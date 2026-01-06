เลิกเดา! “บุ๋ม” เผยคู่รักรีเทิร์นคือ “อั้ม-พก” ไม่ใช่ “โตโน่-ณิชา” ลั่นใช้เวลา 11 ปีกฎหมายคุกคามทางเพศ “โดม” โดนเต็มๆ

“บุ๋ม ปนัดดา” หนึ่งในคณะกรรมการร่างกฎหมายคุกคามทางเพศฉบับล่าสุด เผยใช้เวลา 11 ปี ในการร่างและปรับปรุง ลั่นกฎหมายครอบคลุมทุกเพศสภาพ ลั่นกรณี “โดม ปกรณ์ ลัม” ยังไงก็ต้องได้รับโทษ โดนเต็มๆ เผยตอนนี้โดมก็ได้รับโทษจากสังคมไปแล้ว เฉลยคู่รักรีเทิร์นคือ “อั้ม-ไฮโซพก” ไม่ใช่ “ณิชา-โตโน่”
เป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่างกฎหมายคุกคามทางเพศที่เพิ่งประกาศบังคับใช้ โดย “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เผยว่ากว่าที่กฎหมายจะผ่านการเห็นชอบ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ กินเวลาในการร่าง การปรับอยู่ 11 ปี เลยทีเดียว
“บุ๋มอยู่ในคณะกรรมาธิการ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมาธิการตั้งแต่ปี 67 นะคะ แล้วก็ลุ้นอยู่ว่ากฎหมายจะผ่านทันหรือไม่ทัน เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล นึกภาพออกใช่ไหมคะ แล้วก็คณะกรรมาธิการในนั้นมีประมาณ 60 คน ในการทำงานไม่ได้ง่ายเลยนะคะกว่าร่างกฎหมายผ่าน บุ๋มทำงานตรงนี้มาตั้งแต่ปี 57 อย่างที่ทุกคนทราบ นี่คือคณะกรรมาธิการ หรือกฎหมายร่างที่ 5-6 แล้ว แต่กฎหมายตัวนี้ก็ทำให้มันทันสมัยมากขึ้น
หนึ่งเพื่อรองรับในกลุ่มน้องๆ ที่มีความหลากหลายทางเพศ ก็คือเขียนให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นอวัยวะเพศที่ผ่าตัดแปลงเพศมา ถ้ามีการโดนข่มขืนก็คือข่มขืน บางทีการตีความของคำว่าข่มขืนกับคำว่าล่วงละเมิด หรืออนาจาร มันมีความละเอียดอ่อน แต่ในความรู้สึกของน้องกะเทยทั้งหลาย มันก็คือการล่วงละเมิด ไม่ได้เต็มใจที่จะมีอะไรกับผู้ชายคนนี้ด้วย ก็คือข่มขืน แต่ทำไมตำรวจสมัยก่อนบอกว่า กะเทย=ผู้ชาย ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นก็เป็นอนาจารไป”
กฎหมายปรับเปลี่ยนเพื่อให้ครอบคลุมทุกเพศสภาพ
“ซึ่งเขาไม่เข้าใจสภาพจิตใจน้องๆ ตรงนี้ก็เลยต้องปรับเพื่อให้เข้าถึงตัวน้องๆ และเคสที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงแบบชาย-ชายด้วยนะคะ รองรับแบบอย่างนั้นด้วย รวมถึงการคุกคามทางเพศ มันเป็นเคสจริงที่บุ๋มรับเคสมาจากสถานที่ที่ทำงานค่ะ เจ้านายผู้ชายมีการบอกว่าใส่ชุดอย่างนี้เห็นหน้าอกชัดจังเลยวันนี้ทำไมไม่เห็นนมเลย อะไรอย่างนี้ ตัวน้องเขาจะไปทำงานได้ยังไงในเมื่อโดนข่มขู่ หรือโดนคุกคามแบบนี้ แต่เขาก็ต้องไป เพราะมันคืองานคือเงินของเขา