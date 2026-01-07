xs
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วมงาน “New Year Mega Sale 2026” ชูนวัตกรรมประกันภัย กระตุ้นเศรษฐกิจรับปีใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2568 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอมตวรรธน์ มั่นทน รองผู้จัดการสายงานขยายงาน เข้าร่วมงาน พาณิชย์ลดราคา “New Year Mega Sale 2026” ที่จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 23–25 ธันวาคม 2568 เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

ภายในงาน ประกันภัยไทยวิวัฒน์ นำเสนอ นวัตกรรมประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ อาทิ ประกันรถเปิดปิด ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ช่วยประหยัดค่าเบี้ยสูงสุด 80% ,ประกันสุขภาพ Active Health ยิ่งออกกำลังกาย ยิ่งได้ส่วนลดค่าเบี้ยสูงสุด 40% และ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด ที่ให้ความคุ้มครองยืดหยุ่น จัดการทริปได้เอง พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงานสูงสุด 20% การเข้าร่วมงานครั้งนี้ สะท้อนบทบาทของประกันภัยไทยวิวัฒน์ในการร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ พร้อมเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน







