ผัวๆ เดือดร้อนทั้งประเทศ! “พราวฟ้า” ขอมือถือ “เสี่ยโบ๊ท” เช็กไลน์เอาต์จับพิรุธสามี (คลิป)

กรณีเมียรายหนึ่งอุ้มท้อง 8 เดือนแฉผัวทหารนอกใจ เป็นชู้กับครูสาว ผ่านรายการโหนกระแส วันที่ 5 ม.ค.69 พร้อมเผยวิธีจับโป๊ะสามี คือการเข้าไปเช็กไลน์เอาต์ในมือถือ ซึ่งบางคนไม่รู้ว่าสามารถเช็กได้ว่าคุยกับใครบ้าง เรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวสะเทือนทันที เพราะภรรยาหลายรายก็ไม่รู้ว่ามีวิธีการจับพิรุธสามีแบบนี้ ขณะที่คุณสามีก็ร้อนๆ หนาวๆ ทั้งประเทศ
ล่าสุด “พราวฟ้า การัญชิดา คุ้มสุวรรณ”นักแสดงสาว ถึงกับต้องขอมือถือสามี “เสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์” โปรโมเตอร์มวยชื่อดัง มาเช็กไลน์เอาต์ โดยเผยว่ามีเรื่องสงสัย ให้เอาโทรศัพท์มา จะดูไลน์เอาต์ มีพิรุธเปล่า เป็นคนดีหรือยัง ขณะที่เสี่ยโบ๊ตเผยขำๆ ว่า ไลน์เอาต์บ้าบออะไร
หลังจากเช็กไปสักพัก พราวฟ้า บอกวันๆ ไม่โทร.หาเมียเลย โทร.หาแต่แม่ มีอะไรจะสารภาพไหม วันๆ ไม่โทร.หาเมียเลยเหรอ งงมาก ฝากทุกคนดูสีหน้าเสี่ยด้วยว่าแปลกๆ หรือเปล่า ก่อนบอกว่าไม่มีอะไรพิรุธเลย ไม่เล่นแล้ว