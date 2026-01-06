อยากกลับไปให้ผัวเก่าเลี้ยง! “ลิลลี่ เหงียน” โอดเล่นหนังเหนื่อย ฟ้องกลับ “ปู มัณฑนา” ทวงเงินกว่า 6 แสน

“ลิลลี่ เหงียน" เข้าใจชีวิตนักแสดงแล้วว่าเหนื่อยขนาดไหน อยากกลับไปให้ผัวรวยเลี้ยงแล้ว เป้าหมายสูงสุดมีเงิน 100 ล้านใน 5 ปี ขอบคุณศาลเมตตายกฟ้อง “ปู มัณฑนา” ฟ้องหมิ่นประมาท บอกตอนนี้เปลี่ยนใจอยากได้เงินคืนแล้ว เอาไปเป็นอาหารให้หมา-แมว ได้บุญกว่า ยันไม่เคียดแค้น หากขอโทษจากใจจริง ยอมกินข้าวอัดคลิปและจะยอมยกหนี้ให้
ได้เล่นหนัง เล่นซีรีส์มาหลายเรื่องแล้ว สำหรับสาว “ลิลลี่ เหงียน” ซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกว่าเข้าใจชีวิตการเป็นนักแสดงแล้วว่าเหนื่อยขนาดไหน คิดอยากกลับไปหาสามีรวยๆ เลี้ยงแล้วเหมือนกัน แต่ก็ยินดีที่จะเหนื่อย เพราะอยากเก็บเงินเพื่อสร้างธุรกิจ ทำแบรนด์ของตัวเองให้ได้ ภูมิใจที่ตัวเองสู้มาได้ขนาดนี้
“สำหรับงานแสดงก็น่าจะ 4-5 เรื่องแล้วค่ะ บอกตามตรงเลยว่าเหนื่อยมาก แต่ว่าชอบมากค่ะ มีความสุขมาก แต่สงสารร่างกาย คิดไปคิดมาคิดถึงผัวเก่าแล้วค่ะ (หัวเราะ) อย่างพี่มดดำ (คชาภา ตันเจริญ) พูดว่ารู้ไหมว่าการเป็นนักแสดงเขาดิ้นรนหาผัวรวย ตอนนี้หนูเข้าใจแล้ว ถ้ามีผัวรวยเลี้ยงดูเหมือนเมื่อก่อนก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้ แต่หนูภูมิใจนะคะ หนูก้าวผ่านความกลัวและมาถึงเป้าหมายสำเร็จแล้ว
หนูว่าหนูทำได้ดี และหนูอยากหาเงินด้วยตัวเอง การเป็นนักแสดงเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หนูรัก แต่มันไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด เป้าหมายสูงสุดของหนูคือหนูจะต้องหาเงินก้อนหนึ่งเพื่อจะไปเป็นนักธุรกิจมีแบรนด์เป็นของตัวเองให้ได้ นี่คือสิ่งที่หนูอยากทำให้ครอบครัวได้เห็นค่ะ ก็เลยคิดว่าต้องมีชื่อเสียงก่อน ต้องเป็นนักแสดงก่อนถึงจะขายของได้ แต่อดีตที่ผ่านมาโชคไม่ดีมีแต่คนโกง แต่ตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้ว อีกครึ่งทางไม่นานเกินรอ ถ้าเราคิดดี ทำดีเดี๋ยวเราก็ไปถึง
เรื่องหุ้นส่วน ถ้ามีเงินทำเองดีกว่า เพราะเราเป็นคนที่ใจอ่อนกับคนด้วย ประสบการณ์ปีที่แล้วสอนให้เราเปลี่ยนตัวเองคือใจเย็นขึ้น อย่าปากไว อย่าด่าคนไวเกิน เดี๋ยวจะโดนขึ้นศาลโดยไม่รู้ตัว ถ้าให้รีวิวปีที่แล้วแบบไม่ชมตัวเองก็มีทั้งด้านมืดและด้านขาว เรียกว่าปีที่แล้วลิลลี่เก่งมาก ถ้าลิลลี่ไม่เก่งก็คงไม่มีพี่ๆ และไม่มีกล้องมาสัมภาษณ์ลี่ตรงนี้
ลิลลี่มึงโคตรเยี่ยมเลย และกูรู้ว่ามึงทำได้ มึงจะเป็นนักธุรกิจหญิงที่สวยและรวยมาก จากนี้อีก 5 ปี กูเชื่อว่ามึงทำได้ เพราะมึงถูกโกงมามึงยังมายืนตรงนี้ได้เลย และวันนี้มึงมีชื่อเสียงแล้ว อีก 5 ปีมึงจะรวยร้อยล้าน ไม่ใช่ที่ผัวมึงให้มึง แต่มึงจะรวยด้วยตัวเอง”
ดีใจศาลยกฟ้องคดีหมิ่นประมาทที่โดน “ปู มัณฑนา หิมะทองคำ” ฟ้อง
“ก็ขอบคุณศาลที่เคารพ ที่พิจารณาและตัดสินด้วยความเป็นธรรมค่ะ ยกฟ้องลี่ ลี่ดีใจมากๆ เลย ที่ร้องไห้ต่อหน้าศาลลี่ไม่ได้กลัวนะ แต่ลี่เจ็บใจ เจ็บปวดหัวใจที่คนที่เรารัก คนที่เราเมตตา คนที่เราเคยดื่มด้วยกัน กินเที่ยวด้วยกัน แม้ไม่รู้จักกันวันแรกยังให้เลย เพราะว่าเป็นเอฟซี รักมาก จนสุดท้ายวันนึงเราก็ยกให้นะ จนถึงทุกวันนี้เราก็ยังยกให้ แต่เมื่อวันนั้นที่เราเห็นเขาฟ้อง แล้วจากการปฏิบัติตนที่เขาทำกับศาล เราก็รู้แล้วว่าเขาไม่ได้มีความเมตตาเรา ถ้าเขามีความเมตตาเรา ขอโทษจบเลย และแสงสว่างจะยังอยู่กับเขา
