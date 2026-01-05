โป๊ะแตกเพราะไลน์เอาต์! เมียอุ้มท้อง 8 เดือนแฉผัวทหาร คบชู้ “ครูสาว” เห็นแชตสวาทใจสลาย กร้าวจะเอาเรื่องจนให้ออกจากราชการ

สุดช้ำ เมียท้อง 8 เดือนเครียดจนแท้งคุกคาม จับได้สิบเอกผัวตัวดีแอบคบชู้ครูสาว ซ้ำร้ายพาไปเปิดตัวกับครอบครัว จับโป๊ะเพราะไลน์เอาต์ เห็นแชตสวาทใจสลาย ประกาศลั่นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดให้ออกจากราชการ ซัดแรง ก่อนเป็นครู เป็นคนให้ได้ก่อน
กรณีเมียท้อง 8 เดือน จับได้ว่าสามีเป็นทหารยศสิบเอก แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับครูสาว ขณะที่ตัวเองเครียดจนมีภาวะแท้งคุกคาม สามีกลับพาผู้หญิงไปเปิดตัวกับครอบครัว ใจแตกสลายหลังเห็นแชตที่ผัวคุยกับครูสาว แม้จับได้ก็ไม่ยอมเลิก ประกาศขอเอาเรื่องถึงที่สุด จะให้ออกจากความเป็นครู
รายการโหนกระแส วันที่ 5 ม.ค. 69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ ตาล ภรรยาตั้งท้อง 8 เดือน , วิน พี่ชายแท้ๆ คุณตาล มาพร้อม ทนายพัฒน์ อนุสรณ์ อะสุระพงษ์
อายุเท่าไหร่?
ตาล : 26 ปีค่ะ
รู้จักสามีมานานหรือยัง?
ตาล : เข้า 5 ปีแล้วค่ะ รู้จักที่ร้านเหล้าแห่งนึง มีการขอไลน์และคุยกันนานค่ะ
ทหารยศอะไร?
ตาล : สิบเอกค่ะ
แรกๆ คบเขาดีทุกอย่าง จนกระทั่งมีลูกด้วยกัน ช่วงคบหามีพฤติกรรมนอกใจมั้ย?
ตาล : ตอนนั้นไม่มีเลยค่ะ
คุณมีลูกกี่คน?
ตาล : คนแรก 2 ขวบ และอีกคนอยู่ในท้องค่ะ ท้อง 8 เดือนค่ะ
ใกล้คลอดแล้ว?
ตาล : ใช่ค่ะ จริงๆ หมอกำหนด 2 มี.ค. แต่หนูมีภาวะรกเกาะต่ำ เลือดออกบ่อย หมอบอกว่าอาจให้คลอด 14-15 ก.พ. ถ้าไป 2 มี.ค. น่าจะไม่ไหว
สามีอายุเท่าไหร่?
ตาล : 29 ค่ะ
เรื่องราวเกิดอะไรขึ้น?
ตาล : วันที่หนูจับได้ว่าสามีหนูนอกใจ เป็นวันที่ 20 ก.ย. 68 หนูจับได้เพราะเข้าไปที่กองร้อย ถามว่าเขาออกเวรหรือยัง เขาติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่วันวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. เราเป็นห่วง แต่ก็ทักไปถามเพื่อนเขา เขาบอกแซ็กออกเวรไปตั้งแต่วันที่ 19 แล้วนะ ยังไม่กลับบ้านเหรอ หนูก็อ้าว แต่บอกหนูออกเวรวันที่ 20 นะคะ เขาไม่รู้หายไปไหน หนูตัดสินใจที่กองร้อย ทางผู้บังคับบัญชาเลยตัดสินใจโทรหาเขาให้
เขารับมั้ย?
ตาล : รับ แต่หนูโทรหาเขาทั้งวันทั้งคืน เขาไม่รับสายหนูเลย แต่สายที่เขารับคือสายผู้บังคับบัญชา
วันที่ 19 ก.ย. ดีแตกเลย แสดงว่าเขาต้องมีมาก่อนหน้านั้น เขาเคยแพล่มมาให้เรารู้มั้ย?
ตาล : ไม่ค่ะ เขาไม่เคยมีพฤติกรรมว่ามีเมียน้อยเลยค่ะ
จากนั้นยังไงต่อ?
ตาล : พอผู้บังคับบัญชาโทรหา เขาก็มาที่กองร้อย แล้วถามหนูว่าอ้วนมาทำไม หนูก็บอกว่ามาตามหาไง ว่าหายไปไหน ตอนจะกลับบ้าน หนูเช็กโทรศัพท์เขา อยู่บนรถด้วยกัน ได้โทรศัพท์เขามา เขาลืมลบอันนึงในไลน์เอาต์ เขาให้เช็กว่าเขาบริสุทธิ์ใจ แต่เขาลืมว่าในไลน์เอาต์มันมีประวัติการโทร
เขาลบไปก่อนแล้ว แล้วไปฝังอยู่ในไหน?
ตาล : อยู่ในไลน์เอาต์ ที่พี่ผู้หญิงโทรมาตอน 08.20 น.
ไลน์เอาต์คืออะไร?
ตาล : เป็นประวัติการโทรที่บางคนก็ไม่รู้ค่ะ
อยู่ตรงไหน กดให้ดูเร็วๆ เลย สอนพี่หน่อยสิ ของพี่ไม่มี?
ตาล : มันมีทุกเครื่องค่ะพี่หนุ่ม
พูดเป็นเล่น เขาคิดว่าลบหมดแล้ว แต่เราอีกชั้นนึง มันไปอยู่ในไลน์เอาต์ เข้าไปดูในไลน์เอาต์?
ตาล : ใช่ค่ะ แล้วก็สุ่มทักไปเลยค่ะ มีการโทรเข้ามาค่ะ มีบัญชีไลน์ผู้หญิงคนนี้โทรเข้ามา หนูก็สุ่มทักไปไม่รู้ว่าเขาเป็นเมียน้อยหรือเปล่า บอกว่ามารับเขาหน่อย จากนั้นเขาก็โทรมา
คุณล่อซื้อผู้หญิง โดยการพิมพ์ไปว่าเธอมารับเขาหน่อย?
ตาล : ใช่ค่ะ เอาไลน์ผู้ชายพิมพ์ไป เขาโทรกลับมาเลย พอได้ยินเสียงหนู เขาไม่คุย
พอรับแล้วคุณว่าไง?
ตาล : มึงมาคุยกับกูดีๆ มา พูดงี้เลยค่ะ มึงมีอะไรมาคุยกับกู หน้าตาก็สวย แฟนหนูก็โมโห ว่าทำไมอย่างนั้นอย่างนี้
เขาตกใจมั้ย?
ตาล : เขาตกใจว่าเอ๊ะ ลบไปแล้วทำไมยังเหลือ เขาลืมว่ายังมีการโทรเข้ามาอีกทีตอน 08.20 น. เขาลืมลบตรงนั้นค่ะ
หายใจไม่ทั่วท้องเลย จากนั้นคุณทำไง ถามผัวมั้ย?
ตาล : ถามค่ะว่ามันเป็นใคร มึงไปกับมันใช่มั้ยเมื่อคืน เขาบอกว่าไม่ได้ไป ไม่ได้ไปไหน เมื่อคืนกินเข้าอยู่กองร้อย เมา นอน แต่เพื่อนมันบอกว่าไม่เห็นมันตั้งแต่ออกเวรมา ทิ้งกระเป๋าแล้วก็ไปเลยค่ะ นี่เพื่อนมันคนนึงเข้าข้างหนู เขาใจดีมาก
เขารู้หรือยัง?
ตาล : รู้ค่ะ เพื่อนเขาเป็นคนมีศีลธรรมค่ะ
ยังไงต่อ?
ตาล : จากนั้นคิดว่าเรื่องจบไป จบแค่นั้น ปล่อยล่วงเวลามาถึงเดือนต.ค. คิดว่าเขาไม่คุยกันแล้ว จับได้คิดว่าน่าจะจบ เพราะเราแชตไปบอกว่าเราเป็นเมีย เขาไม่ตอบ เขาอ่านเฉยๆ ค่ะ
จากนั้นเข้า 14 ต.ค. เป็นไง?
ตาล : จับได้อีกครั้งค่ะ ตอนนั้นอยู่รพ. อาการไม่ดีสักเท่าไหร่ ตกเลือดค่ะ วันที่ 14 ที่จับได้ จริงๆ หนูเข้าไลน์ผู้ชาย หนูเป็นคนตั้งรหัสทุกอย่างตอนเรารักกัน หนูสามารถเข้าไลน์ เข้าเฟซฯ อะไรกันได้ เราไว้ใจกัน เขาเช็กเฟซฯ เช็กไลน์หนูได้ หนูเช็กเฟซฯ เช็กไลน์เขาได้
แอบเข้าไลน์เขา ตอนนั้นอยู่รพ. แท้งคุกคามตกเลือด คิดอะไรไม่รู้ เอาโทรศัพท์มาล็อกอินไลน์เขา?
ตาล : เขาทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วบอกแม่ว่าไปออกกำลังกายค่ะ
ผัวก็สะเพร่าเหมือนกันนะ?
