จับตา “ปั้นจั่น ปรมะ” ซุ่มปลูกต้นรัก “เปียโน” อดีตหวานใจ “นิกกี้ ณฉัตร”

หลังจากที่เพจ อีป้าข้างบ้าน ได้โพสต์ข้อความจากชาวเน็ตรายหนึ่งที่ส่งมาชี้เป้าถึงดาราชายยุค 90 ควงสาวหมวยอินเตอร์ที่เคยมีข่าวกับนิกกี้ มีคนเจอทั้งคู่ตามสนามบิน เทนนิส กอล์ฟ คาเฟ่ อัปเดตสถานที่เดียวกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งฝ่ายหญิงลงรูปฝ่ายชายให้เห็นกันชัดๆ แต่แค่ยังไม่ลงรูปคู่ ดูแล้วน่าจะเล่าข่าวได้ เพราะไปไหนมาไหนด้วยกันในที่สาธารณะบ่อยๆ พร้อมมีอักษรย่อว่า “ปจ,ปน”
งานนี้ทำชาวเน็ตคาดเดาว่า น่าจะหมายถึง “ปั้นจั่น ปรมะ อิ่มอโนทัย” กับ “เปียโน ณิชาพัชร์ น้ำทรัพย์อนันต์” อดีตหวานใจของหนุ่ม “นิกกี้ ณฉัตร จันทพันธ์” ซึ่งจากการส่องอินสตาแกรมทั้งคู่ มีภาพที่ถ่ายมุมเดียวกัน สถานที่เดียวกัน ตอกย้ำข่าวลือ อีกทั้่งหนุ่มปั้นจั่นยังขยันไลก์รูปสาวเปียโนอีกด้วย ส่วนงานนี้จะคบหากันจริงหรือไม่ ต้องรอคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวเอง