เคต เบ็กคินเซล เปิดใจสาเหตุผอมจนคนเป็นห่วง สูญเสียแม่จนจิตใจบอบช้ำ “ความเศร้าทำให้ไม่เหลือความรู้สึกอยากอาหารอีกต่อไป”

เคต เบ็กคินเซล หลั่งน้ำตา หลังถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงเรื่องน้ำหนักที่ลดลง เผยกำลัง “เจ็บปวดอย่างหนัก” นับตั้งแต่การจากไปของมารดา
“มันคือความทุกข์ทรมานอย่างมหาศาล และสิ่งที่ฉันจะบอกก็คือ มันไม่ทำให้คุณรู้สึกหิวเลย” นักแสดงหญิงกล่าว
นักแสดงชาวอังกฤษวัย 52 ปี เปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความโศกเศร้า หลังต้องเผชิญกับคอมเมนต์รุนแรงเกี่ยวกับรูปร่างของเธอในช่วงที่ผ่านมา
เมื่อวันพุธที่ 31 ธันวาคม เคต เบ็กคินเซล ได้โพสต์วิดีโอสะเทือนอารมณ์ลงบนอินสตาแกรม พูดถึงการสูญเสียมารดาของเธอ จูดี้ โล ซึ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม หลังได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะที่ 4
“ปี 2025 เป็นปีที่ยากมาก ยากมากจริง ๆ และมันยังเป็นปีสุดท้ายที่แม่ผู้แสนวิเศษของฉันยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ด้วย ดังนั้นฉันจึงรู้สึกสับสนอย่างมากกับการต้องปล่อยปีนี้ไป” เธอกล่าว
เบ็กคินเซลยอมรับว่า เธอต้องเผชิญกับความตายมาหลายครั้งในชีวิต และการใช้ชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้านั้น ส่งผลให้เธอแทบไม่อยากอาหารเลย
“ฉันเคยเห็นพ่อแท้ ๆ ของฉันเสียชีวิตจากหัวใจวายครั้งใหญ่ ตอนฉันอายุแค่ 31 ปี จากนั้นฉันก็เห็นพ่อเลี้ยงเสียชีวิต และฉันได้เห็นแม่ของฉันค่อย ๆ ทรุดโทรมลงและจากไป” เธอกล่าวทั้งน้ำตา “มันคือความทุกข์ทรมานอย่างเหลือเชื่อ และอย่างที่ฉันบอก มันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกหิวเลย”
เธออธิบายเพิ่มเติมว่า เธอไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังเผชิญกับ “ภาวะรู้สึกผิดของผู้รอดชีวิต” หรือไม่ เพราะอาการนี้เริ่มต้นขึ้นหลังการเสียชีวิตของพ่อเลี้ยง
“มันไม่ใช่อาการเบื่ออาหารแบบที่คุณตั้งใจอด หรือเป็นเรื่องของพลังใจ” เธอกล่าว “มันเหมือนร่างกายคุณปิดตัวลง ฉันคิดว่านี่คืออาการช็อกและบาดแผลทางใจ”
นักแสดงหญิงกล่าวต่อว่า การได้เห็นคนที่เรารักที่สุดต้องทนทุกข์ทรมาน และเสียชีวิตอย่างโหดร้าย บางครั้งรุนแรงและน่าสยดสยอง โดยเฉพาะเมื่อเราต้องเผชิญกับมันเพียงลำพัง ล้วนทำให้มนุษย์ไม่รู้สึกอยากอาหารเลย
เบ็กคินเซลยังเน้นย้ำว่า การเปลี่ยนแปลงของความอยากอาหารเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ที่กำลังโศกเศร้า ก่อนจะกล่าวตำหนิอย่างตรงไปตรงมาถึงผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปร่างของเธอ
นักแสดงจากภาพยนตร์ชุด Underworld กล่าวว่า เธอรู้สึก “ซาบซึ้งอย่างยิ่ง” ที่ตนเองมีพ่อแม่ที่ดี และได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างมีเมตตา จนไม่เคยคิดจะมองใครที่กำลังทุกข์ทรมาน แล้วไปทิ้งข้อความ “ใจร้าย” เกี่ยวกับรูปลำตัวของเขา
“สำหรับทุกคนที่รู้สึกไม่พอใจที่ฉันผอมเกินไป หรือเป็นอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับภาพที่พวกคุณคาดหวัง ฉันหวังจริง ๆ ว่าคุณจะมีพ่อแม่แบบเดียวกับที่ฉันมี”
เธอยังเสริมอีกว่า เธอดีใจที่ความสูญเสียทั้งหมดที่เธอเผชิญมา ไม่ได้ “เปลี่ยนฉันให้กลายเป็นคนโหดร้ายต่ำทราม ที่จะพูดจาแบบที่หลายคนพูดกับฉัน”
“ฉันปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงที่จะกลายเป็นแบบคุณ” เธอกล่าวทิ้งท้าย “ฉันจะไม่มีวันทำแบบนั้นกับใคร และฉันโคตรภูมิใจในตัวเองที่ไม่เป็นแบบนั้น”
ก่อนหน้านี้ เคต เบ็กคินเซล ได้ประกาศการเสียชีวิตของมารดาผ่านโพสต์สุดสะเทือนใจบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม สองวันหลังการจากไป โดยเรียกแม่ว่า “เข็มทิศของชีวิตฉัน ความรักของชีวิตฉัน และเพื่อนที่สนิทที่สุดของฉัน”
“ฉันไม่อยากโพสต์เรื่องนี้เลย แต่ฉันจำเป็นต้องทำ เพราะฉันต้องไปแจ้งการเสียชีวิตของแม่ และมันจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะในไม่ช้า” เธอเขียน “แม่เสียชีวิตในคืนวันที่ 15 กรกฎาคม ในอ้อมแขนของฉัน หลังจากความทุกข์ทรมานที่ไม่อาจวัดค่าได้”
เธอยังขอโทษเพื่อน ๆ ของมารดาที่อาจรับรู้ข่าวนี้ผ่านสื่อหรือโซเชียลมีเดีย เพราะเธอไม่สามารถเปิดดูโทรศัพท์หรือภาพถ่ายของแม่ได้ในเวลานั้น
“ฉันเป็นอัมพาตทางใจ” เธอเขียนทิ้งท้าย