ทนายพัฒน์ : บางทีบทจะซวย
สำหรับพี่มันไม่ใช่ซวย มันคือสะเพร่า?
ทนายพัฒน์ : ผมมองว่าบทจะซวย
มันดันลืม แล้วเขาเอาไปไว้ไหน?
ตาล : เขาซ่อนไว้ในล็อกเกอร์เสื้อผ้าในบ้าน
มันไม่ได้ซวยแล้ว มันซ่อน?
ตาล : ตำแหน่งจีพีเอสอยู่แถวนั้น หนูเลยให้พี่ชายตามหาโทรศัพท์ให้ โทรแล้วมันสั่น พี่ชายเลยหาให้
คุณนอนอยู่รพ. ตกเลือด คุณเอะใจ ก็เลยใช้จีพีเอสที่เชื่อมกับโทรศัพท์ผัวว่าอยู่ที่ไหน ปรากฏว่าโทรศัพท์อยู่ที่บ้าน คุณเลยให้พี่ชายไปบ้านคุณเดินหาโทรศัพท์ คุณโทรหาเบอร์ผัวจนมันสั่น พี่ชายก็เลยรู้ว่ามันซ่อนอยู่ตรงนี้?
วิน : กว่าจะรู้นานมากเลยครับ
หาโทรศัพท์จนเจอ เอาไปให้น้องที่รพ. น้องทำยังไง?
ตาล : เข้าไลน์ผัวค่ะ ก็ได้แชตที่เขาคุยกัน ถึงบ้านแล้วโน่นนี่นั่น แชตเขาไปมาหาสู่กัน
คุณนี่ก็ไม่ธรรมดา เอาจริงๆ?
ตาล : หนูไปสืบค่ะ
หนูเป็นใคร ทำงานอะไร เป็นนักสืบเหรอ?
ตาล : (หัวเราะ) หนูทำงานรพ.ค่ะ เป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะ
ผัวเป็นทหาร ส่วนเมียอีกคนคือคุณครู ผัวหนูชอบคนในเครื่องแบบ?
ตาล : ค่ะ (หัวเราะ)
วันนี้ผัวหายไปเลย?
ตาล : เข้าเวรค่ะ ตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะ
เปิดไลน์ผัวคุยกับสาวอีกคน บอกว่าวันนี้มีความสุขมาก เธอจะยังอยู่ข้างเขาแบบนี้มั้ย หนูเจ็บช้ำน้ำใจมั้ย?
ตาล : เจ็บ หนูแตกสลายไปแล้วค่ะ เปิดได้เลยค่ะ
ผู้หญิงบอกยังอยู่ข้างๆ ค่ะ ผัวตอบรักเธอนะ โอ้โห เจ็บปวด กลับบ้านมาไม่มีความสุขเลย มันด่าอย่างเดียว มันบอกหนูด่า จริงมั้ย?
ตาล : ก็มันนอกใจหนูก่อน หนูก็มีบ่นมีอะไรบ้าง
ทางครูบอกว่าหมาน้อยหลับโทรมานะคะ ?
ตาล : เขาเรียกลูกชายหนู 2 ขวบว่าหมาน้อยค่ะ
เขาบอกจัดอีกสักรอบมั้ย ครูสาวบอกเบิร์ธเดย์ที่จริงใจ ได้สิ วันเกิดทุกวันก็ได้?
ตาล : เขาเกิด 13 ต.ค. แต่วันที่ 14 เขาไปเบิร์ธเดย์กัน
เขาดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆ คุณเอาแชตนี้ส่งให้นักข่าวหมดเลย ทำไม?
ตาล : อยากให้คนได้รู้พฤติกรรมผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ผู้หญิงบอกจัดไวน์ด้วยมั้ย เดี๋ยวบี๋จะทำกับข้าวให้ชิม ผู้ชายบอกเขาทำเธอเจ็บนะ อย่าร้องขอชีวิต หวานเจี๊ยบ?
ทนายพัฒน์ : อ่านเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลย (หัวเราะ)
ผัวหนูบอกรอมันได้เงิน มันน่าจะหย่าให้ จะได้มีอิสระ อยู่ด้วยกัน ใครพิมพ์?
ตาล : เขาคุยกันค่ะ
เราคุยกันมากี่เดือนครับ เขาก็รักเธอทุกวันเหมือนเดิมครับ ครูบอกทำไมป๊าจำไม่ได้ ส่งรูป 7 เดือน 7?
