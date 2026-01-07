“ชินมินอา - คิมอูบิน” ควงคู่ออกฮันนีมูนสุดหวาน

หลังควงคู่เข้าพิธีแต่งงานกันไปเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด “ชินมินอา” และ “คิมอูบิน” ได้เดินทางไปฮันนีมูนกันแล้วที่สเปน งานนี้ชาวเน็ตต่างชื่นชมหลังเห็นพระเอกหนุ่มใส่แหวนแต่งงานติดนิ้ว ภูมิใจกับการเป็นสามี
ตามรายงานระบุว่าเมื่อวันที่ 6 ม.ค. ที่ผ่านมา ใน Weibo โซเชียลมีเดียของจีนได้มีการแชร์ภาพของ คิมอูบิน ขณะฮันนีมูนพักผ่อนอยู่ที่สเปน
งานนี้แฟนๆต่างปลื้มใจกับความรักสุดหวานของทั้งคู่ ขณะที่บางส่วนก็ชื่นชม คิมอูบิน ที่แสดงออกชัดเจนว่าเขาแต่งงานแล้ว
“ฮันนีมูนของ คิมอูบิน และ ชินมินอา หวานชื่นสุดๆ! ดูเหมือนแม้แต่เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยยังอิจฉาความโรแมนติกของสเปนเลย!”
“เมื่อสวมแหวนแต่งงานเขาก็แสดงออกถึงความเป็นชายที่แต่งงานแล้วในทันที”