดาต้า : อันนี้ยืนยันได้ เป็นเพื่อนกับมัดหมี่มาตั้งแต่ปี 1 ก่อนเข้าปี 1 ด้วยซ้ำ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มัดหมี่ดิ่งที่สุด เขาอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากด้านของจิตใจในช่วงนั้น
รู้สึกยังไงกับคำพูดที่บอกว่าไม่เคยดูข่าวเหรอ?
มัดหมี่ : มัดหมี่ยอมรับค่ะครั้งนึงเราก็ถูกเอาวิชาครอบงำ ยอมรับว่าโง่เลยก็ได้ เพราะครอบครัวเรา เพื่อนสนิทเรา หลายคนเตือนเรา แต่เราเลือกปกป้องสำนึก
จริงๆ คนกลุ่มนี้ไม่ต้องมาออกก็ได้ อันดับแรก คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ เขาก็มีฐานะ ไม่ต้องออกมาก็ได้ ออกมาก็โดนคนครหาว่าทำไมโง่ ทำไมโน่นนี่นั่น แต่ที่เขาออกมา เขาอยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเขาเองแน่ๆ สองเขาอยากให้เอาเรื่องราวเขาเป็นอุทาหรณ์ ว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่วงเดียว วงของกลุ่มเขาก็โดนเรื่องแบบนี้ อยากให้คนดูใจเย็นๆ ว่าเพิ่งไปว่าเขา คนที่คุณควรด่าไม่ใช่ผู้เสียหาย ถึงเขาไม่รู้ หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่คุณต้องเข้าใจว่าเขาก็ยังเป็นผู้เสียหาย คุณควรด่าคนที่ทำกับพวกเขา เล่าต่อครับ?
มัดหมี่ : เรายอมรับว่าตอนนั้นเราก็เชื่อ เราก็อยากรับผิดชอบส่วนนี้ด้วย เพราะว่าตอนเราเชื่อ เราก็อยากให้คนอื่นได้ดี ณ ตอนนั้นเราเชื่อว่าเขาช่วยได้จริงๆ เราชวนหลายคนมากให้มาที่นี่ เพื่อที่ว่าตัดกรรมได้ ลดละได้ ครอบครัวเราก็เคยมา แต่ครอบครัวเราเตือนแล้วว่าออกมาเถอะมันไม่ใช่พุทธศาสนาจริงๆ หรือเพื่อนบางคนก็เตือน บางคนก็มาแอบดูว่ามัดหมี่โอเคมั้ย เราอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วย เพราะเราก็ชวนหลายคน ณ ตอนนี้ปัจจุบันบางคนก็ยังติดอยู่ที่สำนัก ก็ยังเชื่ออยู่ บางคนออกมาแล้วก็โชคดีไป แต่สุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้ เราทำหน้าที่ได้มากสุดก็คือการที่เรามายืนหยัดตรงนี้ ยืนหยัดความเป็นจริงและความยุติธรรมว่าสุดท้ายมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดจริงๆ
คุณเริ่มเสียเงินยังไง?
มัดหมี่ : ตอนแรกเขาแนะนำว่าการลดละกรรม หรือการทำบุญ จริงๆ ทำที่ไหนก็ได้ ตอนแรกมากลุ่มเล็กๆ 15 คน อบอุ่น หลังจากนั้นคนเริ่มเยอะขึ้น 20 30 เป็น 100 จนกระทั่ง 200 ย้ายการปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆ ต่างจังหวัด ไม่อยู่ที่เดิม ย้ายไปเรื่อยๆ หลังๆ เริ่มให้เอาเข้าที่ของเขา บอกว่าเอามาช่วยตรงนี้ดีนะ ช่วยการปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป ช่วยเรื่องอาหารการกิน ช่วยเรื่องนำพาคนสู่นิพพาน ก็โดนประมาณนี้แหละค่ะ เชื่อเต็มที่ (หัวเราะ)
คุณจ่ายเงินยังไง?
มัดหมี่ : โอนค่ะ ก็โอนๆๆ ตกใจเหมือนกันว่าทำไมโอนได้เยอะขนาดนั้น
เป็นการตัดกรรมเหรอ?
มัดหมี่ : เขาบอกเป็นการลดละกรรม เป็นการช่วยเจ้ากรรมนายเวร ช่วยคู่กรรม คู่กรรมก็จะมี คู่รักเก่าจากอดีตชาติ ทำไมความสัมพันธ์เรา ณ ปัจจุบันถึงมีปัญหา ก็นี่ไง คู่กรรมตามมาจากอดีตชาติ โดนประมาณนี้ค่ะ
ดาต้าตามมัดหมี่ไป แล้วเรื่องราวเป็นยังไง?
ดาต้า : มัดหมี่ชวนไป เพราะว่าเห็นว่าดาต้าไม่สบายบ่อยมาก ช่วงนั้นไม่สบายบ่อยที่สุดในชีวิตจริงๆ แล้วก็ไปหาหมอหลายที่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ เพื่อนก็สงสารเรา เพื่อนหวังดีกับเรา เพื่อนชวนเราไปเพราะคิดว่าจะช่วยได้ ตอนแรกเราก็ไปก่อน ไปครั้งแรกเรายังไม่เชื่อ รู้สึกว่ามันแปลกอยู่ เราเจอหน้าอาจารย์ต้นครั้งแรก เขานั่งว่าภรรยาให้เราฟังเป็นชม. พร้อมกับลูกศิษย์คนอื่นที่นั่งอยู่ตรงนั้นนิดหน่อย
เขาด่าเมียตัวเองเนี่ยนะ?
ดาต้า : ใช่ แล้วว่าแรงด้วย เราก็งง เราเป็นคนเคยปฏิบัติธรรมมาหลายที่ เราก็คิดว่าเราจะไม่กลับไปอีก เพราะรู้สึกว่าคนนี้แปลก เขาบอกว่าเมียดุมาก ดุยังกับ... เราเพิ่งเจอครั้งแรก แล้วเขามีเล่าด้วยว่าเคยไปกิ๊ก แล้วเมียก็เหมือนอารมณ์กลัวเมีย แต่เมียจับได้ เล่าแต่เรื่องพวกนี้ เราก็เลยไม่ไปแล้ว เรารู้สึกมันแปลก เราไม่ได้ไปอีกประมาณครึ่งปี เรากลับไปปฏิบัติต่างจังหวัด วัดป่าของเราไป ถึงจุดนึง มัดหมี่ชวนอีกรอบนึง ครึ่งปีถัดไป เพราะช่วงนั้นเราไม่สบาย ปวดหัวตลอดเวลา เป็นไมเกรนตลอดเวลา หาสาเหตุไม่ได้ ไปตรวจที่ไหนก็ไม่มีใครบอกได้ว่าเป็นอะไร มัดหมี่ก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์ต้นต่อ เขาสอนกรรมที่ไม่มีคู่กรณี มัดหมี่ถ่ายสไลด์อันนั้นส่งมาให้ในไลน์ดาต้า ว่าหรือควรมาฟังเรื่องนี้มั้ย เผื่อมันช่วยได้ ตอนแรกไม่ได้คิดจะไป แต่พอเพื่อนเราชวน เราก็โอเค ดาต้ามองว่าคนที่ไปตรงนั้นคือเชื่อเพื่อน เพราะเพื่อนเราเป็นคนดี คนที่ไปเป็นคนดี เครดิตดี มีเจตนาดี เราก็เลยไป เราไม่ได้สงสัยเพื่อนเราอยู่แล้ว เราคิดว่าคนที่เพื่อนเราสแกนมาก็น่าจะโอเค หรือคนที่ชวนมัดหมี่ไป ก็ดูเป็นคนมีเครดิตดี เราก็เข้าใจว่าน่าจะโอเค เพราะเรารู้จักพี่คนนั้นเหมือนกัน
จากนั้นเกิดอะไรขึ้น?
