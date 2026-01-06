ปิดตำนาน 10 ปี “โรส หมิ่นเจ้า” ตาสว่างแล้ว ร่ำไห้ขอโทษสถาบัน “มะตูม เตชินท์” ขออโหสิกรรม! (คลิป)

ทำเอาเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อย สำหรับ “โรส ฉัตรวดี อมรพัฒน์” หรือที่คนไทยรู้จักในนาม “โรส หมิ่นเจ้า” คนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ และเคยโพสต์หมิ่นสถาบัน เป็นผู้หญิงคนแรกๆ ที่เปิดหน้าด่า จนต้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ถึงขั้นทำให้ “มะตูม เตชินท์ พลอยเพชร”ทนไม่ไหว ออกมาอัดคลิปซัดกลับโรสตาต่อตา ฟันต่อฟัน จนถูกใจคนทั้งประเทศ ต่างขอบคุณมะตูมที่พูดแทนใจคนไทยทุกคน ซึ่งคลิปดังกล่าว ทำให้ดีเจมะตูม กลายเป็นที่รู้จักทันที
ล่าสุดเพจของโรส ฉัตรวดี ได้โพสต์คลิปประเดิมศักราชใหม่ ขอโทษสถาบันที่เคยล่วงเกิน รับเป็นคนแรกๆ ที่หลงผิด เป็นผู้หญิงคนแรกของเมืองไทยที่เปิดหน้าด่าเจ้า เผยสาเหตุทำคลิปนี้ เพราะมีเด็กรุ่นใหม่ๆ เข้าไปตามแพลตฟอร์มต่างๆ บอกว่าสำนึกผิด เคยหลงผิดไปด่าเจ้า คิดไม่ดีกับราชวงศ์ไทย ประชาชนที่เคยหลงผิด เชื่อไส้ศึกแขมร์ ที่พรรคควายส้ม ควายแดงมาปั่น แบ่งสีแตกแยก
“ตัวโรสเองเป็นคนแรกๆ ที่หลงผิดเลย เป็นคนไทยในต่างประเทศ เป็นผู้หญิงคนแรกที่เปิดหน้าด่าเจ้า อย่าให้เซ่ดเลย สื่อ BBC ของอังกฤษ โชว์คลิปวันที่ทหารไล่ยิงผู้ชุมนุม ตรงราชประสงค์ ประกอบกับช่วงนั้น วิ่งเข้าไปดูแพลตฟอร์มหงอกเจียม ไอ้ชูพงษ์ ไอ้สนามหลวง พวกนี้มันก็พูดเหมือนเป็นนิทาน เราเข้าไปฟังด้วยความที่ไม่ได้ใกล้ชิดกับราชวงศ์ เราเป็นเด็กรุ่นใหม่
วันที่โรสด่าเจ้าเป็นข่าวดังทั่วไทย พ่อแม่โรสไม่รู้ แม่รับราชการยังไม่เกษียณ พ่อเป็นเจ้าของบริษัท บริษัทพ่อโรสพวกสลิ่มโทร.เข้าไปหนักมาก เขารู้เขาก็ช็อก รีบโทร.มาจากเมืองไทย บอกมึงหยุดได้แล้ว มึงหยุดทำตัวสร้างปัญหาให้ครอบครัวได้แล้ว แต่โรสบอกพ่อมันฆ่าคนตาย โรสเห็นในสื่อ คนไทยโดนปิดข่าว ก็ทะเลาะกับพ่อ ไม่ว่าเพื่อนฝูง มัธยม ประถม มหาวิทยาลัย หายจ๋อม ไม่มีใครอยากพูดกับโรส ตอนนั้นเราเห็นภาพติดตา ช่วงนั้นหน้าสิ่วหน้าขวาน ข้อมูลเข้าไปไม่ถึง ไม่ได้มีหลายแพลตฟอร์มแบบนี้ โรสอยู่เมืองนอกนาน ไม่เคยได้เห็นภารกิจที่ราชวงศ์ทำ
แต่มีช่วงนึงพ่อโรสบอกว่ามึงไปด่าเขา แต่ตอนที่มึงเด็กๆ วันที่น้ำท่วม ในหลวง ร.9 ท่านเสด็จมาสั่งการเองเลย มึงหยุดเหี้xสักที ทุกคนประเคนตีx แต่เราหัวร้อน เราไม่รู้จริงๆ
ช่วงโควิด ล็อกดาวน์ โรสได้รีเสิร์จการเมืองโลก และย้อนมารีเสิร์จการเมืองไทยลึกๆ ว่าทำไมประเทศไทยถึงมีปัญหาเยอะแยะมากมาย มันทำให้เราตาสว่าง ปัญหาทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวกับราชวงศ์ ไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าเลย เขาไม่ได้ลงมาบริหารเรื่องการเมือง เหมือนที่เครือข่ายเสื้อแดง ทักษิณ จ่ายเงินจ้างมา เวลาเข้าไปฟัง เหมือนอยู่ในโลกนิทาน มันน่าจะเป็นอย่างนี้ แล้วไปฟังบ่อยๆ ปุ๊บ มันวางแผนกันเป็นขบวนการ ไม่ใช่โรสคนเดียวที่ด่าเจ้า