ตาล : เขาคบกันค่ะ
วันแรกที่เจอ ครบ 1 ปีแต่งเลยมั้ย จะจ้างหมอลำ ผัวแขวะมาถึงพี่ชาย พี่ชายมันอยู่วันนี้ จะคอลหาไม่ได้ พี่ชายชวนกินเบียร์หน้าบ้าน สนิทกันเหรอ?
วิน : ไม่เท่าไหร่ครับ นานๆ ทีผมกลับมาก็เหนื่อย ไปส่งน้องที่รพ.ก็เหนื่อย ก็หาเพื่อนดื่มเฉยๆ
เขาบอกพรุ่งนี้โทรหาครับ ช่วงนี้มันไม่อยู่ แต่ครอบครัวมันยังอยู่ มันน่าจะนอนรพ.หลายวันอยู่ครับ พรุ่งนี้จะเข้ามาหาบี๋มั้ยคะ ไปบ่อยเดี๋ยวมันจับได้ แสดงว่าครูรู้หมดนะ เขาบอกแวะมาหาบี๋ตอนกลับจากรพ. ก่อนเข้าบ้านได้มั้ย?
ตาล : เจ็บตรงนี้ค่ะ เจ็บตรงที่รู้ทั้งรู้เรานอนรพ. แต่ให้ผัวเราไปหาที่คอนโด
คุณยืนยันว่าเขาเป็นครู?
ตาล : เป็นครูค่ะ
พอเห็นไลน์นี้ที่รพ. ทำยังไง?
ตาล : ตอนนั้นหนูแตกสลายแล้วค่ะ ก็นั่งอ่านไป แคปหน้าจอไว้ ตอนนั้นหนูไม่ได้บอกสามีว่าหนูรู้ทุกอย่างแล้ว ก็เก็บเป็นเรื่องเงียบไป
เขาบอกรอวันที่จะได้อยู่ด้วยกัน ติดที่ยังไม่หย่า ไม่อยากให้เธอต้องเดือดร้อน รอเขาหน่อยนะ ครูบอกว่ารอป๊าค่ะ พรุ่งนี้แวะมาหาหน่อยนะคะที่รัก ฝันดีค่ะป๊า รักมั้ยคะ รักครับ ว่างแล้วโทรมานะ บี๋รอ เดี๋ยวตามไปกวนในฝันอีกหนึ่งรอบค่ะ คุณเห็นอันนี้ก็ยังไม่บอกเขา แล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น?
ตาล : หลังจากนั้นก็มีแชตวันที่ 15 โผล่มาอีกทีนึง เป็นแชตที่พิมพ์ไปว่ามีทะเบียนสมรส มีเรื่องการพูดคำว่าปล่อยนอกปล่อยในค่ะ แชตมันเหมือนข้ามวันไปค่ะ
ทนายพัฒน์ : อันนั้นแคปไว้มั้ย
ตาล : แคปค่ะ ส่งให้แล้วค่ะ ที่เขาใส่ชุดว่ายน้ำ
เขาบอกคิดถึงคนถ่าย คิดถึงแก้มนิ่มๆ ผู้หญิงบอกว่าแก้มหรือก้น สามีส่งแลบลิ้นไปให้ เขาส่งรูปคู่ถ่ายด้วยกันมาให้ ผัวน้องใช่มั้ย?
ตาล : ผัวหนูเองค่ะ
ผู้หญิงแอบถ่ายส่งมาให้ผัว น้องจะยืนยันให้เห็นอะไร เขาก็ดูรักเอยเตยหอมเหมือนกันนะ?
ตาล : ใช่ค่ะ
ผัวคุณบอกว่ามันยิ่งคอยจับผิดตลอดเวลา พยายามหาเวลาไปหาบี๋ นี่มันร่วมกันนะ เขาถามว่าถ้าคุณจับได้ บี๋จะสู้ยังไง เขาห่วงบี๋ ผู้หญิงบอกจะสู้ต่อ แก้ปัญหาไป ป๊าจะปล่อยมือบี๋มั้ย เดี๋ยวมีคำตอบให้ฟังเลย บี๋อย่าเพิ่งปล่อยมีน้องนะ เขายังไม่พร้อม คุมยังไงคะ เวลาเรามีอะไรกัน บี๋อย่าเพิ่งมีลูกนะ รอพร้อมเมื่อไหร่ก่อน ต่อไปใส่ถุงกันดีมั้ยบี๋ ป๊ากลัวจริงๆ นะ เขากลัวครูจะท้อง ป๊าสบายใจแบบไหนคะ จะปล่อยมือบี๋เหรอ?
ทนายพัฒน์ : เวลาศาลดู เขาดูพฤติการณ์โดยรวมเอาก็ได้ครับ
พอหนูเห็นพวกนี้แล้วทำไง?
ตาล : ตอนนั้นหนูได้แต่หัวใจแตกสลาย ได้แต่นั่งทำใจ คิดว่าสักวันนึงถ้ามีค่าทนายหนูจะมาฟ้อง หนูไม่โวยวายเลยนะคะ ทำตัวปกติ นิ่งทุกอย่าง ขณะที่ตกเลือดอยู่ หนูแตกสลายไปหมดแล้ว แต่เงียบเพราะคิดว่าน่าต้องหาหลักฐานเพิ่มก่อน ยังไม่มีเงินฟ้องทนาย เราต้องคลอดลูก ไม่ได้ทำงานด้วย จากคนที่เคยทำงานได้ ก็ทำงานไม่ได้ ต้องพึ่งเงินเขาอยู่ให้เขาส่งเสียอยู่
จากนั้นทำยังไง?
ตาล : เขาไม่คิดว่าหนูจะแคปมาได้เยอะขนาดนี้ หนูไม่ได้ทำให้ผิดสงสัย หนูยังอยากให้โอกาสเขาอยู่ คิดว่าเขาคง
เลิกคุยกัน เราก็ห่วงลูกเราทั้งสองคน แต่สุดท้ายแล้ว เมื่อวันที่ 2 ม.ค. ก็มีจีพีเอสไปสิ้นสุดอยู่ที่คอนโดอีกแล้วค่ะ ก็อ้าว เราให้โอกาสเขาแล้ว แต่เขายังไม่หยุด ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่หยุดอีก
คุณได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นมั้ย?
ตาล : ไม่ค่ะ เขาล็อกโปรไฟล์ ปิดทุกช่องทาง หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่เขาบอกจะสู้กับหนู จะสู้กับหนูยังไง ในเมื่อเขาล็อกโปรไฟล์หมดเลย ไม่สามารถติดต่อเขาได้เลย
คุณได้คุยกับสามีหรือยัง?
ตาล : เขาบอกจะทำอะไรก็ทำ หนูบอกเขาว่าถ้าวันนึงฟ้องขึ้นมา ถ้าหนูมีเงินหนูจะฟ้อง หนูให้เลือกว่าจะเลือกใคร มันก็บอกว่าแล้วแต่เลย หนูจะทำอะไรก็ทำเลย เขาคิดว่าหนูไม่มีเงินจ่ายค่าทนาย เขาไม่ได้พูดว่าเลือกใครหรือไม่เลือกใคร
ตาลตอบงงๆ เพราะมีภาวะเครียด เลยต้องกินยา?
ตาล : (น้ำตาไหล) เครียดเรื่องนี้
วิน : น้องเก็บความเครียดมาตลอด เก็บมานานมากเลย จับได้รอบนึงว่าพาผู้หญิงกลับบ้าน ช่วงเขาลาไปหาพ่อกับแม่ เขาก็พาผู้หญิงคนนี้กลับบ้านผู้ชายด้วยที่อุดรฯ
พาไปเปิดตัวกับพ่อแม่?
วิน : พาไป แล้วมาจับได้วันที่ 14 ทางโน้นพูดว่ารอบหน้ากลับอีกนะ กินย่างกุ้งอีกนะ บ้านป๊าน่ารักดีนะ ดูอบอุ่นดี มารอบสองจับได้อีกวันที่ 19 ก.ย. วันที่น้องเข้ารพ.เกือบเดือนนึง เขาต้องให้ภรรยาเซ็น เพราะใช้สิทธิ์เพื่อลามาดูแลภรรยา แต่ตอนนั้นมาดูไม่ถึง 15 นาที ไปหาลูกแป๊บเดียว แล้วก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายนะ เดี๋ยวไปโน่นไปนี่นะ แล้วชอบลืมโทรศัพท์ไว้ เพราะไม่งั้นน้องจะเช็กได้ ตอนนั้นผมไม่สามารถติดต่อน้องได้เลย เพราะน้องอยู่ในห้องคลอดวิกฤต หมอเหมือนจะบอกแล้วว่าอาจไม่รอดนะ อาจทั้งแม่ทั้งลูกนะ เหมือนให้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครระหว่างแม่หรือลูก มันมีภาวะเลือดออกเยอะมาก
ตาล : ตอนนั้นหนูบอกคุณหมอว่าถ้าจะมีโอกาสยื้อลูกหนูไว้ได้ต่อให้มีโอกาสสัก 1 เปอร์เซ็นต์ ก็ให้คุณหมอช่วยลูกหนู แล้วหลังจากนั้นมาคุณหมอเริ่มวางแผนให้ยา ตอนนั้นท้องเล็กอยู่ คุณหมอบอกว่าต้องรักษาชีวิตแม่ไว้นะ เพราะยังมีลูกอีกคนอยู่
แต่หนูไม่ จะให้เอาลูกไว้ ยอมเสียตัวหนูเนี่ยนะ?
ตาล : ค่ะ
จากนั้นยังไงต่อ?
วิน : เราอยู่บ้านก็รู้อยู่แล้วว่าน้องเขยไม่ได้มานอนกับลูก
ทนายพัฒน์ : ผู้ชายรู้มั้ยเรื่องที่หมอบอกว่าต้องเลือก
ตาล : รู้ค่ะ แต่ตอนนั้นเหมือนเขาหลงกันมากกว่า ต่อให้หนูเป็นไง เขาก็ไม่สนใจ เขาติดผู้หญิงคนนั้น ผู้หญิงคนนั้นก็ติดเขามาก มันรักกัน มีหน้าที่มาเยี่ยม แต่ใจลึกๆ ไม่รู้เป็นห่วงจริงหรือเปล่า
วิน : ไม่งั้นผู้หญิงคนนั้นคงไม่บอกว่าออกจากรพ.แล้วไปหาเขาหน่อยได้มั้ย เขาไมได้มีสามัญสำนึกความเป็นครูเลย
ฝ่ายผู้หญิงน่ากลัวมากนะ เหมือนคุมเกมทั้งหมด ตีกรอบไว้ทั้งหมดเลย รู้ว่าเมียป่วย ให้มาหาหน่อย จะปล่อยมือมั้ยถ้าทางนี้จับได้ ดักทางผู้ชายหมดเลย?
วิน : พอหลังจากน้องโพสต์ไปก็มีคนมาแฉเขาเยอะอยู่นะครับ
ตาลเป็นอะไร?
ตาล : น้องดิ้นค่ะ ถีบค่ะ
ขอจับหน่อย?
ตาล : พี่หนุ่มจับเงียบเลย
พ่อเขามาจับบ้างมั้ย?
ตาล : ท้องนี้เขาไม่เคยคุยกับลูกเลยค่ะ ไม่เคยหอมลูกเลยค่ะ (เสียงสั่นเครือ) ไม่เคยลูบท้อง (ร้องไห้)
ทนายพัฒน์ : ผู้หญิงอายุเยอะมั้ยครับ
ตาล : 39 ค่ะ เขาเกิด 2530 แฟนหนูอายุ 29 ห่างกัน 10 ปี เหมือนผู้หญิงคนนี้จะเลี้ยงแฟนหนูเลยค่ะ เขามีเงิน มีคอนโด มีรถ ถ้าให้แฟนหนูไปเลี้ยงเขา ก็น่าไม่มีเงิน เพราะเขาส่งเสียครอบครัวอยู่นะคะ ต่อให้เขามีเมียน้อย เงินเดือนเขาก็ให้หนูหมดค่ะ ขอไปทำงานวันละ 100 ค่ะ
เหมือนผู้หญิงกุมเกมอยู่?
ทนายพัฒน์ : ผู้หญิงน่าจะทราบว่ามีลูก น่าจะเคยส่งภาพเล่ากันมา บริบทด้านล่างจะบอกบริบทด้านบนทั้งหมด
ได้เบอร์ผู้หญิงมาเรียบร้อย เขาปิดเครื่อง แต่เชื่อเหอะ สุดท้ายเรื่องนี้ปิดไม่หมด ดูทรงแล้วมีคนเปิดแน่ๆ ขนาดไม่ได้มาออกที่นี่ มีคนเอาไปเปิดแล้วว่าเป็นใคร มีการแฉวีรกรรม?
