โกลด์ไฟเตอร์ สะท้อนมุมมืดของสังคม เปิดตัวภาพยนตร์ sos ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน

ได้ฤกษ์เปิดกล้องภาพยนตร์เรื่อง "SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน" นำแสดงโดยคิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา, ลิลลี่เหงียน, ม่อน วรวิทย์ , จื่อหลิง ดลณพรรณ และนักแสดงวัยรุ่นสมทบอีกมากมาย
"SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน" เป็นภาพยนตร์สะท้อนสังคมหลายๆด้านของวัยรุ่น และเป็นการผิดบทบาทครั้งแรกของพระเอกม่อน วรวิทย์ แสดงเป็น เจแปน สาว lgbt ไร้การศึกษา เป็นตัวละครที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษา
และเป็นการพลิกบทบาทอย่างท้าทายของ ลิลลี่ เหงียน แสดงเป็นอีดวงผู้หญิงขายตัว มีความก๋ากั่นจัดจ้าน
จื่อหลิง ดลณพรรณ ลูกสาวสุดสวยของเอมมี่แม็กซิม แสดงเป็น แตม เด็กสาววัยรุ่นใจแตก เกิดจากสถาบันครอบครัวต่ำตม พฤติกรรมเลียนแบบจากผู้เป็นแม่
อีกทั้งคิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา พระเอกหนุ่มจากซีรีย์วาย เป็นตัวละครสำคัญในการเดินเรื่องทั้งหมด แล้วยังมีนักแสดงอื่นๆสมทบอีกมากมายที่ร่วมแสดงได้ถึงอารมณ์ ภาพยนตร์ SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน มีกำหนดฉายกลางปี 2569 ในโรงภาพยนตร์