อยากบอกทุกคนว่าถ้าเรามีความคิดที่ดีต่อเจ้าเราจะไม่หวั่นไหว จะบอกน้องๆ หนูๆ ที่ตาสว่าง ที่มีสัญชาติไทย สามารถเลือกตั้งได้ ไม่ว่าอยู่วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ตอนนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ต่างชาติมันรอครอบงำประชาชน ผ่านพวกนักการเมืองต่างๆ ที่คนไทยเลือกตั้งเข้าไป ถ้ามันเข้าไปได้ มันสามารถแทรกแซงการปกครองของไทย โดยผ่านรัฐธรรมนูญใหม่ ร่างกฎหมายใหม่
ฉะนั้นพรรคไหนเคยมีตัวเหี้x ตัวสัxว์นรก เดรัจฉาน ที่เป็นเชื้อมะเร็งอยู่ อย่าได้ไปเลือก พรรคส้ม พรรคแดง ประเทศที่ฉิxหายอยู่แล้วจะยิ่งฉิxหายมากกว่านี้ พวกมันเปลี่ยนไม่ได้ กษัตริย์ ราชวงศ์สร้างแผ่นดินนี้มารวบรวมมาเป็นร้อยๆ ปี เขาไม่มีทางเอาชาติบ้านเมืองไปขาย คนที่นั่งด่าเจ้า ชีวิตอยู่เมืองนอกบัดซบ ครอบครัวมีปัญหา
แต่โรสแฮปปี้มาก โรสคุยกับพี่เอก ทหาร คสช. ทำงานให้วัง หลังทำคลิปขอโทษฝากให้ลุงตู่ ฝากขอโทษท่านทุกๆ คน ถ้าใครผ่านมาเจอคลิปนี้ ขอโทษอีกครั้ง ไม่ว่าจะเหล่าคนทำงานในวัง พระมหากษัตริย์ไทย หรือเครือญาติต่างๆ เราอยากออกมาบอกความจริงว่า หลังเราได้ขอโทษและทำตัวใหม่ พยายามเตือนน้องๆ หนูๆ ว่าอย่าหลงผิด อย่าใช้คำพูดทำลายล้างสถาบัน ให้ดูด้อยค่า ตอนนี้ชีวิตเราสูงขึ้น ดีขึ้นจริงๆ เงินทองเข้ามา
ที่สำคัญความสัมพันธ์กับครอบครัวดีขึ้น พอหยุดด่าเจ้า เพื่อนฝูงก็กลับมาคบ เพราะโรสเปลี่ยนไปแล้ว ครอบครัวโรสไม่สบายใจที่โรสหลงผิด พอรู้เรากลับตัวกลับใจเขาถึงกล้ามาคุยกับเรา ตอนนี้เรามีความสุขมาก มีความสุขที่สุด (ร้องไห้) เราหลงผิดไปนะเว้ย เราได้โอกาสจากครอบครัว จากเพื่อนๆ ที่เป็นสลิ่มเข้ามาคุยกับเรา ขอต้อนรับกลับมาปกป้องชาติ
ถึงเราอยู่เมืองนอก ก็ดูแลประเทศได้ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับน้องๆ หนูๆ ใครฟังข่าวแล้วไปเข้าข้างเขมร เราก็ใช้ความสามารถที่รู้ภาษาอังกฤษอธิบายเขาได้ ตรงนี้เราภูมิใจมาก ปีใหม่แล้ว สิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทย และกองทัพไทยทำให้ประชาชนแฮปปี้ที่สุด คือเราได้ชัยชนะจากเขมร วันที่เห็นทหารเอาธงชาติขึ้นปราสาท โรสดูแล้วร้องไห้เลย (ร้องไห้) โรสภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทย มีสายเลือดไทย (ร้องไห้) เรามีลูกสาวก็บอกลูกว่าเราภาคภูมิใจที่เราเป็นคนไทย เราก็จะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าประชาชนคนไทยที่เคยเกลียดเจ้า เคยหลงผิด กลับมาเข้าใจสถาบัน”
ขณะที่มะตูม ได้เข้าไปเมนต์ทำนองว่า ตนก็ขออโหสิกรรมให้เจ้าตัวด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากนี้ไม่ติดค้างอะไรกันแล้ว
“ปี2026 เป็นปีที่ปลดล็อกมากๆ สำหรับมะตูมครับ
งั้นขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับ เนื่องจากมะตูมเคยอัดคลิปแสดงความเห็นโจมตีคุณโรสเมื่อ 10 ปีที่แล้ว มาวันนี้ถึงอะไรๆ จะเปลี่ยนไป แต่เนื่องจากตัวมะตูมเด็กกว่าคุณโรส ต้องขออภัยด้วยครับที่หลายปีก่อนใช้วาจาไม่สุภาพกับคุณ ขออโหสิกรรมนะครับคุณโรส
ไม่ว่าความคิดเราในอดีต ปัจจุบัน หรือในอนาคตจะแตกต่างกันยังไง สุดท้าย เราคือคนไทยเหมือนกันครับ มะตูมไม่ติดค้างอะไรแล้วครับ ขอให้คุณโรสและครอบครัวมีความสุขมากๆ นะครับ
สวัสดีปีใหม่ครับ🙏🤍”