“เอมมี่ มรกต” ใส่ผ้าไทยเรียบหรู ลงพื้นที่ จ.สุรินทร์ ส่งกำลังใจ - มอบของใช้จำเป็นแด่ทหารผู้กล้า

แม้ระยะทางจะไกล แต่นักแสดงสาว “เอมมี่ มรกต แสงทวีป” เจ้าของตำแหน่ง มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2004 ตั้งใจลงพื้นที่ เดินทางไปยัง จ. สุรินทร์ ใกล้พื้นที่ชายแดน เพื่อส่งต่อขวัญกำลังใจ รวมถึงมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับพี่น้องทหารไทยผู้กล้า แทนคำขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศไทย
โดย เอมมี่ มรกต ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความภูมิใจที่ได้ส่วมใส่ผ้าไหมไทย และได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอสั้น ๆ ผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความว่า
“เราได้จัดการสั่งซื้อของใช้จำเป็นที่ขาดแคลนสำหรับพี่ๆ ทหารค่ะ ขอบคุณพี่ทหารทุกนายที่ทำเพื่อประเทศชาติไทยของเราค่ะ ขอบพระคุณ นายกฯ ธัญพร มุ่งเจริญพร (เจ้หม๋วย) และคณะทำงาน อบจ.สุรินทร์ ที่เป็นสะพานบุญสำคัญ พาพวกเราลงพื้นที่นำสิ่งของไปมอบ ให้ทหารไทยผู้เสียสละ การสนับสนุนของท่านนายกฯ และทีมงานในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่การพาไปบริจาคของ แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราไม่เคยทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ลำบาก ขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้ และดูแลพวกเราอย่างเป็นกันเองค่ะ”
นอกจากนี้ เอมมี่ มรกต ยังกล่าวขอบคุณทีมงานและเพื่อนๆ ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดซื้อและสมทบทุนในการจัดหาสิ่งของจำเป็นในครั้งนี้ รวมถึงผู้ที่ร่วมส่งถุงยังชีพแบบ Recycle Reuse เพื่อช่วยลดการใช้พลาสติก และให้ความสำคัญกับปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนผู้ดูแลและร่วมเดินทางทุกคน ที่ทำให้ภารกิจส่งต่อกำลังใจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี