คุณปู่นักแสดงฮ่องกงหัวใจสลาย สู้อุตส่าห์รอแฟนสาววัย 30 พ้นคุก สุดท้ายพบความจริง เธอมีผัวแล้ว

ความจริงเปิดเผย: คู่หมั้นวัย 39 ปีของ “หลี่หลงจี” นักแสดงฮ่องกงวัย 75 ปี แท้จริงแล้วมีสามีและลูกอยู่แล้ว
นักแสดงอาวุโสฮ่องกง Lee Lung Kei วัย 75 ปี ออกมายืนยันทั้งน้ำตาถึงการยุติความสัมพันธ์ หลังพบความจริงเกี่ยวกับอดีตของอดีตคู่หมั้นสาวจากรายงานของสื่อ
ก่อนหน้านี้ไม่นาน หลี่หลงจีเพิ่งเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับคู่หมั้นสาววัย 39 ปี ศิลปินชาวจีน Chris Wong โดยยืนยันหนักแน่นว่าความรักยังคงดำเนินต่อไป แม้ฝ่ายหญิงจะเคยถูกตัดสินจำคุก 25 เดือนจากคดีอยู่เกินวีซ่าและใช้เอกสารปลอม และถูกส่งตัวกลับประเทศจีนทันทีหลังพ้นโทษก็ตาม เขายังเคยแสดงความตั้งใจจะสร้างครอบครัวร่วมกันด้วย
อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดระบุว่า หลี่หลงจีอาจถูกปกปิดความจริงมากกว่าหนึ่งเรื่อง หลังจากคริสพ้นโทษไม่นาน เขาเพิ่งมารับรู้ความจริงอันน่าตกใจจากอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า “Tour Guide Brother” ฮิวโก้ ซึ่งอ้างว่าคริสได้จดทะเบียนสมรสกับชายแซ่เฉินตั้งแต่ปี 2007 ที่บ้านเกิดในเมืองฝอซาน และทั้งคู่มีบุตรชายวัย 16 ปีด้วยกัน
นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายที่อ้างว่าคริสรับประทานอาหารร่วมกับสามีและมารดา เพื่อฉลองเทศกาลเหมายันกับครอบครัว เมื่อวันที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา
เมื่อถูกถามถึงกระแสข่าว หลี่หลงจีตอบอย่างระมัดระวังว่า “ผมยังต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ก่อน” ก่อนจะให้สัมภาษณ์อีกครั้งด้วยสีหน้าอิดโรย ถอนหายใจและกล่าวว่า “ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้รู้สึกแย่มาก แต่ก็ไม่ดีนัก”
เมื่อถูกถามว่าเขาใช้เวลานานหรือไม่กว่าจะยอมรับความจริง เจ้าตัวตอบอย่างเป็นเชิงปรัชญาว่า “เมื่อความรักมา มันก็มา เมื่อถึงเวลาที่ต้องไป มันก็ไป ทุกอย่างขึ้นอยู่กับชะตา”
แม้จะปฏิเสธยืนยันว่าได้เผชิญหน้ากับคริสโดยตรงหรือไม่ แต่หลี่หลงจีก็ยอมรับในเวลาต่อมาว่าทั้งสองได้แยกทางกันแล้ว “ตอนนี้ผมเข้าใจทุกอย่าง ผมคือมือที่สาม และขออวยพรให้พวกเขามีความสุข” เขากล่าวทั้งน้ำตา พร้อมย้ำว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าคริสมีสามีอยู่แล้ว
ทั้งคู่คบหากันมานานกว่าห้าปี และในปี 2020 คริสเคยแท้งบุตรในช่วงไตรมาสที่สามของการตั้งครรภ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของหลี่หลงจีอย่างมาก ก่อนความสัมพันธ์จะพังทลาย ทั้งสองเคยวางแผนจดทะเบียนสมรสในปี 2023 และมีรายงานว่าหลี่หลงจีได้โอนทรัพย์สินบางส่วนให้ฝ่ายหญิงด้วย
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตกเป็นที่สนใจของสาธารณชนตั้งแต่ปี 2020 จากช่องว่างอายุที่ห่างกันอย่างมาก โดยหลี่หลงจีเป็นที่รู้จักจากบทบาทจักรพรรดิในละครฮ่องกงหลายเรื่อง ขณะที่อดีตของคริสก็ถูกสื่อขุดคุ้ย ทั้งกรณีปลอมแปลงวุฒิการศึกษาและลอกเลียนผลงานศิลปินคนอื่น ก่อนจะถูกควบคุมตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 และรับสารภาพใน 5 จาก 7 ข้อหาในเวลาต่อมา