ดาต้า : จากนั้นเริ่มติดเบ็ด ไม่เชื่ออยู่ครึ่งปีเลยนะ ที่ไม่ได้ไปอีก พอไปเขาก็เริ่มสอนเรื่องลดละกรรม มีการให้เราทำสมาธิ พอเราทำสมาธิมันก็รู้สึกดี เราก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้น บรรยากาศที่ไปก็อบอุ่น วันนั้นเป็นกลุ่มเล็กๆ น่ารัก ทุกคนใจดี ผู้ปฏิบัติทุกคนใจดี เรารู้สึกว่าทุกคนมาด้วยเจตนาที่ดี อยากขัดเกลาตัวเอง พัฒนาตัวเองให้จิตใจดีขึ้น มันเป็นบรรยากาศที่ดีในตอนแรก เราก็รู้สึกว่าไม่เสียหายนี่ เพราะตอนนั้นเขาบอกให้เราโอนเงินทำบุญไปที่ไหนก็ได้ เราก็รู้สึกว่าถ้าเราไปก็คงไม่เสียหาย เพราะเขาไม่ได้บังคับให้เราโอนเงินไปที่เขาตั้งแต่แรก ดาต้าโอนเงินทำบุญลดละกรรมไปที่รพ.สงฆ์บ้าน บ้านเด็กตาบอดบ้าง ทำแบบนั้นอยู่เป็นปี หลังจากที่กลับไป ไปอีกรอบก็ไม่ได้โอนเข้าตัวเขาเลยเป็นปี อาจมีให้แค่ค่าครู ซึ่งแล้วแต่ ค่าลดละกรรมก็แล้วแต่
ตอนนั้นเขาอยู่ที่ไหน?
ดาต้า : เขาใช้รีสอร์ตลูกศิษย์เขาคนนึงตอนนั้นที่ปราจีนฯ ค่ะ
ขั้นที่ 1 ตั้งค่าครูก่อนสื่อจิต และกล่าวคำขออนุญาต ค่าครู 20 30 40 ไปถึง 100 ตามแต่ศรัทธา ให้กล่าวคำอนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสื่อจิตเพื่อให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน ขอชมบารมีจิตของลูก เป็นบทเลย?
ดาต้า : ใช่ค่ะ เนี่ยแหละค่ะที่เขาจะสอนประมาณนี้ และให้เราทำสมาธิตอนที่เขาสอน
จ่ายเงินเท่าไหร่?
ดาต้า : ตั้งค่าครู เขาบอกให้ตั้งครั้งละ 100 ค่าครูให้ไปที่เขา ส่วนค่าลดละกรรม จะไปทำที่ไหนก็ได้
จาก 10 20 30 40 พักเดียว เอาที่ดินยกให้เขา ที่ดินกี่ไร่?
ดาต้า : ที่ดิน 18 ไร่ ที่เขาใหญ่ค่ะ
ให้เขาไป แล้วสร้างเป็นสถานปฏิบัติธรรม ข้างบนเป็นสถานปฏิบัติธรรม ขวามือขายกัญชา กลุ่มผู้เสียหายเชื่อว่าไฮโซต้นกับอาจารย์ต้นน่าจะรู้กัน มีการแบ่งประโยชน์กันในการทำต่างๆ นานา ถ้าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ ท่านกลับมาฟ้องพวกนี้เลยครับ ทั้งคุณมัดหมี่ คุณดาต้า คุณนัท คุณขวัญ เขารออยู่ ถ้าคุณอยากฟ้องคุณกลับมา ผิดถูกก็ว่ากัน ถ้าคุณว่าเขาหมิ่นประมาทคุณก็สู้ ทางนี้ก็จะสู้ว่าคุณเอาเงินเขาไปยังไง มานั่งปิดกัน ต. ดูเลอะเทอะ ต้นก็ต้น เดี๋ยวจะเอ่ยนามสกุลด้วย ตระกูลคุณก็ไปเอานามสกุลเขามาใช้นะ ทำให้คนอื่นหลงเชื่อ มันไม่ดี ทำให้เสียหายอีกเยอะแยะมากมาย จากนั้นคุณทำบุญอีท่าไหนถึงไปหลงเชื่อเขาแบบนั้น?
ดาต้า : ใช้เวลาหลายปีมากๆ ค่ะ ไม่ใช่ข้ามคืนแล้วเราเชื่อ ใช้เวลา 6 เดือนกว่าเราจะกลับไปหาเขาใหม่ พอกลับเข้าไป เขามีการสอนให้นั่งสมาธิลดละกรรม ทำบุญค่าครูไปที่เขา ทำบุญลดละกรรมไปที่ไหนก็ได้ ทำแบบนั้นเป็นปีเลย ถึงจุดนึงเราก็การ์ดตก เราเริ่มคิดแล้วว่าเขาไม่ได้มาหาผลประโยชน์อะไรจากเราจริงๆ เพราะเราทำบุญที่อื่นเป็นปีเลย เขาก็พูดกับคนใหม่ๆ ที่เข้าไปตลอดว่าทำบุญที่ไหนก็ได้ ทำบุญที่ไหนก็ดีเหมือนกัน พอเวลาผ่านไป เราเริ่มการ์ดตก และเห็นว่าเขาเริ่มช่วยคน ก็คิดว่าเขาน่าจะทำสิ่งที่ดีจริงๆ แหละ ถึงจุดนึงเขาเริ่มเปลี่ยนคำพูดด้วย พอเราเป็นคนเก่า เขาก็เปลี่ยนไปบอกว่า จริงๆ แล้วทำบุญมาที่เขาจะได้ประโยชน์สูงสุด เป็นบุญสูงสุด เพราะว่าเขาจะเอาเงินนี้ไปทำประโยชน์ให้ผู้คน และช่วยคนดับนิพพาน
ตอนนั้นไม่ได้ให้ที่?
ดาต้า : ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องเขาใหญ่ ตอนนั้นยังปฏิบัติกันอยู่ ตามโรงแรม ใช้ห้องประชุมเฉยๆ ค่ะ
ต้องมีจึ๊กนึง ที่รู้สึกว่าอันนี้ใช่ว่ะ คนนี้ใช่แล้วล่ะ ไม่งั้นคนนึงจะเอาที่ดินเขาใหญ่ 18 ไร่ไปให้คนๆ นึง?
ดาต้า : จริงๆ ปฏิบัติตามโรงแรมอยู่อย่างนั้นหลายปีเหมือนกัน ตามจังหวัด ปราจีนฯ บ้าง ศรีราชาบ้าง ครั้งละ 3 วัน 2 คืน ทุกๆ 2 เดือน ระหว่าง 2 เดือนนั้น ทุกๆ 2 อาทิตย์จะมีการสนทนาธรรมกัน ที่ซอยประดิพัทธ์ในกรุงเทพฯ พูดง่ายๆ ว่ามาฟังธรรมะกันทุกๆ 2 อาทิตย์ เราจะเจอกันทุกๆ 2 อาทิตย์เลย และปฏิบัติที่โรงแรมทุกๆ 2 เดือน
ฉะนั้นเราก็เริ่มอินแล้ว?
ดาต้า : ใช่ ง่ายๆ เหมือนเราโดนกรอกข้อมูลเรื่อยๆ ทุกๆ 2 อาทิตย์ เขาจะพูดบิวต์ขึ้นเรื่อยๆ จากตอนแรก มันค่อยๆ เปลี่ยนไป กลายเป็นว่าสิ่งที่เขาทำมันคือช่วยคนกับนิพพาน ถ้าเราทำเข้าไปที่เขามันจะช่วยคน เขาชอบพูดให้ลูกศิษย์ได้ยินว่าเหมือนคนหยอดกล่อง ชอบหยอดเหรียญ เขาก็เหมือนประมาณว่าเดือดร้อน อาจารย์ต้นกับภรรยาเหมือนคุยกันให้เราได้ยินกันเอง ว่าอีกสักพักคงต้องปิดการปฏิบัติธรรมแล้วแหละ เพราะว่าค่าอาจารย์ไม่พอ
มัดหมี่ : พอได้ยินแบบนั้นเราก็ลงไปใหญ่เลย
ดาต้า : เขาพูดแบบนี้ให้ได้ยินหลายๆ กลุ่มด้วย ลูกศิษย์ก็เลยสงสาร เห็นใจ เหมือนตัดพ้อกับภรรยาว่าคงทำต่อไม่ได้แล้ว คงต้องปิดแล้วล่ะ เขาพูดต่อหน้าลูกศิษย์ที่ศรัทธา ที่รู้ว่าเริ่มอินกับตรงนี้แล้ว คนที่ขี้สงสาร ซึ่งก็ได้ผลค่ะ
สุดท้ายคุณเลยตัดสินใจมีที่ดินอยู่ 18 ไร่?
ดาต้า : เขาขอเลยค่ะ
คนบ้าอะไรมาขอที่ดิน 18 ไร่?
