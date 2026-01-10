บันเทิงรอบโลก "บีทีเอส" ประกาศคัมแบ็กพร้อมอัลบั้มใหม่ในรอบ 4 ปี!

หลังห่างหายจากการรวมตัวไปนานเกือบ 4 ปี ในที่สุดวงซูเปอร์สตาร์ระดับโลก "บีทีเอส" ก็ยืนยันข่าวดีอย่างเป็นทางการว่าจะปล่อยอัลบั้มใหม่ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ โดยถือเป็นผลงานกลุ่มชุดแรกหลังอัลบั้ม Proof เมื่อปี 2022 ซึ่งช่วงที่ผ่านมา สมาชิกต่างทยอยเข้ากรมรับใช้ชาติจนวงต้องหยุดกิจกรรมชั่วคราว และในปี 2026 นี้ ARMY ทั้งโลกก็เตรียมใจไว้ได้เลย เพราะเหล่าลูกกระสุนจะกลับมารวมพลังกันอีกครั้ง!
แม้จะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ใหญ่เมื่อปีที่แล้ว แต่ล่าสุดนักแสดงสาว "เรียวโกะ ฮิโรสึเอะ" ก็เริ่มมีข่าวลือว่าอาจจะกลับมาอีกครั้ง หลังสื่อญี่ปุ่นรายงานว่ามีหลายบริษัทติดต่อเสนองานให้เธอ โดยคนในวงการเผยว่าผู้บริหารยุคนี้หลายคนเติบโตมากับยุคเฟื่องฟูของฮิโรสึเอะและยังคงชื่นชมในตัวเธอ อย่างไรก็ตาม การกลับมาอาจยังไม่แน่นอน เพราะสภาพร่างกายและสุขภาพยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้
หลังจากประกาศแยกทางกับสามี "คริส ฟิสเชอร์" ไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ล่าสุดนักแสดงตลกชื่อดัง "เอมี่ ชูเมอร์" ได้ยื่นฟ้องหย่าอย่างเป็นทางการในนิวยอร์ก โดยทั้งคู่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2018 และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน โดยชูเมอร์เคยบอกว่า การเลิกราครั้งนี้เป็นไปด้วยความเข้าใจ ไม่มีดราม่า พร้อมเน้นว่าทั้งคู่จะยังคงเป็นครอบครัวเพื่อเลี้ยงดูลูกชายร่วมกัน และขอให้สังคมเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาในช่วงเวลานี้
ราชินีแห่งวงการเพลง "บียอนเซ่" สร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยการกลายเป็นนักดนตรีคนที่ 5 ของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับพันล้านดอลลาร์ หลังจากทัวร์ Cowboy Carter ทำรายได้กว่า 400 ล้านเหรียญจากการขายบัตร และอีก 50 ล้านจากของที่ระลึก โดยเธอยังมีรายได้จากธุรกิจส่วนตัวมากมาย ทั้งแบรนด์เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ดูแลผม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังคงถือสิทธิ์ในผลงานเพลงของตัวเองผ่านบริษัท Parkwood Entertainment ที่เธอสร้างขึ้นเองตั้งแต่ปี 2010 ทั้งหมดนี้ทำให้ปี 2025 ของเธอขึ้นแท่นปีที่รวยที่สุดปีหนึ่งในชีวิต พร้อมยืนยันว่าแม้จะร่ำรวยแค่ไหน แต่ครอบครัวและความสงบสุขยังสำคัญที่สุดสำหรับเธอ