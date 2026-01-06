โมเมนต์น่ารัก “ญาญ่า” เปิดบ้านที่นอร์เวย์ ต้อนรับ “ใบเฟิร์น”

ทำเอาแฟนคลับเซอร์ไพรส์สุดๆ หลังสาว “ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” โพสต์ภาพคู่กับสาว “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ในทริปฉลองปีใหม่ที่นอร์เวย์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการไปทานอาหารที่บ้านของสาวญาญ่า จากแคปชั่นของเจ้าตัว ที่ลงขอบคุณญาญ่า พร้อมกับพี่สาว และคุณแม่ปลา ว่า “Thank you for our very first Norwegian meal. สนุกมากๆ ขอบคุณนะค้า @psperbu @urassayas @csperb So happy to spend this time together this year is definitely going to be a good one.”
ด้านสาวญาญ่าเอง ก็ได้มาลงรูปคู่กับใบเฟิร์น และแก๊งเพื่อนของใบเฟิร์นเช่นกัน โดยใส่แคปชั่นว่า “Had some really cute house guests last night” งานนี้หลายคนดูแล้วก็ใจฟู เพราะเป็นมิตรภาพระหว่างสองนางเอกตัวท็อป ที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อน แล้วในภาพทั้งสองคนยังสวมกอดกันอย่างสนิทสนมอีกด้วย