ชวนมาชิมเมล็ดกาแฟที่มาเพียงปีละครั้ง พร้อมทำ Secret Blend เบลนด์ลับของตัวเองที่ SECRET SERVICE คาเฟ่ใหม่ใจกลางสุขุมวิท 42

Secret Service คาเฟ่ Specialty Coffee เปิดใหม่ใจกลางสุขุมวิท 42 ชวนคนรักกาแฟมาสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ผ่านการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพจากฟาร์ม Specialty ชื่อดังระดับโลก ที่มีให้ลิ้มลองเพียงช่วงเวลาจำกัด พร้อมกิจกรรม Secret Blend การเบลนด์กาแฟในแบบฉบับของตัวเอง ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สร้างรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไฮไลต์ของร้านคือ Secret Blend Selection เมล็ดกาแฟ Specialty ที่คัดมาอย่างพิถีพิถัน รอบนี้รวบรวมเมล็ดกาแฟจาก 2 ประเทศ 3 กระบวนการแปรรูป โดยมีเมล็ดพระเอก ได้แก่
Ethiopia – Buku Abel Village เมล็ดกาแฟจากหมู่บ้าน Buku Abel ปลูกในพื้นที่สูง ทำให้ต้นกาแฟเติบโตช้า ส่งผลให้เมล็ดสะสมความหวานและความซับซ้อนได้ดี โดดเด่นด้วยกลิ่นและรสชาติผลไม้ชัดเจน ตามแบบฉบับกาแฟเอธิโอเปีย
Colombia – Anaya Farm ฟาร์มกาแฟ Specialty ชั้นนำของโคลอมเบีย ที่ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การปลูก การพัฒนาสายพันธุ์ ไปจนถึงเทคนิคการแปรรูป เมล็ดจาก Anaya Farm เป็นที่หลงรักของคอกาแฟ ด้วยกลิ่นหอมละมุนและรสชาติที่บาลานซ์
Ethiopia – Hambela Guji (Red Honey Process) เมล็ดกาแฟที่ผ่านกระบวนการแปรรูปแบบ Red Honey ซึ่งต้องอาศัยความพิถีพิถันสูง ให้รสชาติที่นุ่มลึก ซับซ้อน และยังคงเอกลักษณ์ของกาแฟเอธิโอเปียไว้อย่างชัดเจน
เมล็ดกาแฟทั้ง 3 ตัวนี้คือ Secret Blend Selection จากฟาร์ม Specialty ระดับโลก ที่ถูกนำมาใช้ในกิจกรรม Secret Blend เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองสร้างเบลนด์ลับในแบบของตัวเอง โดยเมล็ดกาแฟในกลุ่มนี้จะมีการเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา เพื่อคงคุณภาพและประสบการณ์ที่สดใหม่อยู่เสมอ
นอกจากกาแฟ Specialty แล้ว Secret Service ยังพร้อมเสิร์ฟเมนู All-Day Brunch สไตล์ Western Comfort Food ที่สามารถรับประทานได้ตลอดวัน อาทิ เพนเน่เพสโต้ไก่, คาลามารีกรอบนอกนุ่มใน, ไก่ทอด 2 ซอส และซีซาร์สลัดกับซอสสูตรเฉพาะแบบโฮมเมด เติมเต็มประสบการณ์กาแฟให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใครที่กำลังมองหาประสบการณ์ Specialty Coffee ที่แตกต่าง พร้อมอาหาร All-Day Brunch ในบรรยากาศเรียบ เท่ และชวนค้นหา สามารถแวะมาลิ้มลองได้แล้ววันนี้ที่ Secret Service คาเฟ่ใหม่ใจกลาง สุขุมวิท 42
ตำแหน่งที่ตั้ง : https://share.google/GwGWzHmREJODxdcWK
Contact
Line Official : @secretservice_th / https://lin.ee/DrGjbZT
Instagram : https://www.instagram.com/secretservice_th/