และมันเป็นสิทธิ์ของเขา เขาไม่ควรโดนแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง มันถึงต้องแบ่งว่าถ้าเป็นวาจาแบบนี้ทำยังไง ถ้ามีพนักงานหรือเพื่อนเห็นด้วยกันแล้วโดนกันหลายคน แล้วรวมตัวกันไปฟ้องจบเลยนะ มันฟ้องได้มันมีพยานบุคคล แล้วยิ่งถ้าเกิดส่งข้อความมา อย่างนี้โดนอยู่แล้ว มันก็เลยแบ่งเป็นขั้นเป็นต่อ หลายคนบอกว่าทำไมอายุต่ำกว่า 15 ปีโทษเบาจังเลย มันยังมีกฎหมายอื่นๆ ของเด็กต่ำกว่าอายุ 15 ปีค่ะ มันไม่ใช่แค่กฎหมายข้อเดียว
ที่ผ่านมาบุ๋มพยายามปรับกฎหมายเรื่องทางเพศ ให้มันทันสมัยมากขึ้น ตั้งแต่ปี 57 ถูกไหม แต่ค่าปรับข่มขืนแค่ 8,000 บาท ก็ให้เป็น 80,000 ถึง 400,000 บาท คือปรับเพิ่มขึ้นมา ข่มขืนจำคุก พอปี 58 ข่มขืนจำคุกก็เลยขอว่าถ้าจำคุกไปแล้ว ศาลท่านสั่งไปแล้ว ข่มขืน 5 ประเภทก็จะไม่ได้อภัยโทษอีกต่อไป คือข่มขืนแล้วฆ่า ข่มขืนโดยใช้อาวุธร้ายแรง ข่มขืนเยาวชน ข่มขืนคนโดยสันดาน เช่น พ่อข่มขืนลูก ลุงข่มขืนหลาน แล้วก็ข่มขืนซ้ำ แสดงว่าทำแล้วทำอีก พวกนี้จะไม่ได้รับการรับอภัยโทษ”
กรณี “โดม ปกรณ์ ลัม” ยังไงก็ต้องได้รับโทษ
“(ถอนหายใจ) ก็เพิ่งเจอน้องโดมด้วย น้องโดมก็เพิ่งมาบริจาคของที่มูลนิธิ ฉันก็เลยกระอักกระอ่วนหัวใจพอสมควรแต่ถามว่าความเป็นจริงแล้วตอนแรกที่เห็นข้อความบุ๋มเชื่อเหมือนทุกๆ คน คือน่าจะตกใจว่าโดมจริงหรือเปล่า เฟซจริงไหม น้องเขียนจริงหรอ คือเรามักจะเจอแอคหลุมที่เขียนเป็นคนนั้นคนนี้ ก็ขยี้ตาก่อน แต่ว่าในเมื่อทำจริงเขาก็ควรต้องขอโทษ ต้องยอมรับผิด
และบุ๋มในฐานะที่เป็นแม่ถ้าลูกสาวโดนแบบนี้ ยังไงก็ต้องออกมาปกป้องลูก ในฐานะที่เปลี่ยนกฎหมายนี้ยังไงก็ต้องออกมาปกป้อง ต้องคุ้มครองคนที่ถูกกระทำ มันไม่ควรมีใครที่โดนแบบนี้ จะบอกว่าคนดังหรือไม่ใช่คนดังจะมีผลต่างกันไหม บุ๋มว่าสมัยนี้ยิ่งดังยิ่งเสียค่ะ เชื่อว่าข้อความแบบนี้ไม่ได้มีแค่อันนี้อันเดียวนะ มันมีข้อความแบบนี้เยอะมากในโซเชียล”
บทลงโทษแล้วแต่ศาลจะพิจารณา ส่วนตัวมองว่าตอนนี้ “โดม” ก็ได้รับโทษจากสังคมแล้ว
“มีความเป็นไปได้หลายอย่าง ถ้าศาลท่านมองว่าโดมมีความสำนึกผิดอย่างจริงใจ มีการรีบเอากระเช้าไปขอโทษ แล้วก็พยายามที่จะขอโทษอย่างจริงจัง แล้วดูว่าโดมอาจจะมาสารภาพผิดกับศาลว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆ ผมเมาครับหรืออะไรก็ตาม ศาลท่านอาจจะแค่รอลงอาญา แต่ถ้าทำอีกดังเลยนะคราวนี้ แก้ตัวไม่ได้แล้วนะ”
กับคอมเมนต์อื่นที่ “โดม” เคยไปคอมเมนต์ทำนองคุกคามจะมีผลด้วยไหม ขึ้นอยู่กับทนายคู่กรณี