ดาต้า : ตอนนั้นลูกศิษย์เขาเพิ่มเป็น 200 คนแล้ว เขาก็เลยมาปรึกษา ขอคุยกับเราว่า ตอนนี้ลูกศิษย์เขาเยอะแล้ว เขาอยากมีที่ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเอง มีอาคารเป็นของตัวเอง จะได้ไม่ต้องไปใช้โรงแรมนั้นโรงแรมนี้ เวลาไปโรงแรมทุกคนก็ต้องจ่ายค่าห้องโรงแรม ค่าอาหาร เขาอ้างว่าเขาก็ต้องใช้เงินกับเรื่องฮอลล์ปฏิบัติธรรม แต่จริงๆ ถ้าคนปฏิบัติเยอะ ก็น่าจะดีลเรื่องฮอลล์มา ดาต้าไม่ทราบว่าจริงๆ เขาดีลยังไงกับโรงแรม แต่เขาชอบบอกว่าเขาขาดทุน
ตอนนั้นไฮโซต้นมาหรือยัง?
ดาต้า : มาช่วงปีที่ 2 ค่ะ
คุณอยู่กับอาจารย์ต้นสักพัก มีไฮโซต้นโผล่มา?
ดาต้า : แรกๆ ไม่มี ช่วงคนเยอะแล้ว เขาจะมาค่ะ
คุณยกที่ดินให้เขายังไง?
ดาต้า : เขามาขอว่าเขาอยากได้ที่ที่เขาใหญ่ เขาบอกว่าเขาต้องการสร้างสถานธรรม เพราะคนเยอะแล้ว 300 คนแล้ว ถึงเวลาต้องมีสถานธรรมเป็นของตัวเองได้แล้ว แล้วเขาทราบอยู่แล้วว่าเราเป็นคนไปปฏิบัติธรรมวัดป่าวัดโน้นวัดนี้ ที่บ้านเราก็จะชอบไปสร้างไว้ตรงโน้นตรงนี้ เขาจะรู้ว่าเราศรัทธาด้านนี้อยู่แล้ว เขาเลยถามเรา เราได้ยินคำว่าสร้างสถานธรรม เราก็ โอเค ดีสิ น่าทำ
18 ไร่ เป็นชื่อของใคร?
ดาต้า : ตอนแรกทั้งหมดเป็นของเรา เป็นชื่อเราและครอบครัว
แม่ดาต้า : 18 ไร่เขาจะเปิดบริษัทขึ้นมาอีกอัน บริษัทที่เขาใช้รับเงินโอนค่าลดละกรรม จะเป็นชื่อนึง พอมีโครงการของทางเขาใหญ่ เขาก็เปิดเป็นบริษัทนึง
ที่ดินเก่าเป็นชื่อของใคร?
แม่ดาต้า : เป็นเจ้าของที่เดิม เขาเป็นคนพาไปดูด้วยกันเลยค่ะ
ดาต้า : เขาให้เราจ่ายเงินให้
เขาอยากสร้างสถานปฏิบัติธรรม แล้วไปเล็งที่แปลงนี้เอาไว้ เสร็จปุ๊บไม่มีเงิน ก็เลยพาพวกคุณไปดู บอกว่าที่แปลงนี้ เป็นที่บุญ ถ้าซื้อที่นี่คุณจะมีบุญมาก คนจะมาปฏิบัติธรรม พวกคุณจะสำเร็จบรรลุเป็นอรหันต์เลย ฉะนั้นต้องซื้อที่แปลงนี้นะ พวกคุณก็เอาเงินไปซื้อที่แปลงนี้ แต่ไม่ได้ใส่ชื่อพวกคุณ เอาไปใส่ชื่อบริษัทของเขา?
แม่ดาต้า : ถูกค่ะ ที่ยอมให้ใส่ชื่อเขาตอนนั้น เพราะมีชื่อน้องชายดาต้าสองคนอยู่ในนั้น เป็นประธาน สองคนบอกกัน ยังไงก็ถือหุ้น 51 เปอร์เซ็นต์ ถ้าจำไม่ผิดนะคะ เราคิดว่าเราจะคุมตรงนั้นได้ ส่วนอีกส่วนนึง 34 ไร่ด้านในเป็นชื่อของครอบครัวเรา มีชื่อคุณแม่ ดาต้า น้องชาย ส่วนนั้นไม่ได้ให้ ส่วน 18 ไร่ มีชื่อลูกชายอยู่ แต่พอดาต้ายอมโอนให้เขาไป เขาเตะเอาชื่อลูกชายออกเลย
เขาเล่นแร่แปรธาตุ โดยการเอาชื่อลูกเราออกจากบริษัท และตั้งกรรมการใหม่มาดูแล มีอำนาจในการเซ็นทุกอย่าง?
แม่ดาต้า : ใช่ค่ะ เอากันเห็นๆ อย่างนั้นเลย
ดาต้า : จริงๆ เขาไม่ได้จะจบแค่ที่นี่ค่ะ เขาจะจบที่หมู่บ้านด้วย 34 ไร่ข้างหลังจะทำเหมือนเป็นหมู่บ้านให้ผู้ปฏิบัติธรรม
มีหลักฐานการโอนเงินมั้ย?
แม่ดาต้า : มีค่ะ
สุดท้ายที่ดินแปลงนี้จดในชื่อบริษัท ไปๆ มาๆ บริษัทเอาชื่อน้องคุณออกไป เขาแต่งคนอื่นเข้ามามีอำนาจในการเซ็น มันเลยกลายเป็นว่าคุณไม่มีอำนาจในการบริหารตรงนั้นเลย?
ดาต้า : ใช่ค่ะ แล้วเขาก็ไล่เราออกมาจากออฟฟิศ โดยให้คุณไฮโซต้นเป็นคนเดินมาบอกเราว่าให้ออกไปได้แล้ว
กรรมการในบริษัทนั้นมีชื่อไฮโซต้นมั้ย?
ดาต้า : ไม่มีค่ะ แต่เขามานั่งบริหารแทนเราในออฟฟิศ แล้วเขาก็ให้ลูกน้องมากับเขาตอนแรก บอกว่าอาจารย์ให้มาขอข้อมูลฐานลูกค้าของแคมป์ปิ้งทั้งหมด เพราะตอนนั้นแคมป์ปิ้งเปิดมาได้สักพักแล้ว เราก็เลยส่งให้ เขาก็บอกให้เราออกไปได้แล้ว ทำหน้ากระฟัดกระเฟียด
ทางนี้ตกลงซื้อที่ให้ 18 ไร่ หลังจากนั้น 18 ไร่นี้เข้าไปสู่บริษัทที่ชื่อว่า มาย แอนด์ โซ กรุ๊ป โดยมีอีกบริษัทเป็นเมเนท ชื่อ มายด์ แอนด์ โซ ชื่อลูกชายเขาอยู่ในบริษัท มาย แอนด์ โซ สองคนเลย ไปๆ มาๆ ถูกดีดออกไป โดยไม่รู้ตัว นี่ผิดกฎหมายนะ?
ทนายแก้ว : ผิดครับ ปลอมแปลงเอกสาร
ตอนนั้นน้องชายคุณเป็นกรรมการมั้ย?
ดาต้า : เป็นผู้ถือหุ้นค่ะ
กรรมการผู้เซ็นคือใคร?
แม่ดาต้า : จำไม่ได้ค่ะ ตอนนั้นไม่ทราบว่าเขาใช้ชื่อนอมินีอีกคนหรือเปล่า
เอาเป็นว่าลูกชายถือหุ้น โดนถอดถอนออกไปโดยไม่ได้รับความยินยอม?
แม่ดาต้า : ไม่ได้เซ็นเอกสารด้วย ผิดกฎหมายแน่นอน
แจ้งความหรือยัง?
แม่ดาต้า : แจ้งไปหมดแล้ว
ดาต้า : มีแจ้งที่กองปราบ และแจ้งไปที่สน.ด้วยค่ะ
คุณนัท จะมีตัวละครขึ้นมาตัวนึง คือไฮโซต้น คุณโดน 14 ล้านเป็นเพื่อนกันมาก่อน แล้วเกี่ยวข้องกับอาจารย์ต้นมั้ย?
ไฮโซนัท : จริงๆ เขาเคยชวน แต่ไม่ได้ไป เพราะเคยไปที่ที่พี่หนุ่มไปเหมือนกัน พาลูกค้าไป
ย้ำซะเจ็บปวดหัวใจมาก?
ไฮโซนัท : แต่ไม่ได้ไปครับ
คุณโดน 14 ล้าน เชื่อว่าเงินไปวนอยู่ฝั่งนี้ด้วยมั้ย?
ไฮโซนัท : ไม่แน่ใจจริงๆ วันแรกด้วยความเป็นเพื่อน เหมือนจุดนึงเราการ์ดตก เป็นเพื่อนปุ๊บเราอะไรก็ได้ เอาเงินไปก่อน สัญญาทั้งหมดเขาเป็นคนทำเองทั้งหมด ผมไม่ได้ทำสัญญาเลย เขาเป็นคนจัดการเอกสารทั้งหมด
ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนลัมโบร์กินีของประเทศไทย คุณนัทโดนไฮโซต้นเอาเงินไป 14 ล้าน จริงๆ มีอีกเรื่องนึง คุณจำหน้าสองท่านนี้ไว้เลยนะ เดี๋ยวเขาต้องมาออกรายการอีก เพราะคุณขวัญ ภรรยาคุณนัท ล่าสุดเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่?
