GDH เปิดบ้านทำบุญ เสริมสิริมงคลก้าวสู่ปีที่ 11 อย่างมั่นคง

ฤกษ์งามยามดี เมื่อบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดบูชา พระนพเคราะห์ เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 11 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ โดยมีการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังใจ งานนี้นำทีมโดย จินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหาร อาทิ ปรียาวรรณ ภูวกุล และ วิชชพัชร์ โกจิ๋ว ร่วมด้วยผู้กำกับ เมษ ธราธร, หมู-ชยนพ บุญประกอบ, บาส พูนพิริยะ, อัตตา เหมวดี, โปรดิวเซอร์, พนักงาน, พันธมิตรทางธุรกิจอย่าง อรุโณชา ภาณุพันธ์ และทีมนักแสดงที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร, ไอซ์ซึ-ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, กัปตัน ชลธร, แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึ้นช์, ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม, นนกุล สันตินธรกุล, นุ่น-พิชชาธร สันตินธรกุล, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, อุษา เสมคำ, เอ๋-มณีรัตน์ คำอ้วน และ ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ ที่มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ณ บ้าน GDH เมื่อวานก่อน ซึ่งนับเป็น อีกหนึ่งก้าวสำคัญของ GDH ในการก้าวสู่ปีที่ 11 อย่างมั่นคง พร้อมเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพและกระจายสัญญาณความสุขให้กับผู้ชมต่อไป