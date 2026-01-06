“ได๋ได๋” เมียน้องชาย “แก้มบุ๋ม” โพสต์ฟาดเดือด “บิว วรพนธ์” สามีพาหญิงอื่นเข้าบ้าน พร้อมปาหลักฐานเด็ด

เดือดตั้งแต่ต้นปี สำหรับกรณี “ได๋ได๋ ธันย์ธนิดา” ภรรยาของ “บิว วรพนธ์” และน้องสะใภ้ของนักแสดงสาว “แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย” ออกมาโพสต์ข้อความฟาดแรงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบายความอัดอั้นที่เก็บกดมานาน หลังมีประเด็นผู้หญิงอื่นถูกพาเข้ามานั่งในบ้านของตัวเอง
เริ่มตั้งแต่ได๋ได๋โพสต์ฟาดจัดเต็ม อาทิ เลิกบอกว่าตัวเองไม่ผิด แค่พาผญ.มานั่งที่บ้านเฉยๆ ไม่ได้มีอะไรกัน มาปรึกษากันเรื่องได๋ มันมีอีกหลายวิธีนะที่จะปรึกษากันโดยที่ไม่ต้องมาหาที่บ้านฉัน ประเด็นคือ จะมีหรือไม่มี ก็ไม่สมควร ไม่ให้เกียรติกัน รูปลูกกูเต็มบ้านควรให้เกียรติกันหน่อยเนอะ, มาบอกว่าให้ได๋ให้คิดดีดีก่อนที่มันจะสายไป ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะไม่ได้มีอะไรกัน แค่พาไปบ้านเฉยๆ เอาจริงนะมันสายไปแล้ว ตั้งแต่เอาผู้หญิงเข้าบ้าน ตรรกะไหนวะ มาบอกให้กูคิดดีดีก่อนที่จะสายไปแต่ตัวมึงเองทำผิด ไม่มีคำว่าสายไปหรอก มีแต่คำว่ามึงจะไปไหนมึงก็ไปเหอะ ทุเรศ , ไม่เคยหยาบคายเลยนะคะไม่เคยลงอะไรแบบนี้นานมาก มันเกินพอสำหรับได๋แล้วค่ะ ถ้าใครไม่พอใจเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ อย่าเอามาใส่ใจ บางทีได๋รู้สึกว่า เราควรจะออกมาพูดอะไรบ้างแล้ว ถ้าให้พูดทั้งหมดก็คงไม่ไหวเพราะมันเยอะเกิน กับสิ่งที่อดทนมาตลอด
รวมทั้งได้เปิดแชตสนทนา ก่อนตั้งคำถามว่า “แบบนี้หมายถึงอะไรคะ อ่านแล้วไม่เข้าใจ ว่าหมายถึงอะไร งงไปหมด ใครรู้ช่วยอธิบายทีได้ไหมคะว่ามันคือยังไง แล้วคือใคร เขาคุยอะไรกัน เห็นแล้วแปลกๆ ก็เลยลองถามทุกคนดู” ซึ่งคอมเมนต์ใต้โพสต์เป็นไปอย่างเดือด
ล่าสุด ได๋ได๋ ได้โพสต์เฟซบุ๊กอีกครั้งด้วยข้อความว่า “เชื่อว่าผู้หญิงคนอื่นๆ ที่คุยด้วยน่าจะกำลังสั่นกันอยู่หลายคน”