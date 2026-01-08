xs
“ขวัญ อุษามณี” เปิดใจเกือบ “ติดคุก” เพราะเพื่อนในวงการ ประสบการณ์ชีวิตเพราะเลือกคบเพื่อนผิด

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อ ขวัญ อุษามณี มารายการ Club Friday Show ผลิตโดย CHANGE2561 เปิดใจเรื่องนางเอกหน้าสดเข้าฉากเพราะห่วงสวยจนโดนวีน!? พร้อมเล่าเกือบติดคุกเพราะเพื่อนร่วมงานในวงการ ประสบการณ์ชีวิตเกือบขิตเพราะเลือกคบเพื่อนผิด เผยสถานการณ์เจ้าแม่มีมในตำนาน ขวัญรักโรงเรียน ขวัญรักพี่ฉอด และเรื่องความรักก็ฮอตพอตัว แต่หนูไม่ได้เจ้าชู้แค่ดูหลายคน ยอมรับเมื่อก่อนขาดแฟนแล้วอยู่ไม่ได้เลย แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว เปิดสถานะหัวใจที่สตรองขึ้นของ “ขวัญ อุษามณี” พร้อมกันในรายการ Club Friday Show

เจ้าของฉายาบาร์บี้เมืองไทยสวยจังเลย โดนเม้าท์ว่าเป็นดาราห่วงสวย?
ขวัญ อุษามณี : ตอนนั้นขวัญไปถ่ายละคร ไม่สิ้นไร้ไฟพิศวาส เป็นสถานที่คืออยู่ในคุกคือเราชอบติดขนตา ชอบกรีดอายไลเนอร์ ชอบทาปาก คือชอบแต่งหน้า พี่หลุยส์ สังวริบุตร ตะโกนมาใครจะแต่งหน้า แต่งตัวไปแต่งข้างนอกไม่ต้องเข้ากองเลยอยู่คุกใครเขาจะแต่งหน้ากัน แล้วเราเป็นคนที่แบบว่าต่อต้านด้วยไง คือ ถ้ายิ่งห้ามเราก็จะยิ่งทำ พี่หลุยส์ ขวัญติดขนตาได้ไหมไม่ปัดแก้มแต่ขอติดขนตา พี่หลุยส์ เขาก็บอกเราว่าให้เราเดินเข้าไปดูในคุก

ขวัญมีช่วงที่เราวีน ฤทธิ์เยอะสวยดังมีช่วงเป็นขวัญที่ยากไหม?
ขวัญ อุษามณี : …

เคยเจอเพื่อนร่วมงานซึ่งเกือบทำให้เราเข้าคุกจริงๆ?
ขวัญ อุษามณี : บางอย่างเราทำถูกต้องหมดเลย มันก็ไม่ใช่ชีวิตคน ชีวิตคนมันก็ต้องมีอะไรที่มันผิดบ้าง ตรงนั้นมันคือที่ที่เราจะอยู่ผิดมันก็เลยเกือบจะทำให้เราพลาดมีเพื่อนรุ่นพี่เหมือนชวนไปไหนทำอะไรกันเราก็ชอบสนุกอะไรอย่างนี้ เราก็เลยไปกับพี่เขาด้วย

เราไปเที่ยวแบบเต้นๆใช่ไหม?
ขวัญ อุษามณี : ใช่ค่ะ เพราะตอนนั้นเราอายุยังไม่ถึง 18 ค่ะ

แต่ตำรวจมาตรวจพอดีใช่ไหมเอ่ย?
ขวัญ อุษามณี : ใช่ค่ะ ก็ขึ้นนั่งรถกระบะไปเหมือนเล่นสงกรานต์ก็ไปที่สถานีตำรวจ

ตอนนั้นเป็นการกลั่นแกล้งกันของเพื่อนในวงการหรือเปล่า ?

เป็นมีมสุดๆขวัญรักโรงเรียน มีขวัญรักพี่ฉอดด้วย?
ขวัญ อุษามณี : ใช่ๆขวัญรักพี่ฉอดค่ะ

ขวัญรักโรงเรียน ขวัญรักคุณครู คืออะไร?
ขวัญ อุษามณี : เป็นคำตอบที่ตอบตรงๆไม่ได้เพราะคนฟังต้องวิเคราะห์ก่อนว่าตอนนั้นเราอยู่ในสถานการณ์อะไร คำถามที่ถามเรามาคืออะไร และคำตอบที่เราตอบมันตีความเป็นอะไรได้บ้าง

เติบโตขึ้นมาท่ามกลางสายตาคนไทยทั้งประเทศ เยอะแยะมากมายและในกองถ่ายด้วยพระเอกจีบเยอะไหมเอ่ย?
ขวัญ อุษามณี : ฮอตอยู่ค่ะ รถไฟชนกันบ้างไหมก็ชนค่ะ เหตุการณ์คือมันโป๊ะเราไปกดประชุมสาย ขวัญรักคนแรกมากเขาเป็นคนสร้างทำให้เราหมดเลย แต่ว่าอีกคนเป็นคนที่ป๊อปในโรงเรียนคนนี้เขาหล่อดีเขาก็มาคุยกับเรา

แล้วคนหล่อนี้รู้ไหมว่ามีพี่เขา?
ขวัญ อุษามณี : ไม่รู้ๆค่ะ

ทุกครั้งที่จะจบความสัมพันธ์ขวัญจะใช้วิธีแบบบล็อกไม่อธิบายไม่คุยกัน?
ขวัญ อุษามณี : ค่ะใช่

ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าความรักของขวัญ อุษามณี มักจะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าถ้ามองในสายตาบางคนอาจจะคิดว่าเราเจ้าชู้ก็ได้?

ขวัญชอบคนที่แบบคนที่โตกว่า เพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะมาจากที่เรารักคุณพ่อใช่หรือเปล่า?
ขวัญ อุษามณี : ถ้าขวัญจะมีสามีขวัญอยากได้สามีที่ Gentleman เป็นสุภาพบุรุษแบบพ่อ

เรื่องความรักของขวัญคุณแม่อยากจะแบบขวัญมีครอบครัวเถอะแม่ขอร้องแม่จะได้สบายใจ?
คุณแม่ : แม่ก็พูดค่ะ วันหนึ่งถ้าแม่ไม่อยู่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปอยู่วัดได้
ขวัญ อุษามณี : แม่เขาจะคิดว่าเหมือนเราเป็นทุพพลภาพทำไมถ้าไม่มีผู้ชายเราก็อยู่ได้

ไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเกิดขาดคู่ชีวิตแล้วจะอยู่ไม่ได้?
ขวัญ อุษามณี : เมื่อก่อนเป็นค่ะ เมื่อก่อนรู้สึกว่าขาดแฟนอยู่ไม่ได้เลย ไม่ได้ทานข้าวคนเดียวไม่ได้

ในความเป็น ขวัญ อุษามณี ยากไหมเอ่ยกับการที่จะดูว่าใครเข้ามาเขาจะจริงใจหรือเปล่า หรือเข้ามาเพราะความเป็นขวัญ อุษามณี?

ติดตามประสบการณ์ชีวิตและเรื่องราวความรักของ “ขวัญ อุษามณี” ได้ในรายการ Club Friday Show
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 10.00 น. ทางช่องวัน31 และรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : CHANGE2561











