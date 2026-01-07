“เพชร เผ่าเพชร” ไม่ติดภาพจำ ภูมิใจตีบทแตกทุกบทบาท แฮปปี้รัก 13 ปี “แปม ไกอา”

“เพชร เผ่าเพชร” ไม่ติดเรื่องภาพจำ บอกคนจำได้จากบทไหน ก็ดีใจหมด ภูมิใจในตัวเอง ถือว่าตีบทแตก พร้อมลุยทุกคนแรกเตอร์ ถ้าดูแล้วเหมาะสม แฮปปี้รัก 13 ปี “แปม ไกอา”
หลังไม่ได้เล่นหนังมานานถึง 6 ปี ล่าสุดหนุ่ม “เพชร เผ่าเพชร เจริญสุข” ก็กลับมาพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ “HUMAN RESOURCE พนักงานใหม่ โปรดรับไว้พิจารณา” หลังผู้กำกับอย่าง “เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์” เรียกให้มาแคสติ้ง จนได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำ โดยวันนี้ (7 ม.ค.) ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
“เรื่องนี้ผมก็โดนพี่เต๋อเรียกตัวมาแคสติ้งเหมือนกันครับ ผมว่ามันแล้วแต่ความคิดเห็นขององค์นั้นๆ ทุกอย่างมันก็มีข้อดีข้อเสีย แล้วแต่ว่าเขาอยากจะได้จุดไหนเป็นจุดแข็งในผลงานของเขา ถ้าอยากได้ความใกล้เคียงมากๆ กับตัวละคร ก็คงต้องผ่านการแคสติ้ง แต่การที่ไม่ต้องแคสติ้ง เพราะเขาเห็นว่าเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะคนนั้นมีภาพจำที่แข็งแรงพออยู่แล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิด”
ชินแล้วกับการไปแคสฯ บท ผิดหวังมาเยอะเป็นเรื่องปกติ
“ผมน่าจะชินแล้ว เพราะอยู่อย่างนี้มาเรื่อยๆ มันคือการแข่งขัน คืองานของเรา แค่ไม่ต้องไปออฟฟิศทุกวัน แต่เราก็ผ่านความผิดหวังมาเยอะเหมือนกันครับ มีทั้งได้และไม่ได้ เป็นเรื่องปกติ ถ้าเกิดย้อนไปช่วงแรกๆ ตอนเล่น ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ คนก็อาจจะติดภาพนั้น เพราะบทช่วงนั้นก็จะเข้ามาเป็น LGBT ค่อนข้างเยอะ ก็อยู่ที่เราตัดสินใจ ซึ่งผมก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีบทอะไรที่ค่อนข้างหลากหลายมากขึ้น แล้วก็อดทนรอมากขึ้น มันก็แล้วแต่เวย์ครับ”
เรื่องภาพจำคนต้องถามคนดู ว่าติดอยู่กับบทนั้นๆ นานไหม
“อาจจะต้องถามทุกคนแหละครับ ว่าใช้เวลานานหรือเปล่า เพราะตัวผม ผมรู้ว่าผมเป็นผมอะไรยังไง เพราะเราก็ทำเต็มที่กับทุกบท ไม่ว่าจะมันจะสุดทางไหน สุดท้ายคนดูนี่แหละ ที่จะเป็นคนตัดสิน ว่าหลุดภาพจำไปแล้วหรือยังไง มันคือความคิดเห็นของทุกคนครับ”
คนจะติดภาพเป็นตัวละครไหนก็ดีใจหมด
“ผมไม่ได้ติดเรื่องภาพจำ แต่ผมอยากให้ทุกคนเปิดโอกาสทางการแสดงให้กับผม เพราะมันคือเส้นทางหนึ่งที่ผมเลือกใช้ชีวิตในอาชีพนี้ ถ้าคุณยังรักตัวละคร กัส อยู่ ผมก็ไม่ได้โทษอะไรครับ คุณจำได้ผมก็ดีใจ เพราะมันก็คือผลงานที่ผมเคยทุ่มเทมา ตอนมาเป็น พระเอกชัย ในเรื่องสาธุ ก็เริ่มมีคนจำผมในบทพระไปแล้วเหมือนกัน เลยไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนต้องตัดขาดจากภาพใดภาพหนึ่ง แต่ขอให้ทุกคนเปิดรับการแสดงของผมในผลงานต่างๆ อยู่เรื่อยๆ เพราะผมคงแฮปปี้ครับ”
ภูมิใจในตัวเอง ตีบทแตกจนเป็นภาพจำ
“ผมภูมิใจในตัวเองแน่นอนครับ แม่ๆ หลายคนก็เขาก็ยังมาทักเราในเวย์นั้น เราก็ขอบคุณครับ บางคนก็เดินมาทักว่าคุณแม่กัส แต่ก็น้อยลงเรื่อยๆ ตอนนี้จะเป็นนิมนต์หลวงพี่อย่างเดียว”
พร้อมลุยทุกบท ทุกคาแรกเตอร์ ที่เห็นว่าเหมาะสม
“ตอนแสดงเรื่องสาธุ โกนผมจริงครับ ตอนนี้ก็ยาวแล้ว เราก็ทำตามคาแรกเตอร์เลย ผู้กำกับอยากให้ไปเวย์ไหน ถ้าเราเห็นว่าเหมาะสม เราชอบ ก็ลุยได้หมดครับ มันไม่น่าเบื่อ”
แฮปปี้รัก 13 ปี “แปม อัญญ์ชิสา” หรือ แปม ไกอา เรื่องแต่งงานยังไม่มีแพลน
“กำลังจะครบ 13 ปีครับ ก็ดีครับ สำหรับผมมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุ้นเคย มันไม่ใช่ปั๊บปี้เลิฟแล้ว มันคือเพื่อนที่ใช้ชีวิตด้วยกัน เดินทางผ่านช่วงเวลาและเติบโตมาด้วยกัน แพลนแต่งยังไม่รีบขนาดนั้นครับ ปล่อยไปตามจังหวะ วันไหนรู้สึกว่าถึงเวลาก็เมื่อนั้นดีกว่า ยังทำงานกันอยู่ ตัวเขาก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนกัน เคยคุยกันแล้วครับ”