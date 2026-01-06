xs
โมเมนต์น่ารัก “ญาญ่า” เปิดบ้านที่นอร์เวย์ ต้อนรับ “ใบเฟิร์น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์สุดๆ หลังสาว “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” โพสต์ภาพคู่กับสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ในทริปฉลองปีใหม่ที่นอร์เวย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการไปทานอาหารที่บ้านของสาวญาญ่า จากแคปชั่นของเจ้าตัว ที่ลงขอบคุณญาญ่า พร้อมกับพี่สาว และคุณแม่ปลา ว่า “Thank you for our very first Norwegian meal. สนุกมากๆ ขอบคุณนะค้า @psperbu @urassayas @csperb So happy to spend this time together this year is definitely going to be a good one.”

ด้านสาวญาญ่าเอง ก็ได้มาลงรูปคู่กับใบเฟิร์น และแก๊งเพื่อนของใบเฟิร์นเช่นกัน โดยใส่แคปชั่นว่า “Had some really cute house guests last night” งานนี้หลายคนดูแล้วก็ใจฟู เพราะเป็นมิตรภาพระหว่างสองนางเอกตัวท็อป ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อน แล้วในภาพทั้งสองคนยังสวมกอดกันอย่างสนิทสนมอีกด้วย