ขวัญ : 97 ล้านค่ะ
คุณรู้มั้ยเขาจ่ายค่าอะไรไป มีคนบอกหลอกเขาว่าสามารถติดต่ออีมินโฮมาที่ประเทศไทยได้ มาทำแฟนมีตฯ จ่ายเงินไป 90 กว่าล้านเพื่ออีมินโฮ สิ่งที่แปลกใจมาก ทำไมมีพระเยซูไปตั้งคู่พระพุทธรูปขณะอาจารย์ต้นทำพิธีได้?
ดาต้า : เขาจะพูดว่าจิตอาจารย์ต้นจริงๆ เหมือนกลับนิพพานไปแล้ว เป็นจิตของผู้สร้างมาอยู่แทน และมีองค์พุทธะอยู่ด้วยข้างๆ เขาบอกพระศิวะก็อยู่กับเขาเหมือนกัน ทั้งหมดเลย ลูกศิษย์ทุกคนจะได้ยินหมด พูดบ่อยมาก
ทุกศาสนาจะอยู่กับเขาหมด?
ดาต้า : ใช่ค่ะ เขารับหมด จะเป็นศาสนาอะไรก็ได้
พอซื้อที่ให้เขาไปแล้วเป็นยังไงต่อ?
ดาต้า : เขาก็แปลกใส่เราทันที จากปกติดีกับเรามาก ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่คุยด้วยค่ะ เหมือนเราเป็นธาตุอากาศ เดินผ่านเราไปเลย ไม่ทักทาย เราทักเขาก็ไม่ทัก สักพักหลังจากนั้นเขาเริ่มมาบอกเราว่าคงให้เราบริหาร ทำสถานธรรมด้วยไม่ได้แล้ว เขาติดต่อกับเจ้าที่ได้ เขาบอกว่าเราเป็นคนไม่ดี
เจ้าที่บอก?
ดาต้า : เขาฝันว่าเจ้าที่บอกว่าเราบาปหนา เป็นคนไม่ดี เขานั่งสมาธิ ติดต่ออะไร อดีตชาติเราเคยทำร้ายพระพุทธเจ้า เราเลยไม่มีสิทธิ์ทำสถานธรรมต่อไปแล้ว
เจ้าที่มาบอกเขาว่าดาต้าเป็นคนไม่ดี อย่าให้มาเหยียบที่นี่ ในอดีตชาติเคยทำร้ายพระพุทธเจ้าด้วย ทั้งที่เป็นคนจ่ายเงินซื้อที่มาแท้ๆ แต่เจ้าที่กลับมาบอกว่ากูเป็นคนไม่ดี ทำไมไม่ถามกลับไปว่าเจ้าที่รู้มั้ยว่ากูจ่ายเงินซื้อที่มึงมานะ?
ดาต้า : ตอนนั้นก็คิดว่าทำไมเจ้าที่ไม่เข้าฝันเร็วกว่านั้นสักเดือนนึง ก่อนจะกลายเป็นชื่อเขา
เขาทำไงต่อ?
ดาต้า : เราก็งง เราไก่ตาแตกอยู่ อึ้งอยู่ เขาบอกว่าให้ทำต่อไม่ได้แล้ว ให้เราออก ไม่ให้เราบริหาร ให้ไฮโซต้นเข้ามาออฟฟิศเรา ขอข้อมูลต่างๆ แล้วไล่เราออกมา แล้วให้ไฮโซต้นบริหารแทน หลังๆ ไฮโซต้นมาประจำค่ะ หลังๆ เจอกันบ่อยมากๆ ค่ะ
นั่งหันหลังนั่นใคร?
ดาต้า : พี่หนุ่มค่ะ (หัวเราะ)
หันหน้ามาหาผมคือโจ เป็นเพื่อนผม ทีเจก็ไปตอนนั้น ไปกันหมด
ดาต้า : อันนี้ร้านอาหารค่ะ
ใส่หมวกคือผม ถัดไปคือเจ๊กบิวกิ้น ไปกันหมด เขาก็มาต้อนรับเหมือนเป็นเจ้าของ?
ดาต้า : เขาก็พยายามมาพรีเซ็นต์ให้เป็นแบบนั้นค่ะ ตอนนั้นก็เป็นของเขาไปแล้วแหละค่ะ จะว่าไป เพราะกลายเป็นชื่อเขาไปแล้ว เขาเตะชื่อบ้านเราออกมาแล้ว
เขาไม่เขินเหรอ เขาไม่ได้เป็นคนซื้อ ไม่เขินไม่อายบ้างเหรอวะ?
ดาต้า : นี่คือสิ่งที่ดาต้าสงสัยมาตลอด ไม่เขินเหรอ
คดีความไปยังไง หลังเขาเอาคุณออกมา คุณด่าเขามั้ย?
ดาต้า : เราไม่ด่า เราอึ้ง เราก็เลยจะออกจากสำนักเขา เขาเตะเราออกจากเฉพาะส่วนธุรกิจค่ะ ส่วนที่เป็นสำนักเขายังอยากเก็บเราไว้ ด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม เราอาจมีผลประโยชน์อยู่ แต่พอเขาเริ่มสัมผัสได้ว่าเรากับแม่เริ่มรู้สึกไม่เชื่อเขาแล้ว เขาขู่ว่าถ้าใครออกจากสำนักเขา ลูกศิษย์เก่าๆ จะมีอันเป็นไปถึงชีวิตเลยนะ ลูกก็จะเป็นใบ้เลย
มัดหมี่ : แต่ทุกคนออกมาชีวิตดีเลย เรารู้สึกว่าเราเป็นอิสระ เราไม่ถูกครอบจากความกลัว เขาฝังเมล็ดความกลัวให้ทุกคนว่าทำแบบนี้แล้วมารลง ทำแบบนี้ล้ำเส้น คุยแบบนี้ไม่ได้ เราเองมีปัญหาแม้กระทั่งที่บ้าน เพราะที่บ้านเตือนไม่อยากให้ไป เราก็จะแบบ อย่าพูดอย่างนี้พ่อแม่เดี๋ยวมารลง เดี๋ยวล้ำเส้น กลายเป็นทะเลาะกับที่บ้านด้วย ทะเลาะกับเพื่อนด้วย ภายในหลังๆ เขาเริ่มแบ่งพรรคแบ่งพวกด้วย ทำให้คนทะเลาะกัน
ดาต้า : เขาอยากให้เชื่อเขาคนเดียว สมมติกับมัดหมี่ เขาบอกอย่าคุยกับดาต้า พอคุยกับดาต้าก็บอกอย่าไปคุยกับมัดหมี่ เพื่อทุกคนจะได้คุยกับเขาคนเดียว
ไฮโซต้นเกี่ยวอะไร?
ดาต้า : เขาเป็นคนมาบริหารต่อจากเราค่ะ เขามานั่งบริหารแคมป์ปิ้ง เหมือนยึดออฟฟิศไปตอนนั้น
ออฟฟิศที่ขายกัญชา?
ดาต้า : ใช่ เพิ่งมาทราบจากพี่หนุ่มว่าออฟฟิศขายกัญชา ตอนแรกเป็นออฟฟิศเอาไว้รับรองแขกที่มาแคมป์ปิ้ง ในคลิปเขาพูดว่าต้องช่วยผู้อื่น คือความหมายต้องช่วยงานเขา ถ้าใครไม่ทำจะมีอันเป็นไป ตอนดาต้าเขาก็ขู่ว่าจะโดนธรณีสูบ ลูกก็จะเป็นใบ้ ลูกเพิ่ง 2 ขวบเองตอนนั้น ที่เราไม่เคยออกมาพูดเพราะตั้งแต่วันนั้น พอเรารู้อย่างนี้ปุ๊บ เราออกจากสำนักเขาแล้ว ทั้งที่เขาขู่ว่าเราจะธรณีสูบ จะตาย เราไม่สนใจ เราออกเลย พอเราออกเราเดินเข้าแจ้งความที่กองปราบทันที พอเราเข้ากองปราบปุ๊บ กองปราบคีย์ชื่ออาจารย์ต้น ชื่อจริงก็ขึ้นมา ขึ้นประวัติ หนีหมายจับมา 8 ปีแล้ว เราก็อึ้งมาก จะบอกว่าเขาไม่เคยบอกให้ใครรู้ชื่อจริงของเขาเลย เราได้รู้ตอนท้ายที่มีเรื่องที่ดินเขาใหญ่ เราถึงได้รู้ชื่อจริงเขา เราไม่สามารถตรวจสอบชื่อจริงนามสกุลอะไรเขาได้เลย
มีคลิปเอาเงินมาทำบุญเพื่อลดกรรม ขอโทษนะ อาจารย์ต้น มึงบ้า มึงพูดได้ยังไง เขาขายของมาได้กำไรบอกว่าติดกรรม ถ้าขายของได้ได้กำไรมาให้ทำบุญ 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดละกรรม มึงเป็นใครเนี่ย ขอโทษที่พูดไม่เพราะ?
มัดหมี่ : ตรงไปตรงมาดีค่ะ
คุณนัท ตกลงคุณรู้จักไฮโซต้นมั้ย?
ไฮโซนัท : รู้จักตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นเพื่อนของเพื่อน เขาเรียนอยู่คณะนึงที่จุฬาฯ ผมเรียนคณะนึงที่จุฬาฯ เพื่อนรู้จักกันก็เลยมารู้จักกัน นั่นคือจุดเริ่มต้น ก็ผ่านมาเรื่อยๆ จนผมมาทำลัมโบร์ฯ ตัวเขาเองใช้ลัมโบร์ฯ ซื้อรถข้างนอก ไม่ได้ซื้อกับผม แล้วก็มาเข้ากลุ่ม มาขับ เราก็ดีใจเจอเพื่อนเก่า ไม่เจอตั้ง 20 กว่าปี ก็คุยกันเรื่อยๆ คุยกันปกติ จนเหมือนเริ่มสนิท วันนึงเขาก็บอกว่าเขาจะมีทำธุรกิจอะไรของเขา เราก็ไม่ได้สนใจ เพราะเหมือนเพื่อนคุยกัน แล้วก็สรุปเรื่องยืมเงิน 14 ล้าน ล็อตแรก 5 ล้าน 3 ล้าน 3 ล้าน อีกทีก็ 3 ล้าน รวมกันเป็น 14 ล้าน เขาทำสัญญามาทั้งหมด เขาบอกเขาจะไปลงทุนทำธุรกิจอะไรของเขาในบริษัท
ทนายแก้ว : มีอยู่จริงตามที่เขาพูดมั้ย
ไฮโซนัท : ในวันนั้น ด้วยความเป็นเพื่อน การ์ดเราลดลง เราไม่ได้ตรวจสอบ เราก็เชื่อไปก่อน
ตอนเขายืม เขาบอกเอาไปทำอะไร?
ไฮโซนัท : เอาไปทำธุรกิจ เราแทบไม่ได้สนใจเลย เหมือนเพื่อนยืมเงินครับ
แล้วสุดท้ายปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไง?
ไฮโซนัท : ปัญหาเกิดตรงที่วันที่เขายืมเงิน เขามีกำหนดสัญญาคืน ตีเช็คล่วงหน้ามาหมดเลย ดอกเบี้ยเขาก็เป็นคนเสนอ ทุกอย่างเขาเป็นคนเสนอ ทำสัญญามาทั้งหมด ถึงวันดอกเบี้ยจ่าย พอครบสัญญา เราอยากได้เงินต้นคืนแล้ว เขาบอกว่าขอผัดผ่อนไปก่อน เขาผัดผ่อนไป 1 ปี เขาก็ยังจ่ายดอกเบี้ย เราบอกว่าไม่ได้แล้ว เช็คเราก็ไม่ได้ขึ้น พอผัดผ่อนมาเรื่อยๆ จนค่อนข้างพีก แล้วมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะฟ้อง เขามีบริษัทที่เหมือนปล่อยกู้ เขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่มีเงินนะ แต่บริษัทเขามีเงิน เขาให้ผมกับพาร์ตเนอร์ผมไปกู้เงินในบริษัทเขา ไปเป็นลูกหนี้ แล้วเขาจะค้ำให้ เพื่อเอาเงินมาคืนผมก่อน เขาบอกว่านั่นคือความพยายามที่เขาจะคืนเงินผม แล้วเขาบอกว่าถ้าผมไปฟ้อง ยังไงก็ไม่ชนะนะ เพราะเขาพยายามที่จะคืนเงินแล้วด้วยวิธีนี้ แต่ผมก็ไม่ได้ไปกู้นะ เขาก็ผัดผ่อนตั้งแต่ก.พ. จนถึงก.ค. คุยกันไฟนอล สุดท้ายเขาบอกว่าธุรกิจไม่ดี อย่างแรกขอไม่จ่ายดอกเบี้ย สองคิดว่าจะคืนเงินได้ปี 2570 ผมก็บอกว่าเราควรมานั่งคุยกันนะ เขาบอกเขาไม่ค่อยว่าง เขาเดินทางไปอเมริกา ติดต่อธุระ จนสุดท้ายติดต่อไม่ได้แล้ว เขาบอกมีอะไรให้ติดต่อภรรยาเขา ซึ่งผมมองว่าจริงๆ แล้วคู่สัญญาคือเขา ไม่ควรเอาภรรยามาเกี่ยวข้อง ทางขวัญเองก็รู้จักกับทางภรรยาคุณต้น ก็เลยให้ขวัญเป็นคนคุย เพราะต้องแฟร์ๆ ให้ผมไปคุยมันก็ตลกครับ
คุณทราบมั้ยต้นกับอาจารย์ต้นเป็นลูกศิษย์ลูกหา เขาร่วมกันในการทำงาน?
ไฮโซนัท : ไม่ทราบเลยครับ เขาเคยมีแค่บอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรม และมีชวนกลุ่มขับรถไปที่เขาใหญ่ เราก็ยังเข้าใจว่าเป็นของเขาครับ
คุณรู้จักทางนี้มั้ย?
ขวัญ : รู้จักค่ะ เพราะก็เจอกัน ความเข้าใจของเราก็รู้สึกว่าที่เขาใหญ่เป็นที่ของเขา เพราะเขามาบอกกลุ่มกระทิง มีความเข้าใจเหมือนกันหมดว่าจะไปเยี่ยมที่คุณต้นเขา คิดว่าสถานที่นั้นเป็นของพี่ต้น ไม่ทราบเลยว่าไม่ใช่ที่ของเขา และเขาไม่ได้มีอะไรในนั้น
ตกลงที่นั้นเป็นที่ของใครกันแน่?
ดาต้า : ยังดำเนินกิจการอยู่เข้าใจว่าในนามบริษัทนะคะ แต่ไปเช็กเมื่อวาน ว่าที่เป็นชื่อใคร เปลี่ยนชื่อแล้ว ไม่ใช่ชื่อบริษัทแล้ว
ทนายแก้ว : บริษัทขายไปแล้วเหรอครับ
ดาต้า : ไม่แน่ใจ เปลี่ยนชื่อไปแล้วค่ะ
ทนายแก้ว : ก็ต้องดูว่ากรณีผู้รับซื้อเขาสุจริตหรือเปล่า กรณีผู้รับซื้อสุจริตและเสียค่าตอบแทนก็อาจจะเหนื่อยหน่อยครับ
สิทธิ์มันขาดเลยสิ?
ทนายแก้ว : ใช่ครับ ต้องไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับอาจารย์ต้น คนที่กระทำความผิด
18 ไร่ ตอนนั้นคุณซื้อมาเท่าไหร่?
ดาต้า : ไร่ละล้านกว่าบาท ก่อสร้างอีกประมาณสิบกว่า
แม่ดาต้า : ดาต้าไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ มีอะไรเขาบอกคุณพ่อว่าต้องใช้เงินเท่านี้ๆ คุณพ่อก็จะขนเงินมาทิ้งไว้ที่คุณแม่ ให้คุณแม่จัดการ ดาต้าก็แค่รับบัญชามาจากเบื้องบนเท่านั้นเองว่าเขาต้องการอะไร ก็สนองไป 18 ไร่ข้างหน้า ไม่สามารถเป็นโฉนดได้ในวันที่ไปซื้อ มันมี 2 ส่วน 34 ไร่ข้างหลังเนี่ย สามารถโอนได้เลย แต่ 18 ไร่ข้างหน้าติดสิทธิเก็บกินตอนนั้น เราเลยจ่ายไป 7 ล้าน เป็นค่ามัดจำ แล้วหลังจากนั้น 3 ปีเขาก็ต้องจ่ายอีกประมาณ 18 ไร่คูณไร่ละ 1.5 ล้าน มันคือตัวเลขที่ต้องจ่าย แต่เราจ่ายไปแล้ว 7-8 ล้าน ตัวเลขละเอียดไม่แน่ใจต้องดูเอกสาร หลังจากนั้นเขาต้องไปหาเงินอีกก้อน 10 กว่าล้านเพื่อจ่ายเจ้าของที่ ตอนนี้เขาจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นชื่อของบุคคลคนนึง ชื่อนามสกุลจำไม่ได้ แต่เขามีเรือประมงอยู่ 4-5 ลำ ซึ่งมันไปโยงกับว่า..เดี๋ยวคุณนัท-คุณขวัญอาจตกใจ เพราะบ้านภรรยาไฮโซ ต. ทำประมงค่ะ นี่รู้เมื่อ 2 วันก่อนนี้เอง
คุณแม่ไปเช็กมาล่าสุด ผู้ถือที่ดินแปลงนี้ เป็นนามสกุลที่เขาทำประมง มีเรือประมงอยู่ 4-5 ลำ แล้วไปเชื่อมโยงบ้านภรรยาไฮโซต้นที่ทำประมง นามสกุลตรงกับภรรยาเขามั้ย?
