ทีมนักแสดง “ปอบดิ๊บดิบ” เสิร์ฟเซอร์ไพรส์บุกโรงหนัง มอบความสุขแฟนๆ พร้อมขอบคุณกระแสแรง! เดินหน้ากวาดรายได้ต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยังคงเดินหน้าสร้างกระแสความแรงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาพยนตร์เรียกเสียงฮาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เรื่อง “ปอบดิ๊บดิบ” จากค่ายหนังน้องใหม่เก๋าประสบการณ์ Pichet Productions ของผู้กำกับมือทองสายบู๊จอแก้ว “ป๋าโก๋–พิเชษฐ ศรีราชา” ที่ได้รับเสียงตอบรับอบอุ่นจากผู้ชมทั่วประเทศ จนเกิดกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบแทนแฟนๆ

ทีมนักแสดงนำ แม่หน่อย-ณัฐนี ตำนานปอบเมืองไทย นำทีมพระนาง แชป-วรากร และ กานต์-ณัฐชา พร้อมแขกรับเชิญพิเศษนักฟุตบอลจาก ทีมหมอนทองวิทยา ยกทีมบุกเซอร์ไพรส์แฟนหนังถึงโรงภาพยนตร์ มอบความสุขแบบใกล้ชิด และแจกของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เสื้อภาพยนตร์, โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นนักแสดง, ยาดม และของพรีเมียมอื่นๆ

โดยเมื่อวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา ทีมนักแสดง แม่หน่อย , แชป และ กานต์ ได้ไปสร้างความสนุกและมอบความสุขให้แฟนๆ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ รังสิต และ อยุธยาซิตี้พาร์ค ซีนีเพล็กซ์ ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก ในขณะที่วันที่ 6 มกราคม ตามคำเรียกร้องของแฟนคลับหมอนทองวิทยา “อาจารย์สกล” นำทีม 3 นักเตะดาวเด่น ได้แก่ เต-วรากร, นาว-เจษฏา และ แต๊งกิ้ว-ปัญณวัฒน์ พร้อมด้วย แชป-วรากร , รุ้ง-ราวรรณ เดินทางไปเซอร์ไพรส์แฟนๆ ในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ฉะเชิงเทรา และ เมเจอร์ แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ผู้ชมที่ซื้อตั๋วเข้าชมในรอบที่กำหนดได้เจออย่างใกล้ชิด และยังได้รับของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ทำเอาฟินกันถ้วนหน้า

ด้านกระแสของ ปอบดิ๊บดิบ ยังคงเดินหน้ากวาดรายได้ต่อเนื่อง สะท้อนความนิยมที่เพิ่มขึ้นจากการบอกต่อของผู้ชม และยังมีกำหนดการพบแฟนๆ ต่อเนื่อง โดยวันที่ 10 มกราคม ทีมนักแสดง แชป-วรากร , กานต์-ณัฐชา และ ต้น-นรสิงห์ จะเดินทางไป เอสเอฟซินีม่า เมญ่า เชียงใหม่ และ เมเจอร์ เซ็นทรัล เชียงใหม่ ต่อด้วยวันที่ 11 มกราคม ณ เมเจอร์ โลตัส ขอนแก่น และ เอสเอฟซินีม่า เซ็นทรัล ขอนแก่น แฟนหนังและแฟนคลับเตรียมตัวไปให้กำลังใจกันได้เลย!!





