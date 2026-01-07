เปิดวาร์ป “จ๋า พราวเพชร” ดาวรุ่งหน้าใหม่ เปิดตัวสวย ซิงเกิล “ไม่เป็นแฟน” ยอดวิวมาแรง

ทำความรู้จัก “จ๋า พราวเพชร (Jaar Proudpetch)” ศิลปินหน้าใหม่ดาวรุ่ง ส่งตรงจากสิงคโปร์ ที่กำลังมาแรงในวงการ T-Pop สาวน้อยวัย 22 ปี โปรไฟล์ระดับนักเรียนนอกจาก TMC Academy Singapore ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิต “ไม่เป็นแฟน” ออกมาสร้างปรากฏการณ์ความสดใส จนมียอดเข้าชมบน YouTube ทะลุ 279,000 ครั้งภายในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมขึ้นแท่นเป็นศิลปิน Rising Star ที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้
“จ๋า พราวเพชร” มาพร้อมกับคอนเซปต์ “Vibrant Pop & Iconic Moves” ที่นำเสนอความสดใสผ่านแนวดนตรีป๊อปฟังสบาย แต่แฝงไปด้วยเสน่ห์ของท่าเต้นที่น่ารักและจดจำง่าย (Catchy Dance) ซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวที่ทำให้เธอกลายเป็นที่รักของแฟนคลับกลุ่ม Gen Z ได้อย่างรวดเร็ว ดีกรีไม่ธรรมดาจากสิงคโปร์ สู่ศิลปิน “Creator” เต็มตัว สิ่งที่ทำให้ “จ๋า” แตกต่างจากศิลปินหน้าใหม่ทั่วไป คือเบื้องหลังความสามารถที่รอบด้าน จากการกำลังศึกษาปริญญาตรีด้าน Creative Film, Television and Digital Media Production จาก TMC Academy ประเทศสิงคโปร์ ทำให้มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตสื่ออย่างลึกซึ้ง ทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
จ๋าไม่ได้เป็นเพียงแค่นักร้อง แต่เธอยังมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ผลงานในฐานะ Creator รุ่นใหม่ที่เข้าใจโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง จาก Cover Dance สู่เจ้าของเพลงฮิต ก่อนหน้านี้ จ๋าเป็นที่รู้จักในวงการนักเต้นจากการทำคอนเทนต์ Cover Dance บนช่อง YouTube: LYNZY’ ซึ่งมัดใจผู้ชมด้วยทักษะการเต้นที่พริ้วไหว และมีเสน่ห์ จนกระทั่งก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินเต็มตัวในเพลง “ไม่เป็นแฟน” ที่มียอดวิวเกือบ 3 แสน
โดยเจ้าตัวได้เผยว่า อยากส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนที่ได้ฟังเพลงของตน
“จ๋าตั้งใจมากกับผลงานชิ้นนี้ และอยากส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนที่ได้ฟังเพลงของจ๋า ขอบคุณทุกยอดวิว และทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะ มันคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้จ๋าอยากพัฒนาผลงานต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้นค่ะ” กล่าว
สำหรับใครที่กำลังมองหาความสดใส และแรงบันดาลใจใหม่ๆ สามารถติดตามผลงาน และไลฟ์สไตล์ของ “จ๋า พราวเพชร” ได้ที่ Instagram: @jaarproudpetch และเตรียมพบกับโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่จะมาสร้างสีสันให้กับวงการ T-Pop ได้เร็วๆ นี้