แม่ดาต้า : ไม่ตรงเลย ชื่อนามสกุลไม่รู้จักเลย
ดาต้า : ภรรยาเขาเคยบอกว่าที่บ้านทำประมง ดาต้ารู้จักภรรยาเขาก่อนรู้จักไฮโซต้น
แม่ดาต้า : หลังโฉนด เขาบอกมาจากบริษัท มาย แอนด์ โซ (มหาชน) ไม่รู้มาได้ไง ตลกมาก ไม่รู้เข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนไหน
เขาเขียนในไหน?
แม่ดาต้า : หลังโฉนดค่ะ
ไปสลักหลังว่าบริษัทมาย แอนด์ โซ จำกัด (มหาชน) แล้ว ณ ตอนนี้ทราบมั้ย อาจารย์ต้นกับไฮโซต้นอยู่ที่ไหน?
ดาต้า : เข้าใจว่าอยู่ซีแอตเติล อเมริกา
เขาไปด้วยกันเหรอ?
ดาต้า : เขาไปเจอกันที่นั่น ถ้าตามข้อมูลที่ได้เขานัดไปเจอกันที่นั่น อาจารย์ต้นหนีก่อนเป็นปีๆ แล้ว น่าจะสองปีแล้วค่ะ
แล้วเขาทำธุรกรรมเรื่องนี้ได้ไง?
ดาต้า : เข่านาจะให้นอมินีทำ เขาให้ลูกศิษย์คนนึงเป็นนอมินี เป็นกรรมการ เขาไม่ใส่ชื่อตัวเองเป็นกรรมการเลย เขาให้นอมินีไปดูแลตรงนั้น เขาไม่ได้ดูแล
ทนายแก้ว : ค่าครูเวลาโอนไป ชื่อใคร
ดาต้า : ชื่อบริษัท มาย แอนด์ โซ
มัดหมี่โอนไปเรื่อยๆ 8 ล้าน?
มัดหมี่ : ใช่ โอนไปเรื่อยๆ 4 ปีครึ่ง ประมาณนั้น ค่าครู ค่าลดละกรรม ทำบุญ โอนแล้วเราก็ส่งสลิปไป บางทีเขาก็ไม่ได้เช็ก เราก็เก็บเอาไว้
ดาต้า : เวลาเราทำบุญลดละกรรมเข้าไป เขาบอกว่าเป็นการไปทำประโยชน์ แต่จุดที่บางอ้อ พอเราเข้ากองปราบปุ๊บ เราเห็นประวัติปุ๊บ เขาบอกว่าเส้นทางการเงินที่มาจากบัญชีลดละกรรม มันถูกไปซื้อบ้านเงินสด 35 ล้าน ซื้อรถพอร์ชเงินสด 10 กว่าล้าน และซื้อของแบรนด์เนม ช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนเริ่มสงสัย สังเกตว่าทำไมเขาเริ่มมีพฤติกรรมจ่ายเงินเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากใส่เสื้อสมถะ ชุดขาวปฏิบัติธรรมตลอด หลังๆ เป็นแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย ลูกศิษย์สงสัยกันเยอะเหมือนกัน ช่วงนั้นที่เราออกมาพร้อมๆ กัน เราออกมากันเยอะเลย จาก 300 คน ตอนนั้นเขาจะเหลือแค่ 50 คน อยู่ครึ่งปี เขาถึงค่อยก่อร่างสร้างตัวเชิญคนใหม่กลับมาอีก แล้วพฤติกรรมในการเตะคนเก่าออก คนที่รู้จักเขามาเป็นเวลานาน จะโดนเตะออก
ทนายแก้ว : แล้วช่วงเขาหายไป 2 ปี ใครเป็นลีดเดอร์
ดาต้า : ภรรยาเขายังอยู่ค่ะ ภรรยาเขาเป็นคนบริหารทั้งหมดนะคะ อาจารย์เป็นคนสอน แต่ภรรยาเป็นคนบริหาร ภรรยาตอนนี้เท่าที่ทราบยังอยู่เมืองไทย
แจ้งความคดีไปถึงไหน?
ดาต้า : เห็นว่ากำลังพยายามเร่งออกหมายจับนะคะ
แต่เขาหนีไปแล้ว 2 ปีก่อนไปอยู่อเมริกา?
ดาต้า : เท่าที่ทราบ ตัวอาจารย์ต้นกระโดดไปมาระหว่างหลายๆ ประเทศ แต่ทราบว่าเขาไปเจอกันที่ซีแอตเติล แต่ที่แน่ๆ ทราบว่าไฮโซต้นอยู่อเมริกาเลย อยู่ยาว
ทนายแก้ว : กรณีเอาเงิน 14 ล้านให้เขา เราเชื่ออะไรถึงให้ไป
ขวัญ : เราเชื่อมั่นทุกคำพูดที่เขาบอกว่าจะเอาไปทำธุรกิจ เขาบอกธุรกิจของเขามันดีมาก เขากำลังจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ ถ้าเอาเข้าได้นะ เขายังบอกว่าให้พี่นัทสามารถซื้อหุ้นไอพีโอได้เลย ภาพเราก็มองเขาดูดีมาตลอด วิธีการพูดของเขา เราก็รู้สึกว่าเขาดูดี เราก็เลยเชื่อค่ะ
ทนายแก้ว : กรณีจะผิดเรื่องคดีอาญาได้ ต้องเป็นเรื่องที่เราหลงเชื่อแล้วเขาปกปิดความจริง เขาอ้างว่าเขาจะเอาไปทำนั่นทำนี่ แล้วไม่มีอยู่จริง แบบนี้เข้าข่ายคดีอาญาได้ ฉ้อโกง มีโทษจำคุก 3 ปี
ดาต้า : พอฟังแบบนี้ก็เพิ่งไปเช็กบริษัทเขามา ที่เขาลงข่าวพีอาร์ว่าเขามี 9 บริษัทในอาณาจักรของเขา ไปเช็กมาแต่ละบริษัทขาดทุน มีบางบริษัทล้มละลายไปแล้ว ที่เหลือคือขาดทุนหมด มีบริษัทนึงที่ตรวจสอบไม่ได้เลย
ขวัญ : แล้วเขาบอกเราธุรกิจดีมาก กำลังเข้าตลาดหลักทรัพย์
วีรกรรมเขาเยอะมากเลย เรื่องไฮโซต้น 14 ล้าน คุณนัทจะเอาไงต่อไป?
ไฮโซนัท : มันอยู่ในขั้นตอนกฎหมาย แต่ก็มีข้อมูลใหม่วันนี้ที่เพิ่งทราบ ผมต้องปรึกษาพี่แก้วครับ
เรื่องคดีลีมินโฮ ค่อยมาคุยกันอีกที รายละเอียดเยอะ?
ขวัญ : เอเจนซี่เป็นคนเสนอทำแฟนมีตฯ ตอนแรกเราจะหาศิลปินไทยด้วยซ้ำค่ะ
แต่มีคนนึงบอกเขาสนิทลีมินโฮ?
ขวัญ : ใช่ค่ะ ตัวเอเจนซี่เขาบอกเขาสนิทมาก ถ้าเลือกทางเขา เขาได้ดีลพิเศษ ที่ประเทศอื่นไม่สามารถพาศิลปินมาทำแบบนี้ได้เลย แต่ต้องลงทุนสูงมาก
98 ล้าน?
ขวัญ : จริงๆ 100 กว่าล้านค่ะ เพิ่งฉลาดตอน 98 ล้าน (หัวเราะ)
โดนทั้งผัวทั้งเมีย ทำยังไงดี?
