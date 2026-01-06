“นก จริยา” สยอง! พาวเวอร์แบงค์ระเบิดไฟลุกไหม้โซฟา โชคดีระเบิดตอนกลางวัน-มีคนอยู่บ้าน

เจอเหตุการณ์ระทึกจนต้องออกมาแชร์เตือนภัย สำหรับนักแสดง-ผู้จัดละครชื่อดัง “นก จริยา แอนโฟเน่” ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เล่าอุทาหรณ์พาวเวอร์แบงค์ของหลานชายระเบิด หลังเสียบชาร์จไว้ในบ้านจนไฟลุกไหม้โซฟาอย่างรวดเร็ว พร้อมตั้งข้อสังเกตุทั้งที่ไม่ใช่ยี่ห้อไก่กา แต่คาดคงใช้งานมานานแล้ว โชคดีระเบิดตอนกลางวันและมีคนอยู่บ้าน ขอให้ทุกคนระมัดระวัง อย่าเสียบชาร์จใกล้หัวนอน
“นี่ไงที่ต้องระวังมาก เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน ที่ไม่ควรใส่กระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้เครื่อง เครื่องชาร์จสำรองหรือสิ่งห้ามใดๆ ที่เห็นในภาพคือแบตเตอรี่สำรองของหลานชาย ไม่ใช่ยี่ห้อไก่กา แต่คงใช้มานานแล้ว เราไม่สามารถรู้ได้ว่าเครื่องเสื่อมหรือชำรุดใดๆ เสียบชาร์จในบ้าน ระเบิด ไฟลุกใน 3-5 วิ เลยติดโซฟาหนัง ไหม้แบบเร็วมาก ไม่อยากจะนึกว่าถ้าชาร์จทิ้งตอนหลับกันหมดแล้ว หรือชาร์จตอนไม่มีคนอยู่บ้าน หรือมีคนนั่งติดๆ กันกับเครื่อง ฝากบอกเด็กๆ ที่บ้านทุกคนด้วยนะคะ มันเร็วมาก ด้วยความเป็นห่วง”
ซึ่งได้มีคนทั้งในวงการ และแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมากมาย อาทิ น่ากลัวมาก, ขอบคุณที่แชร์เรื่องนี้อันตรายมาก, ยี่ห้ออะไร, การชาร์จจากปลั๊ก 3 ตาก็เป็นปัจจัยอันตรายในการทำให้พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ปลั๊ก 3 ตาไม่ควรถูกใช้ชาร์จเป็นเวลานาน เราจะเจอข่าวแบบนี้บ่อยมากๆ, ปลอดภัยดีนะคะ ฯลฯ โดย นก จริยา ได้ตอบคอมเมนต์ว่า สยองมาก รวมถึงปลอดภัยดี โชคดีที่เป็นกลางวันและมีคนอยู่บ้าน พร้อมเตือนด้วยความห่วงใยว่า อย่าเสียบชาร์จใกล้หัวนอน ขอให้ทุกคนระมัดระวังด้วย