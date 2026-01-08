“บุ๋ม ปนัดดา” ผอมลง 20 กก. เป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเอง ในวัย 50 ปี รับเคยโดนบลูลี่ “ทำดี ! แต่เสียดายอ้วนจัง”

ขึ้นศักราชใหม่ เปิดปีใหม่ ก็ต้องอะไรใหม่ๆ สำหรับ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ก็ได้สร้างปรากฎการณ์ให้คนไทยทั้งชาติได้อะเมซิ่งอีกครั้ง!! กับหุ่นใหม่ หุ่นสับ หุ่นเซี๊ยะ จากที่เคยหนักกว่า 84 กก. ก็ลดลงมาเหลือ 64 กก. จนเกิดเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยว่าน้ำหนักหายไปไหนกว่า 20 กก. ซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจแบบไม่มีกั๊ก! เพราะก่อนหน้านี้เคยร่วมงานกับ “Dr.JiLL” มาแล้ว ล่าสุดก็ออกปากคอนเฟิร์มเลยว่า “ช่วยได้จริง!!” กับ Inzune (อินซูเน่) ที่เป็นตัวช่วยตัดแป้ง ตัดน้ำตาล บวกสารสกัดแบบน้ำมันบรรจุเป็นแคปซูล ซึ่งพอกินเข้าไปแล้ว จะทำให้ลำไส้ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าการลดน้ำหนักครั้งนี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวเอง ฉลองครบรอบวันเกิดอายุครบ 50 ปี (10 มค.) รวมไปถึงขอบคุณทุกคนที่เคยเป็นห่วงเรื่องหุ่นของเจ้าตัว และเสียงบลูลี่ต่างๆ ว่า “ลดให้แล้ว ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อย”
“หลายคนอาจจะตกใจ แต่บุ๋มลงมา 20 โลค่ะ จาก 84 กก. ลดลงมาเหลือ 64 กก. แต่มันค่อยๆ ลง ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลที่เราอยากจะเอาน้ำหนักลง แต่อีกไม่กี่วัน บุ๋มก็จะอายุครบ 50 ปี เราควรจะให้ของขวัญกับตัวเองบ้าง เราทำให้ทุกคนมาโดยตลอด แต่เรายังไม่เคยทำให้ตัวเองเลย มันคือของขวัญชิ้นใหญ่ให้สำหรับตัวเอง มันคือสุขภาพที่ดี สำหรับคนอายุ 50 ปี มันเหนื่อยสำหรับการที่เอาน้ำหนักลง มันไม่ง่ายเลยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกาย บวกกับเราลงพื้นที่หนักขนาดนี้ ยิ่งเราอายุเยอะ ความอยากกินมันก็เยอะขึ้น”
“อย่างที่บอกว่าเราลงพื้นที่หนัก กว่าจะได้กินก็ดึกดื่น แต่เราก็ต้องหาวิธีที่จะ กินยังไงก็ได้ที่ไม่ให้แป้งและน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากกว่าความจำเป็น และการที่เราเลือก Inzune (อินซูเน่) จาก Dr.JiLL เพราะว่าเราได้ทดลองกินก่อนแล้วว่ามันมีเอ็กเฟ็กซ์อะไรไหม มันกินแล้วเวียนหัวไหม หรือว่าอ๊องไหม ซึ่งบุ๋มจะใช้ตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ให้กับทุกคน จนทุกวันนี้ผลมันก็ออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้ว เรียกได้ว่าบุ๋มตอนนี้ได้ร่างทองกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะ Inzune ( อินซูเน่) ของ Dr.JiLL ตัดแป้ง ตัดน้ำตาล ได้กว่า 40% โดยได้ Reducose สารนำเข้าจากอังกฤษ โดยเป็นการบรรจุภัณฑ์ผ่านแคปซูล เป็นสารสกัดแบบน้ำมัน ซึ่งพอกินเข้าไปแล้ว จะทำให้ลำไส้ดูดซึมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมันเป็นนวัตกรรมของ ดร.จิล ที่ใช้มานานแล้ว ซึ่งตัวนี้จะปรับพฤติกรรมการกินของเรา ทำให้เราอิ่มนานขึ้น”
“ซึ่งที่ผ่านมายอมรับว่า บุ๋มเองก็โดนบลูลี่เรื่องหุ่นมาโดยตลอด ส่วนมากจะพูดว่าเมื่อก่อนตัวเล็กกว่านี้เยอะ หรือบางทีในโซเชียลก็เม้นว่า คุณบุ๋มทำดีเนอะ แต่เสียดายอ้วนไปหน่อย เจ็บปวด แต่ก็พูดไม่ออก เพราะว่าเค้าก็พูดจริง มันก็เถียงไม่ได้ ก็ลดน้ำหนักให้แล้วนะคะ ขอกำลังใจกันหน่อยนะคะ”
