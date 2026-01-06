Airbnb ดึง ‘มิลลิ’ โปรโมทเสน่ห์กรุงเทพฯ สู่สายตาคนทั่วโลก ‘Bangkok Weekender’ ประสบการณ์สุดเอ็กซ์คูลซีฟบน Airbnb

• Airbnb ดึงแร็ปเปอร์ระดับแนวหน้าของไทย “มิลลิ” (MILLI) ชวนคนทั่วโลกเปิดประสบการณ์กับ Airbnb Experience สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Bangkok Weekender” จับไมค์ร้องเพลงและทำข้าวเหนียวมะม่วง!
• เปิดให้จองประสบการณ์สุดพิเศษกับมิลลิ วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เท่านั้น ผ่าน airbnb.com/milli ในราคาเพียง 99 บาท
Airbnb แพลตฟอร์มระดับโลก กระตุ้นไฮซีซันท่องเที่ยวไทย จับมือ “มิลลิ” (MILLI) ดนุภา คณาธีรกุลไอคอน แร็ปเปอร์แถวหน้าของไทยเปิดประสบการณ์กับ Airbnb Experience สัมผัสเสน่ห์กรุงเทพ “Bangkok Weekender” สุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิต โดยชู 2 ซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างดนตรีและอาหารไทย มาผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์และความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวเมืองไทยของนักเดินทาง Airbnb
มิลลิ รับหน้าที่เป็นโฮสต์ Airbnb Experience เป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญ ขอเชิญชวนแฟน ๆ และนักเดินทางเข้าสู่โลกแห่งประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดสัปดาห์ในกรุงเทพฯ ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติจัดจ้านของอาหารและย่านต่าง ๆ ที่น่าค้นหาในกรุงเทพฯ ผู้โชคดีจะได้เข้าพักในที่พัก Airbnb สุดโปรดของมิลลิในกรุงเทพฯ ก่อนเปิดประสบการณ์เข้าสู่โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็น ร้องเพลงคาราโอเกะส่วนตัวกับมิลลิ กิจกรรมทำข้าวเหนียวมะม่วงแบบกันเอง รวมถึงค้นพบย่านโปรด และสัมผัสรสชาติอาหารท้องถิ่นจานโปรดของมิลลิ โดยมิลลิจะแบ่งปันแรงบันดาลใจและเรื่องราวจากเมืองบ้านเกิด เปิดมุมมองใหม่ให้เหล่านักเดินทางได้สัมผัสวัฒนธรรม พลังสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของเมือง และอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพฯ โดยเปิดจองประสบการณ์สุดพิเศษกับมิลลิ วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 นี้ เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เท่านั้น ผ่าน airbnb.com/milli ในราคาเพียง 99 บาท
มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล เปิดเผยว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มีโอกาสมาเป็นโฮสต์ Airbnb ในครั้งนี้ การได้เดินทางและขึ้นแสดงบนเวทีทั่วโลกทำให้เห็นว่าคนจากหลากหลายประเทศอยากเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมไทยมากแค่ไหน และเอ็กซ์พีเรียนซ์ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้ถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาอย่างใกล้ชิดกับแฟนๆ อีกด้วย ผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะไม่ได้แค่ร้องคาราโอเกะและทำข้าวเหนียวมะม่วงเมนูโปรดไปด้วยกันเท่านั้น แต่มิลลิจะแชร์ทริคเด็ดสำหรับการใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ แบบโลคอลตัวจริง ตั้งแต่การร้องคาราโอเกะด้วยกัน ไปจนถึงการอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด อยากให้นักเดินทางได้สัมผัสสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจและเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยพิเศษไม่เหมือนที่อื่น ๆ”
ความร่วมมือระหว่าง Airbnb และมิลลิครั้งนี้ สะท้อนพลังสร้างสรรค์ของประเทศไทยตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ทั้งดนตรี อาหาร แฟชั่น และอัตลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้เชื่อมต่อกับวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยข้อมูลล่าสุดของ Airbnb ระบุว่า ยอดการค้นหาที่พักในประเทศไทยช่วงไฮซีซันเพิ่มขึ้นเกือบ 20%1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยว Gen Z ไทย มีการค้นหาเพิ่มขึ้นมากกว่า 25%2 สะท้อนความนิยม ของการเดินทางที่เน้นการสัมผัสประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมของจุดหมายปลายทางอย่างแท้จริง
รายละเอียดการจองประสบการณ์สุดพิเศษ
• เปิดจองผ่านเว็บไซต์ airbnb.com/MILLI วันอังคารที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
• ประสบการณ์สุดสัปดาห์ 2 วัน 1 คืน ราคา 99 บาท จองก่อนได้สิทธิ์ก่อน โดยผู้โชคดี 1 คน สามารถพาเพื่อนร่วมทริปมาได้สูงสุด 3 คน (กิจกรรมจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569)