ขวัญ : ตอนที่เราโดน เราโดนพร้อมๆ กันเลยนะคะ ขณะที่ขวัญโดนเรื่องศิลปินเกาหลี ภรรยาเขาก็อยู่เคียงข้างขวัญ และคุยกัน เราอยู่ด้วยกัน เขาก็ปลอบเรา บอกว่าเขาไม่มีวันทำแบบนี้กับเรา เราก็อยากรู้จริงๆ ว่าขณะที่เขาพูดตอนนั้น เขาคิดอะไรอยู่ เขารู้ว่าเราเดือดร้อน วันที่เราขอเงินคืน เราบอกว่าพี่ต้องใช้เงินแล้วนะ ผ่านมา 5 ปีแล้วที่เขาเอาเงินเราไป มันถึงกำหนดแล้วให้เลทมามากแล้ว เขาก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆ ถ้าขวัญให้เวลาอีก เติมเขาให้ขวัญได้เลยทันที ฉันยอมรับในความไม่ฉลาดสุดๆ เอง
ทุกวันนี้เขายังอยู่เมืองไทย?
ขวัญ : ภรรยายังอยู่ค่ะ บล็อกทุกอย่างของขวัญไปหมด ขวัญไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับเขาเลย
ดาต้า : หนูก็โดนบล็อกเหมือนกัน ทุกคนตรงนั้นจะบล็อกเราหมดเลย เขาไม่อยากให้เห็นว่าเรายังมีชีวิตที่ดีอยู่ยังไง เขาบอกเราจะตายไง (หัวเราะ) ภรรยาเขาก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกัน
ขวัญ : ถ้าเขาฟังอยู่ อยากจะรู้ว่าวันนั้นเขาพูดได้ยังไง
ทนายแก้ว : กฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องการฉ้อโกงโดยเป็นปกติธุระ คำนี้อยู่ในกฎหมายฟอกเงิน บุคคลใดก็ตม ที่กระทำการหลอกลวง โดยกระทำซ้ำๆ มากกว่า 1 ครั้ง กฎหมายถือว่ากรณีนี้เข้าข่ายกฎหมายฟอกเงิน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ถามว่าดีตรงไหน ดีตรงที่กฎหมายตัวนี้เข้าไปสู่การยึดทรัพย์สินของผู้กระทำได้ด้วย รวมถึงเครือข่ายตรงนั้น แน่นอนว่าฉ้อโกงปกติ มีอายุความ 3 เดือน แต่กรณีนี้เป็นฉ้อโกงโดยเป็นปกติธุระ ต้องกระทำซ้ำๆ กระทำเป็นสันดานแบบนี้ กฎหมายถือว่าเป็นความผิดแบบอาญาแผ่นดิน แต่ผู้เสียหายแต่ละรายก็ต้องไปแจ้งความ เพื่อให้ศาลพิจารณากำหนดเรื่องอัตราความเสียหาย แล้วพนักงานอัยการจะมีการฟ้องร้องตามมาตรา 43 เพื่อเรียกค่าชดเชยให้อยู่แล้ว สรุปง่ายๆ คือความผิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือฉ้อโกงโดยเป็นปกติธุระ ส่วนของพี่นัทกับพี่ขวัญเอง กรณีเราเพิ่งรู้ว่าเหตุที่เขาอ้างไม่มีอยู่จริง กรณีนี้ถือว่าปกปิดข้อความจริง ก็ต้องเริ่มนับจากวันที่คุณดาต้าให้คุณพ่อไปสืบค้นเมื่อไหร่ ถ้าสืบค้นได้ว่าไม่มีอยู่จริง อายุความเริ่มต้น 3 เดือน ตัวพี่นัท-พี่ขวัญก็ต้องแจ้งความข้อหาฉ้อโกงเป็นปกติกับไฮโซต้นคนนั้น เป็นคดีอาญาอีกคดีนึง ส่วนคดีแพ่งคุณก็เดินออนไปเรียกเงินคืนไปครับ
ทางดาต้า กองปราบว่าไง?
ดาต้า : แจ้งประมาณ 2-3 ปีแล้วค่ะ
ทำไมสอบปากคำนานขนาดนั้น ไปตามมั้ย?
ดาต้า : มีสอบมาเรื่อยๆ มีตามมาเรื่อยๆ ที่ทำให้ช้าเพราะทางอาจารย์ให้ทนายมาบอกเราตลอดเลยว่าเดี๋ยวจะคืนให้ทุกอย่างเลย ตร.เป็นคนบอกเรา เพราะตร.เป็นคนคุย
ทนายแก้ว : เขาแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วล่ะมั้งครับ แล้วมารับทราบข้อกล่าวหา
ดาต้า : ตร.เรียกใครไป ไม่มีใครมาเลยนะคะ สักคนเดียว มีโผล่มาแค่ทนายบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้ทุกอย่าง พูดแบบนี้มาสองสามรอบ เราเลยไม่ได้ออกมาเล่าในโซเชียล เพราะเราคิดว่าเราจะสันติกับเขาได้ ทนายบอกจะคืนให้ๆ เราเลยไม่โพสต์โซเชียลมาเรื่อยๆ จนตอนนี้เราได้ทราบว่าเขาหนีไปแล้ว มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาคงไม่คืนจริงๆ เพราะสัจจะที่บอกจะคืน 2-3 รอบก็ไม่ได้มีการคืนจริง
ทำไมตร.ไม่ติดต่อเจ้าของที่คนใหม่?
ทนายแก้ว : ต้องให้น้องสองคนไปแจ้งความว่าถูกปลอมแปลงเอกสาร
แจ้งมั้ย?
แม่ดาต้า : ไม่ได้แจ้ง น้องไม่ได้อยากยุ่งตั้งแต่แรก สงสารลูกด้วยต้องมาวุ่นวาย
ทนายแก้ว : ถ้าไม่แจ้ง คดีนี้จะเดินไม่ได้ครับ
แม่ดาต้า : ค่ะ ก็คงต้องทำ
คดีความยังอยู่?
ทนายแก้ว : อยู่ 5 ปีครับ ต้องรีบให้น้องสองคนไปแจ้งความ อีกข้อหานึง เพื่อเรียกเอาทรัพย์คืนมา เพื่อเป็นต้นทาง เอาที่ดิน 18 ไร่คืนมาให้ได้
แม่ดาต้า : ตรงนี้ก็ส่วนนึง เราไม่อยากให้เขามีที่ตรงนี้ไว้หลอกคนด้วยไงคะ จะมีคนเดือดร้อนไปอีกเรื่อยๆ สู้ทุบทิ้งไปเลยดีกว่า
ต้องติดต่อเจ้าของที่ถืออยู่ตอนนี้?
แม่ดาต้า : เราก็เพิ่งทราบเมื่อวานนี้เลยค่ะ เราเพิ่งเช็กเหมือนกัน ตอนนี้เขาใหญ่ไม่อยากไปอีกเลย
ดาต้า : แค่ได้ยินคำว่าเขาใหญ่ก็ขนลุกแล้วค่ะ (หัวเราะ) เรารู้สึกมีแผลใจเลยกับคำว่าเขาใหญ่ ไม่ไปเลย ถ้าได้คืนมา จบเรื่องนี้จะไปเที่ยวเลยค่ะ
ทนายแก้ว : ขายกัญชาด้วยเหรอ
ดาต้า : ตกใจมาก
แม่ดาต้า : เรื่องกาแฟ ราคากาแฟเขาตั้งค่อนข้างสูง เราก็เป็นคนบอกภรรยาเขาว่าขอได้มั้ยว่าขายราคากาแฟครึ่งนึงของผู้มาปฏิบัติธรรม เพราะเขาไม่สามารถซื้อตรงไหนได้ ตรงนั้นไม่มีเซเว่น ไม่มีอะไร เขาขายเซเว่นแก้วละ 100 กว่าบาท บางคนไม่ได้มีเงินทุกคนนะคะที่มาปฏิบัติ ก็บอกให้ขายครึ่งนึงให้คนมาปฏิบัติได้มั้ย ภรรยาเขาบอกว่าคนแบบนั้นไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกค่ะ แม่ก็อึ้งไป
ดาต้า : ผิดกับที่เขาพูดกับเราตอนแรก เราคิดว่าไอเดียนะปฏิบัติธรรม แต่เขาบอกว่าน่าจะต้องมีแคมป์ปิ้ง คาเฟ่ ร้านอาหารด้วย เราก็ถามว่าทำไมต้องมีด้วย ทำไมไม่สร้างแค่อาคารปฏิบัติธรรมไปเลย เขาบอกว่ามันจะได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติธรรม ตอนแรกเราไม่เห็นด้วย เขาบอกถ้าผู้ปฏิบัติธรรมต้องไปพักโรงแรมใกล้ๆ มันก็คืนละหลายพัน ก็มาทำแคมป์ปิ้งบให้ราคาถูก เข้าถึงง่าย ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เข้าถึงได้ แต่พอถึงเวลาจริงๆ ดาต้าตั้งราคา 2,500 ต่อคืน เราพยายามตั้งให้เข้าถึงง่ายนะ แล้วเราได้ยินว่าเขากับไฮโซ ต. มีการไปคุยราคากันลับหลังเรา แล้วเราไม่ทราบเลย มีคนแอบอัดเอาไว้ให้ เพราะเห็นแปลกๆ พอเราออกมาปุ๊บเขาส่งให้เรา เราถึงบางอ้อว่าเขาอยากขายคืนละ 4,500 เขาไม่พอใจที่เราขาย 2,500
เอาง่ายๆ แก้ว คิดว่าเขาได้คืนมั้ย?
ทนายแก้ว : ได้ครับ ต้องเริ่มต้นจากการไปแจ้งความเรื่องที่เอาชื่อเขาออกจากการเป็นกรรมการก่อน เพราะกรณีนี้ต้นไม้พิษ ผลต้องเป็นพิษครับ กรณีผู้รับโอนไม่สุจริต ต้องไล่ก่อนว่าบริษัทนี้มีการถือโดยกรรมการชื่ออะไร เราถูกออกเพราะอะไร
ในเมื่อแม่ไม่ได้แจ้งความลูกชายสองคนโดนบีบออก แล้วไปแจ้งเรื่องอะไร?
ดาต้า : ไปแจ้งเรื่องเงินบริจาคลดละกรรม
มันก็ไม่เกี่ยวกับที่ดินน่ะสิ?
ดาต้า : ไม่เกี่ยวค่ะ
ที่ดินก็สุญญากาศ?
แม่ดาต้า : แจ้งแล้วค่ะ ของดาต้าเป็นคดีฉ้อโกงประชาชนค่ะ มีผู้เสียหายสิบกว่าคน
ที่ดินล่ะครับ?
แม่ดาต้า : เราไม่อยากเอาไปรวมตรงนั้น เพราะสิบกว่าคนนั้นเขาไม่ได้มาเป็นเจ้าของที่ดินกับเราด้วย คุณแม่ก็เลยแยกตรงนี้มาแจ้งความข้อหาฉ้อโกง แจ้งที่ลุมพินี แม่โอนเงินแถวลุมพินี
แม่มีทนายมั้ย?
แม่ดาต้า : มีค่ะ แม่รอคดีดาต้า แล้วเอาคดีนี้มาขยายผล
คุณแม่เริ่มใหม่ สิ่งที่คุณแม่ต้องทำ คือพาลูกสองคนไปแจ้งความว่าโดนเอาชื่อออกจากผู้ถือหุ้นโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม และไม่ยินยอม โดนปลอมแปลงเอกสาร อันนี้สำคัญมาก คุณแม่ต้องเริ่มนับหนึ่งเรื่องนี้ แล้วหลังจากนั้นไปทำให้สัญญาซื้อขายคนใหม่เป็นโมฆะ ไม่งั้นสิทธิมันขาดไปเลยนะแม่ แม่ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อน?
ทนายแก้ว : เราต้องเอาที่หลักประกันคืนมาก่อน มันกำลังไปอยู่กับบุคคลที่สาม ที่สี่แล้ว
แม่ดาต้า : เอาจริงๆ นะ 18 ไร่ คุณแม่ไม่ได้สนตั้งแต่แรก ตอนนั้นห่วงลูกกับหลาน อยากให้ออกมาจากแก๊งนี้ให้ได้ ถ้าเขาออกมาได้ตรงนั้นยกให้เลยก็ได้ อยากเอาไปทำอะไรก็ไปทำ
ไม่ได้นะคุณแม่ อะไรก็ตามแต่คุณแม่ต้องคิดก่อนพูดออกมา ไม่งั้นเขาอาจเอาคำพูดของคุณแม่ไปพูดก็ได้ วันนี้ขอยืนยันว่าเป็นสิทธิ์คุณแม่ เป็นสิทธิ์ดาต้า สิทธิ์ของครอบครัว จะบอกว่าไม่เอาก็ได้ ไม่ได้ ต้องเอา?
แม่ดาต้า : ตอนนั้นค่ะ แต่ตอนนี้เอา บางทีมันเหนื่อย เหมือนมันท้อ
8 ล้านเอาไง?
มัดหมี่ : แจ้งความไปแล้วค่ะ สิบกว่าคนที่ไปแจ้งความ ที่เสียหาย
อาจารย์ต้นกับไฮโซต้นถ้าดูรายการอยู่ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวญาติพี่น้องคุณก็ต้องดู หรือภรรยาคุณก็ต้องดู ยังไงอย่าให้เสียมากไปกว่านี้เลย คุณมีโอกาสต้องคดีแล้วติดคุกได้นะ?
ทนายแก้ว : ใช่ครับ เพราะแบ่งหน้าที่กันทำ แล้วทำให้อีกฝ่ายเชื่อถือได้ โดยเอาบางสิ่งบางอย่างมาทำให้เราหลงเชื่อ อย่างนี้ฉ้อโกงครับ
ติดต่อมา จะออกรายการก็ได้ เรายินดี แล้วที่คุณรับปากจะคืนเงิน ให้รีบคืน ก่อนที่จะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ มาคุยมาเจรจาซะ ส่วนไฮโซต้น เอาเงิน 14 ล้านมาคืนเขา ถ้าเขาคืนเงิน จะยังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่มั้ย?
ขวัญ : เขาไม่น่าพูดคำนี้ เขาเป็นคนตัดเราออกไป
ไฮโซนัท : รอให้เขากลับมาคืนก่อนแล้วค่อยคิดครับ (หัวเราะ)
พี่ยอดมีอะไรจะฝากมั้ย?
ยอด : ไม่มีครับ
ดาต้าอยากฝากอะไรมั้ย?
ดาต้า : อยากให้ทำทุกอย่างให้ถูกต้องค่ะ
มัดหมี่ : ความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก มัดหมี่อยากขอโทษคนที่เคยชวนเข้าปฏิบัติด้วยเหมือนกัน บางคนออกไปแล้วก็โชคดีไป แต่บางคนที่ยังอยู่ ก็ขอให้ตื่นไวๆ ค่ะ
ดาต้า : อยากบอกอีกอย่าง เพิ่งทราบจากพี่ยอดด้วยเหมือนกัน ทราบว่าเวลาเขาจะพูดถึงคนช่วยเหลือเขาแต่ละคน เขาพูดไม่ดีเลย เราเป็นหนึ่งในนั้น เราเป็นคนเคยได้ยินทั้งหมด ที่เขาพูดถึงพี่หลายคนที่ช่วยเขา ให้เงินเขา ให้พื้นที่เขาในการปฏิบัติ ซัปพอร์ตเขา เขาไม่เคยพูดดีเกี่ยวกับพวกคุณเลยนะคะ ลองไปถามทุกคนได้ ทุกคนได้ยินหมด ยกเว้นตัวเราเอง เพราะเขาไม่เคยพูดต่อหน้า เขาพูดลับหลังเสมอ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ฉะนั้นการที่เขาพูดดีต่อหน้าเรา อยากให้ลองพิจารณาอีกมุมด้วย ลองไปฟังเวลาเขาพูดเกี่ยวกับเราให้คนอื่นฟัง แล้วพี่จะได้รู้ว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นแบบไหน พฤติกรรมเป็นแบบไหนพี่ถึงจุดนั้นตาจะได้สว่างแบบที่เราเป็นวันนี้ เพราะเราก็เคยอยู่ในจุดที่เราเชื่อเขา สนับสนุนเขา ศรัทธากับสิ่งที่เขาทำ เพราะเราเชื่อว่าเขาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เข้าใจว่าคนที่ช่วยเหลือเขาอยู่ตอนนี้ก็คงคิดไม่ต่างกัน ทุกคนอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งนั้น แต่ศรัทธาต้องอยู่ถูกที่ถูกทาง ถูกเวลา ถ้าอยู่ผิดที่ผิดทาง และไม่ได้บาลานซ์กับสมาธิ หรือปัญญา มันจะเสียหายแบบที่ดาต้าเป็น ก็อยากฝากเอาไว้ตรงนี้ ทั้งกับคนที่ยังอยู่ หรือผู้ชมทางบ้านทั่วไปนะคะ