ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมงาน “New Year Mega Sale 2026” ชูนวัตกรรมประกันภัย กระตุ้นเศรษฐกิจรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอมตวรรธน์ มั่นทน รองผู้จัดการสายงานขยายงาน เข้าร่วมงาน พาณิชย์ลดราคา “New Year Mega Sale 2026” ที่จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2568 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงาน ประกันภัยไทยวิวัฒน์ นำเสนอ นวัตกรรมประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ อาทิ ประกันรถเปิดปิด ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ช่วยประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 80% ,ประกันสุขภาพ Active Health ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งได้ส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 40% และ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด ที่ให้ความคุ้มครองยืดหยุ่น จัดการทริปได้เอง พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงานสูงสุด 20% การเข้าร่วมงานครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของประกันภัยไทยวิวัฒน์ในการร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน