แหวนเพชรเม็ดเป้ง! “เกรซ ชลิตา” ถูกแฟนทายาทตระกูลดัง “อาร์ต อิทธิโชติ” คุกเข่าขอแต่งงานกลางหิมะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ว่าที่เจ้าสาวคนต่อไป “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” น้องสาว “กีฟ ดราภดา โสตถิวันวงศ์” หลังถูกแฟนหนุ่มที่คบหามานาน 7 ปีอย่าง “อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์” ทายาทตระกูลการเมืองชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐม คุกเข่าขอแต่งงานกลางหิมะขาวโพลน แหวนเพชรเม็ดเป้ง บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ 

ซึ่งเจ้าตัวเผยโมเมนต์แห่งความสุขความสมหวังในอินสตาแกรม พร้อมข้อความ All my fairy-tale thoughts are awakened by him @art_sasomsubW (ความคิดเรื่องเทพนิยายทั้งหมดของฉัน ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นโดยเขา) ทำคนบันเทิงและเอฟซีเข้ามาแสดงความยินดีด้วยเป็นจำนวนมาก






