แต่ถ้ายังอยู่ในอัตตาตัวตนอยู่อย่างนี้ หนูก็ปรึกษาทนายกุ้ง (อำนวยพร มณีวรรณ) ว่าจะทำยังไงดี หนูอยากได้เงินคืน แต่หนูไม่มีเงินฟ้องเขา พี่กุ้งบอกว่าเดี๋ยวพี่ช่วย มีเงินเมื่อไหร่ค่อยมาคืนพี่ก็ได้ หนูต้องขอบคุณทนายกุ้งมากๆ (ยกมือไหว้) ที่สู้และเมตตาหนูจนถึงทุกวันนี้
ก็คงจะต้องเอาเงินคืน อย่างน้อยได้เงิน 670,000 บาท ถือว่าเยอะนะ ตอนนี้หนูเป็นนักแสดงยังไม่ได้ค่าตัวถึงขนาดนี้นะ มันยากมากเลยนะ อย่างน้อยเงินนั้นเอาไปซื้อข้าวให้หมูหมากาไก่กินยังอิ่มท้อง หนูยังได้บุญนะ ที่เหลือหนูยังเอามาซื้อข้าวกิน หนูยังอิ่ม และนอนหลับฝันดีด้วย ตอนนี้อยากได้เงิน
ถ้าขอโทษด้วยความจริง และหัวใจจริง เรายกให้ ถือว่าจบ แต่ถ้าไม่ขอโทษและยังทำเหมือนเดิม หนูจะเอาเงินคืน หนูมีหลักฐานครบทุกอย่าง หนูไปแจ้งความไว้แล้ว มีสลิปทุกอย่าง คิดว่าต้องเอาเงินกลับคืนมาได้แหละ ต่อให้นานเป็นสิบๆ ปีหนูก็จะเอามา ได้กี่บาทหนูก็จะเอา โกรธนะ แต่ไม่เคียดแค้น มีแต่ความเมตตาให้ แต่โกรธ ถ้าขอโทษเดี๋ยวก็หาย เพราะหนูโกรธง่ายหายเร็ว ก็แค่มากินข้าว ขอโทษ อัดคลิปจบ ไม่ต้องออกสื่อหรอก แต่ถ้าอีโก้ยังเยอะ หนูให้ครึ่งๆ เลย ถ่ายคลิปกับหนู กินข้าว ขอโทษ พูดทุกอย่างจากหัวใจ ไม่ต้องออกสื่อหรอก แล้วก็ให้อภัยกันตรงนั้นให้มันจบ อย่างน้อยก็จบ มีหนูคนนึงที่ไม่เกลียดพี่จริงๆ ต่อให้พี่จะเกลียดหนูเข้าไส้กระดูกดำ หนูก็ไม่เกลียดพี่”
เผยถึงไม่ใช่คนไทย แต่ก็อยากให้คนไทยได้นายกฯ ที่ช่วยเหลือคนตั้งแต่รากหญ้าขึ้นไปได้จริงๆ
“หนูก็ไม่ใช่คนไทยเนอะ แต่ถ้าเป็นนายกฯ ที่หนูจินตนาการไว้ หนูก็อยากได้นายกฯ ที่มีความเมตตาต่อชาวบ้านรากหญ้าก่อนเลย จนถึงระดับกลางและระดับบนให้มันเท่าเทียมกัน อยากให้เศรษฐกิจประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง เท่าที่หนูจำความได้ก็เกือบ 20 ปีแล้ว ประเทศไทยของเรามันยังไม่ได้พัฒนาเท่าไหร่ หนูอยากให้มีนายกฯ ที่เก่งมากๆ และสามารถพัฒนาบุคลากร นักเรียน จนถึงใดๆ ก็แล้วแต่ เศรษฐกิจให้มันเจริญรุ่งเรืองไปข้างหน้า อยากให้คนไทยมีกินมีใช้จริงๆ
อยากให้แก้เรื่องสแกมเมอร์ด้วย อันนี้พูดแบบอำมหิต โหดเหี้ยมเลยนะ หนูอยากให้พวกนี้ถ้าจับได้ไม่ต้องให้โอกาสเลย จับมันตัดแขน ตัดขาสับๆ ให้ไก่กินเลย หนูก็เคยโดนมา แค้นมาก ทั้งโดนหลอกแอบรักด้วย ทั้งโดนหลอกจะมาซื้อคอยน์ด้วย หลอกซ้ำซาก ก็อยากให้กฎหมายของประเทศไทยแข็งแรงกว่านี้ อยากให้นายกฯ ในอนาคตไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใดก็แล้วแต่ ขอให้ท่านเป็นนายกฯ ผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย และขอให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรือง รู้เลยว่าคำว่านายกฯ เหนื่อยมาก เหนื่อยทั้งกายและใจ
แต่เมื่อท่านมีบุญบารมีและอำนาจในตัวท่าน ท่านคือความหวังของประเทศนี้ และเป็นความหวังของหนูด้วย ท่านคือหนึ่งเดียวที่จักรวาลสร้างให้ท่านเป็นนายกฯ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหนื่อยและด้วยความรัก และขอให้ความรักที่ท่านดูแลช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่รากหญ้าจนถึงข้างบน ให้ท่านมีความอุดมสมบูรณ์ และครอบครัวท่านอุดมสมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไป สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ”