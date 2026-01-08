“ปาย สิตางค์” คลอดลูกสาวคนแรก “น้องธนิชา” น่ารักใจละลาย หลงหนักทั้งบ้าน!

หลังนับวันรอคอยที่จะได้เจอหน้าลูกสาวคนแรกของครอบครัว ในที่สุดเมื่อวานนี้ (7 ม.ค.) เบบี๋ตัวน้อยของคุณแม่ “ปาย สิตางค์ ปุณภพ” และคุณพ่อ “นิก ธนิก ภูวนัตตรัย” ก็ลืมตาดูโลกแล้ว โดยล่าสุดคุณแม่ปายได้โพสต์อวดความน่ารักของลูกสาวให้ดูกัน พร้อมเผยชื่อสุดน่ารักว่า “ด.ญ. ธนิชา ภูวนัตตรัย”
“Welcome to our family, little Tanicha. Our hearts just grew in ways we never knew were possible.” (ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะ ธนิชาน้อย หัวใจของเราเติบโตในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้)
ซึ่งงานนี้คุณพ่อนิก พร้อมกับคุณปู่ คุณย่า และคุณตา คุณยาย รวมถึงเพื่อนๆ ของสาวปาย ที่เดินทางมาเยี่ยมคุณแม่ป้ายแดง ก็ดูจะหลงเบบี๋ธนิชากันหนักมาก