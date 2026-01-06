“โดม” โพสต์ซึ้งถึง “เมทัล” หลังดรามาร้อนคุกคาม “จินนี่”

หลังจากเมาจนไปเมนต์คุกคาม “จินนี่ ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ” ลูกสาว “คุณหญิงหน่อย สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย จนกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ถูกแจ้งความ 2 ข้อหา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และคุกคามทางเพศ ล่าสุด “โดม ปกรณ์ ลัม” กลับมารันวงการ ด้วยการโพสต์ภาพออกกำลังกาย พร้อมเผยภาพคู่ภรรยา “เมทัล สุขขาว” เขียนแคปชั่นที่ระบุว่า เป็นคนที่อยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์
“ทานข้าวเย็น กับคนที่อยู่ข้างๆ ในทุกสถานการณ์ และรู้จักตัวตนผมมากที่สุด (อีโมจิหัวใจ)” โดยชาวเน็ตมีทั้งเข้ามาให้กำลังใจ มีทั้งให้ข้อคิด และมีทั้งแซะเจ้าตัวใต้โพสต์ดังกล่าว