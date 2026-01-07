"แองเจลินา โจลี" ขายคฤหาสน์พันล้านในแอลเอ เตรียมย้ายไปยุโรป-กัมพูชา

นิตยสาร People รายงานว่า "แองเจลินา โจลี" นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังวัย 51 ปี ได้ขายบ้านของเธอในลอสแอนเจลิสแล้ว และกำลังเตรียมย้ายไปต่างประเทศ
บ้านที่โจลีนำออกขายคือคฤหาสน์ Cecil B. DeMille ในย่าน Los Feliz ลอสแอนเจลิส ซึ่งเป็นบ้านของ Cecil B. DeMille ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนาน อาศัยอยู่ประมาณ 40 ปี จนกระทั่งเสียชีวิตในปี 1959 โจลีซื้อคฤหาสน์นี้ในปี 2017 ในราคา 24.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35.5 พันล้านวอน)
คฤหาสน์หลังนี้สร้างขึ้นในปี 1913 มีพื้นที่ 1,022 ตารางเมตร (ประมาณ 11,000 ตารางฟุต) และมีรายงานว่าประกอบด้วยห้องนอน 6 ห้อง ห้องน้ำ 10 ห้อง เตาผิง 4 แห่ง และห้องเก็บไวน์
นิตยสาร People อ้างแหล่งข่าวอธิบายเหตุผลการขายว่า "โจลีมีความมุ่งมั่นในหลายโครงการและมีสุขภาพดี" พร้อมเสริมว่า "เธอกำลังตั้งตารอปี 2026 และอิสรภาพที่เธอจะได้รับในตอนนั้น"
เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว นิตยสาร People ก็อ้างแหล่งข่าวว่าโจลีต้องการย้ายไปต่างประเทศ ในเวลานั้น นิตยสารรายงานว่า "โจลีไม่เคยต้องการที่จะอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเพียงอย่างเดียว เธอไม่มีทางเลือกเนื่องจากปัญหาเรื่องการดูแลบุตรกับอดีตสามี แบรด พิตต์" และเสริมว่า "เธอวางแผนที่จะย้ายไปทันทีที่ลูกแฝดคนเล็กของเธอ น็อกซ์ โจลี-พิตต์ และวิเวียน โจลี อายุครบ 18 ปีในปีหน้า"
คาดว่าโจลีจะออกจากสหรัฐอเมริกาและแบ่งเวลาอยู่ระหว่างยุโรปและกัมพูชา Page Six รายงานว่า "ในปีนี้ โจลีจะบริหารคอลเลกชันแฟชั่นและบูติกของเธอ Atelier Jolie ในนิวยอร์ก ขณะเดียวกันก็ใช้เวลาในยุโรปและกัมพูชา ซึ่งเธอถือว่าเป็นบ้านหลังที่สองของเธอมานานแล้ว เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเธอ"
ความผูกพันของโจลีกับกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นในปี 2000 ขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง 'Lara Croft : Tomb Raider' ที่นั่น เธอได้เห็นความเป็นจริงอันโหดร้ายที่ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญ และเริ่มต้นงานด้านมนุษยธรรมของเธอ ในปี 2002 เธอรับเลี้ยงบุตรชายคนแรก แมดด็อกซ์ โจลี-พิตต์ ซึ่งขณะนั้นอายุได้เจ็ดเดือน จากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่นั้นมา เธอได้ดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์ต่างๆ และได้รับสัญชาติกิตติมศักดิ์จากพระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาในปี 2005
โจลีมีบุตรหกคนกับอดีตสามี แบรด พิตต์ มีรายงานว่าหลังจากหย่าร้างกัน บุตรทั้งหมดอาศัยอยู่กับโจลี