“บางทีต้องดูว่าทนายเอาเรื่องอื่นๆ มาเป็นหลักฐานทางพฤติกรรมด้วยไหม ถ้าบอกว่าพฤติกรรมโดมมีความต่อเนื่องแบบนี้ ศาลท่านก็อาจจะรับพิจารณา ขึ้นอยู่กับว่าทนายเอาไปพ่วงด้วยหรือเปล่าศาลท่านก็จะพิจารณาตามหลักฐานที่ทนายยื่น ดังนั้นขึ้นอยู่กับน้องจินนี่ว่าทนายเอาหลักฐานอื่นๆ มาด้วยหรือเปล่า แต่ถ้าไม่เอาแค่นี้ก็อาจจะแค่รอลงอาญา
แต่ถ้าเป็นกรณีน้องจินนี่ (ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ) โดยตรง ก็เต็ม คุกคามเต็ม ก็จำคุกกับปรับหรืออะไรให้เลือกกัน ทั้งหมดบุ๋มไม่กล้าวิจารณ์เพราะว่าไม่ใช่ศาลไง และก็ไม่รู้ว่าทนายของน้องจินนี่จะยื่นหลักฐานอะไรไปบ้าง หรือจะแค่อันเดียวประโยคเดียวที่คอมเมนต์ไป”
ส่วนกรณีที่มีคนมาคอมเมนต์ “โดม” ในเรื่องชุดออกกำลังกายสีขาวนั้น จะคุกคามหรือไม่คุกคามขึ้นอยู่กับคนๆ นั้นแฮปปี้หรือเปล่า
“ขึ้นอยู่กับว่าโดมรู้สึกว่าคุกคามหรือเปล่า คือเรื่องอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละคน ถ้าคนคนนั้นรู้สึกแฮปปี้กับการลงรูปโป๊ แล้วมีความสุขอันนั้นไม่เรียกว่าคุกคาม มันขึ้นอยู่กับการรับได้และรับไม่ได้ของแต่ละคนค่ะ”
โอดตนเองก็ยังโดนคุกคามในโซเชียล แต่ไม่อยากเสียเวลาไปตามฟ้อง
“บุ๋มเองก็ยังโดนจนถึงทุกวันนี้ เพียงแต่ว่าพอไม่ดังบางทีเราขี้เกียจไปเอาเรื่อง บางทีคนดังอย่างเราขี้เกียจไปเอาเรื่องเพราะว่าบางทีมันเสียเวลากับการฟ้องร้อง บางทีเป็นแอคหลุมด้วยยากกับการตามตัว บางคนบอกว่าเป็นคนดังแล้วจะรอดไหม มันมองได้หลายมุม ดังมากก็เสียมาก คนรักมากก็เสียง่าย ถ้าเกิดกระทำผิดต้องยอมรับผิด
แต่ทีนี้บุ๋มไม่แน่ใจว่าการมองของการกระทำความผิดอันนี้ มันจะผิดไปถึงขั้นไหน แต่บุ๋มเชื่อว่าโดมคงได้รับผลของเขาอย่างเต็มที่อย่างแน่นอน พอมีคนวิจารณ์อย่างรุนแรง แล้วก็สำนักงานองค์กรหลายๆ ที่ก็ออกมาประณาม บุ๋มว่าเขาได้รับผลกระทบหนักอย่างเต็มที่ในรูปแบบที่ควรจะเป็นอยู่แล้ว มันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย มันไม่ใช่แค่สำหรับโดมคนเดียว ใครที่ไปคุกคามคนอื่นก็ต้องโดน”
เฉลย คู่รักรีเทิร์นคือ “อั้ม-ไฮโซพก” ไม่ใช่ “ณิชา-โตโน่”
“ที่เล่าข่าว ไม่ใช่น้องณิชา (ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์)
นะคะ ขอยืนยันว่าไม่ใช่น้อง แล้วเรื่องความสัมพันธ์คือเขาแค่คืนดีกัน แต่ไม่ใช่ว่าคืนดีแล้วต้องกลับมาเป็นแฟน เขาแค่โกรธกันไปนานมากแล้วก็กลับมาคืนดีกันแค่นั้นเอง
ไม่ใช่ณิชา เฉลยเลยอั้ม (พัชราภา ไชยเชื้อ) กับพก (ประธานวงศ์ พรประภา) ค่ะ เดี๋ยวมันจะไปคนอื่นอีก พวกเธอก็เห็นในงานอยู่แล้วไหม ก็คือใช้คำว่าคืนดีเป็นคนรู้จัก เป็นเพื่อน แต่ไม่ได้ว่าเป็นแฟน ไม่ได้ระบุสถานะ เขาแค่คืนดีเฉยๆ กลับมาคุยกันเป็นเพื่อนกัน จบ แต่ถามว่าใจแม่อยากให้อั้มมีความสุขไหม ใช่”