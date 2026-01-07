xs
“เพื่อน คณิน” พาทัวร์บ้านหลังใหม่ 3 ชั้นอลังการทุกมุม พร้อมลิฟต์และยิมส่วนตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ทำเอาชาวฟอลโลเวอร์ตาลุกวาว หลัง “เพื่อน คณิน ชอบประดิถ” พระเอกช่อง 3 โพสต์อินสตาแกรมพาทัวร์บ้านหลังใหม่ 3 ชั้น อลังการทุกจุด เน้นโทนสีขาวเป็นหลัก มีสวนสวย ๆ บริเวณข้างบ้าน มีลานจอดรถแบบกว้างขวาง พอเข้าไปดูข้างในบ้าน มีทั้งลิฟต์ ยิมออกกำลังกายส่วนตัว สวยและน่าอยู่มากๆ 

โดยหนุ่มเพื่อนยังถ่ายเป็นคลิปให้ดูบรรยากาศในบ้าน ที่มองไปเห็นวิวรอบบ้านบรรยากาศดีมาก งานนี้คนบันเทิงเข้าไปเมนต์กันสนั่น อาทิ เดียร์น่า ฟลีโป - บ้านสวย , มะปราง วิรากานต์ - สวยจัด , หนูเล็ก ก่าก๊า - สวยมากกก ที่แถวไหนอาาา, วีเจจ๋า - ดีจัด, ชิปปี้ ศิรินทร์ - ชั้นไหนเทอก็โสดอยู่ดี ฯลฯ




















