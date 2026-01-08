xs
“โดม” จัดงานวันเด็กให้เด็กพิการซ้ำซ้อน เอฟซีช่วยยันไม่ได้หวังกลบกระแสผิดคุกคามทางเพศ ทำต่อเนื่องหลายปีแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โพสต์ภาพเรื่องราวดีๆ ลงเฟซบุ๊กแฟนเพจ Dome Pakorn Lam สำหรับนักร้องยุค 90 “โดม ปกรณ์ ลัม” ที่จัดงานวันเด็กให้กับน้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน โดยในปีนี้เลือกมาจัดงานวันเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง

โดยโดมได้โพสต์ภาพนำขนมและของเล่น ร่วมไปฝากน้องๆ พร้อมร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน และโพสต์แคปชั่นว่า…

“ปกติช่วงใกล้ๆ วันเด็ก จะไปจัดงานวันเด็กให้ที่บ้านน้องๆ พิการซ้ำซ้อน แถวพระประแดง แต่ปีนี้ลองเปลี่ยนสถานที่มาที่สถานสงเคราะห์เด็กคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ แถวลาดกระบัง ไปจัดกิจกรรมแจกของเล่นเกมส์ให้น้องๆ ผู้พิการซ้ำซ้อน ใครตามรอยผมได้เลยนะครับ ที่ศูนย์ต้องดูแลน้องๆ เกือบ 200 คน ยังต้องการพี่ๆ ใจดีไปช่วยเติมเต็มกันอีกมากครับ”

งานนี้แฟนๆ เข้ามาร่วมยินดี และก็มีบางส่วน เข้ามาช่วยยืนยันว่าการทำความดีครั้งนี้ โดมไม่ได้เพิ่งทำครั้งแรก หรือต้องการทำเพื่อกลบกระแสข่าวคุมคามทางเพศ แต่โดมทำแบบนี้ทุกปีต่อเนื่องกันมานานแล้ว อาทิ เขาไม่ได้เพิ่งมาทำปีแรก เขาทำมาหลายปีแล้ว ไม่ได้มากลบ หรือสร้างกระแสไรเลย ผมชอบครับ, ทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว // อันนี้รับรองได้, สมัยน้ำท่วมปี 54 โดม ปกรณ์ ลัม ก็มาช่วยหมู่บ้านผมครับ แต่ไม่ได้ออกข่าว ฯลฯ


















