Avatar ภาคใหม่ ทะลุพันล้าน เปิดศักราชบ็อกซ์ออฟฟิศปี 2026 สดใส

Avatar: Fire and Ash ครองแชมป์สามสัปดาห์ซ้อน กวาดรายได้ทั่วโลกเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ ส่งสัญญาณฟื้นตัวให้ฮอลลีวูดหลังปี 2025 ที่ซบเซา
อุตสาหกรรมบ็อกซ์ออฟฟิศฮอลลีวูดเปิดศักราชปี 2026 อย่างสดใส โดย Avatar: Fire and Ash ภาคต่อเรื่องที่ 3 ของแฟรนไชส์ Pandora กำกับโดย เจมส์ คาเมรอน ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม และสามารถกวาดรายได้รวมทั่วโลกทะลุหลัก 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้สำเร็จ สร้างความหวังให้กับวงการภาพยนตร์ หลังปี 2025 ถูกมองว่าเป็นปีที่ซบเซา
ข้อมูลจากสตูดิโอระบุว่า ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวทำรายได้เพิ่มอีก 40 ล้านดอลลาร์จากตลาดอเมริกาเหนือในสุดสัปดาห์ล่าสุด ขณะที่รายได้จากต่างประเทศพุ่งไปแล้วกว่า 777.1 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้รายได้รวมทั่วโลกทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์ โดย The Walt Disney Company ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย ระบุว่านี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของแฟรนไชส์ระดับตำนาน
ขณะเดียวกัน ภาพยนตร์ช่วงเทศกาลอื่น ๆ ก็ทำผลงานได้แข็งแกร่งไม่แพ้กัน โดย Zootopia 2 รั้งอันดับสอง ทำรายได้สุดสัปดาห์นี้ 19 ล้านดอลลาร์ ลดลงเพียง 4% จากสัปดาห์ก่อน และทำรายได้รวมทั่วโลกแล้ว 1.59 พันล้านดอลลาร์ กลายเป็นแอนิเมชันทำเงินสูงสุดอันดับสองของดิสนีย์ ส่วนภาพรวมตลาดสุดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 26.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2025 สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ หลังรายได้ปีที่แล้วในสหรัฐฯ และแคนาดาอยู่ที่ 8.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งยังต่ำกว่าระดับก่อนโควิดราว 20%