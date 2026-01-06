กำลังใจเพียบ! “บอย ปกรณ์” ผ่าตัดต่อมน้ำลายอักเสบ “เฟย์” เฝ้าไม่ห่าง

หลังก่อนหน้าหนุ่ม “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” มีอาการคอบวม เนื่องจากต่อมน้ำลายอักเสบ และรักษาเบื้องต้นด้วยการดูดน้ำลายออก แต่สุดท้ายก็ยังไม่หายขาด เพราะคอยังบวมๆ ยุบๆ อยู่เป็นช่วงๆ จนเจ้าตัวตัดสินใจที่จะเข้ารักษาด้วยการผ่าตัด แต่ด้วยคิวงานที่ไม่อำนวย เลยทำให้ไม่มีเวลาไปผ่าสักที
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ (5 ม.ค.) ก็ดูเหมือนว่าจะได้คิวผ่าตัดเรียบร้อย เพราะหนุ่มบอยได้โพสต์ไอจี เป็นรูปตัวเองในชุดผู้ป่วย โดยมีแฟนสาว “เฟย์ พรปวีณ์ นีระสิงห์” ถือรูป “คุณแม่งามทิพย์” คอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆ เตียง พร้อมกับใส่แคปว่า “แวะไปโยกที่ Tomorrowland แปป #จะคอหายบวมแระ” ซึ่งงานนี้เพื่อนๆ และแฟนคลับ ต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้เจ้าตัวเพียบ