ตาล : เขาไม่ได้ทำกับหนูคนเดียว คนทางนั้นเล่ามา มีคนส่งข้อมูลมาให้ เล่าว่าเขาไม่ได้ทำกับหนูแค่คนเดียว มีอีกหลายคนที่โดนเขาทำแบบนี้ แล้วไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นมือที่สาม มีมากมายกว่านั้น
ล่าสุดมีเพจนึง มีผู้หญิงคนนึงลงข้อความไว้ บอกตัวเองเป็นทนาย บอกว่าทำไมไม่เชิญพวกกูไปออกรายการบ้างคะ กูพี่สาวเมียน้อยผัวมึงไง แน่จริง เชิญสิ มึงน็อกกลางรายการแน่ พูดจาตอแหลออกสื่อหน้าด้านๆ ผัวมึงไม่เอาไม่ใช่เขาเหี้- ถ้ามึงดีจริงผู้ชายจะมีเมียน้อยทำไม วันนึงไม่ทำห่-ไร นอนเอาพัดลมเป่า.. อ้างว่าป่วย ปั่นสล็อต ผลาญเงินเขาไม่เหลือ ขอเงินเขาไม่ได้ ก็หาเรื่องด่าเขา สันดานเหี้- แต่ทำตัวเสื-กน่าสงสาร พรุ่งนี้เชิญกูไปเจอมึงหน่อยนะ หลักฐานกูมีไม่น้อย ผมขอเรียนเชิญผ่านรายการเลย เดี๋ยวจะติดต่อไป คุณอ้างเป็นทนาย รับสายด้วยนะ หรือจะติดต่อเข้ามาก็ได้ ส่งเบอร์มา คนที่อ้างเป็นพี่สาวครูเนี่ย จะได้มาพูดอีกมุมนึง ว่าเป็นอย่างที่คุณพูดหรือยังไง คุณจะได้มาชี้แจง ถ้าบอกว่าตาลตอแหลตามที่คุณบอก ก็มาเลย หรือจะโฟนอินมาตอนนี้เลยก็ได้ ทีมงานติดต่อเลย เขาอ้างคุณเล่นสล็อต?
ตาล : ตรวจสอบบัญชีหนูได้เลยค่ะ หนูไม่เคยโอนเงินให้สล็อตเลย
เป็นไปได้มั้ยผัวคุณไปเล่าให้ฝั่งโน้นฟังแบบนื้?
วิน : อาจจะอย่างนั้น น้องสาวผมเล่นการพนันไม่เป็น จะเอาเงินที่ไหนไปเล่นสล็อตก่อน หยิบยืมกู้เงินมาก็ไม่พอค่านมค่าอะไรลูกค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน
ไม่รู้ฝั่งโน้นมีข้อมูลอะไร ไม่รู้ผัวไปเล่าอะไรให้ฟังหรือเปล่า แต่เราอยากฟังคุณ ที่คุณพิมพ์เอาไว้เนี่ย จากนั้นยังไง?
วิน : ช่วงน้องนอนรพ.เกือบเดือน หลายวันที่ไม่สามารถติดต่ออะไรได้เลย คนไปเยี่ยมได้คือสามีและพ่อแม่เท่านั้น พ่อผมก็ไม่ค่อยสบาย แม่ผมก็ต้องดูหลาน ตัวผมเองเป็นพี่ชาย ไม่สามารถเข้าเยี่ยมอยู่แล้ว พาแม่ไปเยี่ยมได้ไม่กี่ครั้ง สามีก็ไม่ค่อยได้เข้าเยี่ยม เขาไปอยู่กับผู้หญิง อ้างติดโน่นติดนี่บ้าง แล้วพาผู้หญิงกลับบ้านไปอุดรฯ สองครั้ง ล่าสุดงานทุ่งศรีเมืองบอกว่ากลับบ้านคนเดียว แต่โชคดีที่น้องสาวรู้จากคนทางบ้านผู้ชาย น้องเลยโทรไปถามความจริงว่าเป็นยังไง ทางนั้นก็เล่าให้ฟังว่าจริง มีการถ่ายลงสตอรี่ ดันไปติดรถผู้หญิงฝั่งครู ที่บอกว่าบี๋ ไม่รู้บี๋อะไร บี๋หิดหรือเปล่าไม่รู้เนอะ มีพลเมืองดีเขาทักมาบอกว่าวีรกรรมคนนี้เป็นแบบนี้นะ น้องเลยส่งรูปไปให้ดูว่าใช่รถเขามั้ย ลูกศิษย์เขาบอกว่าใช่ รถครูบี๋ไปจอดอยู่ฝั่งบ้านผู้ชาย ถึงได้รู้ว่ากลับไปด้วยกันอีกแล้ว
เขาบอกคอมเมนต์นั้นเป็นคอมเมนต์ปั่น เป็นเฟซบุ๊กอวตาร คอมเมนต์ให้คนไปด่าทางโน้น แต่จริงๆ ตอนนี้เราทราบโรงเรียนครูแล้ว พี่ชายเขาติดต่อไปโรงเรียนครู เขาบอกว่าไม่มาสอนกี่วันแล้ว?
วิน : พลเมืองดีบอกว่า 14 วัน ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงลาได้นานขนาดนั้น
มุมข้อกฎหมาย?
