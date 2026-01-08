Genesis Fertility Center (GFC) เสิร์ฟข่าวดีตลอดปี 2568 ต่อยอดความสำเร็จสู่ปี 2569 พร้อมใส่ใจในความสำเร็จ เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร เติมเต็มคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

นับเป็นความสำเร็จอย่างแท้จริง สำหรับ Genesis Fertility Center (GFC) สมกับคอนเซ็ปต์ เคียงข้างทุกก้าวของการมีบุตร Beside you through every step of your Fertility journey ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุตรยากที่เฝ้ารอ “ลูก” มาเติมเต็มคำว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ และพร้อมดูแลทุกคนเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะ ลูกคือความสุข ลูกคือหัวใจของเรา และ ถือว่าเป็น “ของขวัญ” ที่ดีที่สุดของทุกครอบครัว ซึ่งเหล่าคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวที่ได้เข้ามาปรึกษากับ GFC ต่างเอ่ยความรู้สึกที่มาจากใจเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่ารู้สึกดีใจมากที่ฝันของพวกเราไม่ได้เป็นฝันอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นจริง สำหรับปัญหาเรื่องการมีบุตรจนต้องอาศัยวิวัฒนาการทางการแพทย์มาช่วย แต่เมื่อได้ตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับทาง GFC ปุ๊บก็ท้องปั๊บทันที บอกเลยว่าการมีลูกยากไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และไม่ผิดหวังที่เลือกไว้ใจกับที่นี่ เรียกว่าได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของคำว่า “ครอบครัว” ด้วยลูกน้อยกลอยใจมาเชยชมตามที่ตั้งใจกันถ้วนหน้า ซึ่งตลอดปี 2568 ที่ผ่านมา GFC ใส่ใจในความสำเร็จ” เข้ามาเติมเต็มคำว่า “ครอบครัวที่อบอุ่นให้อย่างสมบูรณ์แบบ ให้กับหลายครอบครัว และเตรียมพร้อมต่อยอดความสำเร็จในปี 2569 นี้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างรอยยิ้มเติมเต็มคำว่าความสุขให้ทุกครอบครัว
ซึ่งใน ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ที่ผ่านมา GFC ได้มอบของขวัญชีวิตที่ล้ำค่ากับเหล่าครอบครัวบันเทิง และอีกหลายครอบครัว ให้อบอุ่น อบอวลไปด้วยความรัก และความสุข
ดั่งเช่น สานฝัน 2 ครอบครัวคนบันเทิงให้มีลูกสมใจ เนย วรัฐฐา-ฤทธิ์ กาไชย และ กอล์ฟ อนุวัฒน์-คูณ ปิยวดี หลังเข้ากระบวนการรักษาครั้งเดียวติดเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบ การก้าวเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ GFC ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความหวัง” แต่ยังกลายเป็นความจริงอันแสนอบอุ่นที่เติมเต็มหัวใจของทั้งสองครอบครัว ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ “ลูกน้อย” เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ ทั้ง เนย–ฤทธิ์ และ กอล์ฟ–คูณ ต่างเผยความประทับใจในมาตรฐานการดูแลของทีมแพทย์ GFC ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถสัมผัสความสุขของการเป็นพ่อแม่ได้สำเร็จ
ก่อนส่งท้ายปี GFC (Genesis Fertility Center) ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “ปาฏิหาริย์แห่งรัก” ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมมุ่งมั่นสานต่อภารกิจในการส่งมอบความหวัง และความสุขให้กับคู่รักที่ใฝ่ฝันอยากมีลูกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวดารา คนทั่วไป หรือคู่รักที่เผชิญความท้าทายด้านภาวะเจริญพันธุ์ GFC พร้อมเดินเคียงข้างในทุกก้าวของการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ โดยล่าสุด เจมส์ เรืองศักดิ์ & ครูก้อย นัชชา ได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมี “ลูกคนที่สอง” หลังจากผ่านการวางแผน และดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ GFC จนผลลัพธ์ออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้
ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆ ทั่วประเทศ คือความสำเร็จของ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย & เฟียต อภิสรารัชต์ ซึ่งประกาศว่าการทำอิ๊กซี่ (ICSI) กับทีมเฉพาะทางจาก GFC ประสบผลสำเร็จ ได้รับของขวัญล้ำค่าที่ทั้งคู่รอคอยมายาวนาน เปรียบดัง “จิ๊กซอว์ที่ทำให้ภาพครอบครัวสมบูรณ์แบบ” ยิ้มกับแก้มปริหัวใจพองโตทุกเวลามีแต่ความสุขทีเดียว
นี่เป็นเพียงบางส่วนในความสำเร็จของปี 2568 ที่ GFC มุ่งมั่นตั้งใจทำให้ทุกครอบครัวสมบูรณ์แบบ เพราะการมีลูกสำหรับบางคนอาจไม่มีเหตุผลใดสำคัญมากไปกว่าการมีความรู้สึกรัก อยากมอบความรัก และอยากดูแลเค้าให้ดีที่สุด ชีวิตครอบครัวก็เหมือนจิ๊กซอว์ที่ค่อยๆต่อค่อยๆเติมเต็มให้สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่เริ่มที่คนสองคนตกลงใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว และเหนือสิ่งอื่นใดแล้วจิ๊กซอว์ที่จะมาเติมเต็มคำว่า ครอบครัว ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นก็คือ ลูกน้อย ที่เฝ้ารอ แต่ในวันนี้เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆ
ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj
E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th
Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th
Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335