ทนายพัฒน์ : ภาพถ่ายที่เบลอๆ น่าจะเป็นการล่วงเกินทำนองชู้สาว หรือมีการแสดงตนโดยเปิดเผยทำนองชู้ เพราะสถานที่ถ่ายเป็นสาธารณะด้วย มีคนพบเห็นด้วย อันดับแรก เรามีทะเบียนสมรส ถือว่าเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย มีสิทธิ์ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ ฟ้องเรียกค่าทดแทน ถ้ามีการหย่ากัน รวมไปถึงอำนาจการปกครองบุตร ค่าเลี้ยงดูบุตร ทรัพย์สินที่มีร่วมกัน รวมถึงค่าเลี้ยงชีพ ถ้าการหย่านั้นเกิดจากความผิดของเขา และเราไม่มีสิ่งที่เยียวยา หรือใช้จ่ายในชีวิตได้ ถ้าเป็นเรื่องข้าราชการทั้งคู่ มีกฎหมายเรื่องวินัยกำกับไว้ด้วย ถ้าเป็นทหารก็ไปว่ากัน แต่ข้าราชการวินัยแต่ละหน่วยงานจะไม่เหมือนกัน แต่เคสของครูเผอิญว่ามีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่อ.546/2560 เป็นเรื่องข้าราชการครูสาวท่านึง เป็นชู้กับนายตร.ท่านนึง เคสนั้นคำพิพากษา พยานหลักฐานไม่ได้มีโจ๋งครึ่มแบบนี้ สุดท้ายมีการฟ้องเรียกค่าทดแทน ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ รวมถึงไม่ติดใจเรื่องของวินัยทั้งหมด สุดท้ายสำนักงานการศึกษาก็มีคำสั่งปลดออก มีการไปฟ้องขอคืนความเป็นธรรมที่ศาลปกครอง ศาลชั้นต้นก็ยืนยันให้ออกเหมือนเดิม ศาลปกครองสูงสุดก็ปลดออกเหมือนเดิม สรุปว่าครูสาวคนนั้นถูกออก โดยศาลให้เหตุผลว่าโดยความเป็นข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างให้กับสังคม อีกทั้งเป็นอาชีพครู ต้องรักษาชื่อเสียงตนเองและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการรวมถึงต้องเป็นแบบอย่างด้วย มาตรฐานครูค่อนข้างสูงกว่าอาชีพอื่นเพราะเป็นแม่พิมพ์ครับ
ธงของหนูคืออะไร?
ตาล : หนูต้องการทวงศักดิ์ศรีของหนูจากผู้หญิงคนนั้นค่ะ แล้วต้องการเป็นตัวแทนของคนหลายคนที่เขาเคยไปกระทำ ที่มีคนเล่าให้ฟังว่าเขาเคยไปทำกับคนอื่น เขาบอกว่าคนนี้เคยไปทำกับคู่นี้มาแล้ว เขาหย่ากันมาแล้ว วันนี้หนูออกมาทวงศักดิ์ศรี อีกอย่างเขาเป็นข้าราชการครู เขาก็ต้องเป็นครูที่ดี ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ แต่ตัวเขาทำตัวไม่เหมือนเป็นข้าราชการครู หนูต้องการให้เขาออกจากข้าราชการครู หนูไม่ได้อยากให้เขาเป็นครู เขายังเป็นคนไม่ได้เลย แล้วจะเป็นครูได้ยังไง จะไปสอนลูกหลานใครได้
ติดต่อผอ. ผอ.บอกไม่สะดวกเข้าสาย เขาบอกว่าตอนนี้พาแม่ไปหาหมอ ครูลาป่วย มีใบลาตามระเบียบ ไม่รู้มีพฤติกรรมแบบนี้ ตาลจะไปร้องที่กระทรวงศึกษา ผอ.บอกเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการสอบ มาสอนบ้างไม่มาสอนบ้าง ตอนนี้ไม่มาเลย ส่งหนังสือมาถูกต้อง ไม่รู้ทางนี้ไปร้องกระทรวง?
ทนายพัฒน์ : ไปร้องได้ครับ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องวินัยอาจไม่ต้องร้องก็ได้ ความมันปรากฏก็สอบกันได้เลยครับ
ทางนี้ร้องแน่ๆ ทางโน้นไม่ติดต่อเลย ล่าสุดผัวไปไหน?
ตาล : ทำงานเข้าเวรค่ะ
เช็กแล้วเหรอ?
ตาล : ตอนนี้เป็นเวรเขา เขาไม่สามารถขาดเวรได้ค่ะ
ธงคุณกับผัวจะยังไง?
ตาล : หนูแตกสลายไปหมดแล้วค่ะ ถ้าจะให้กลับไปก็คงกลับไปไม่ได้แล้วค่ะ ถามว่าจะหย่าหรือเปล่า เดี๋ยวหนูต้องคุยกับครอบครัวก่อนค่ะ มีเรื่องลูกในท้อง และต้องพึ่งสิทธิ์เขาในการรักษาลูก คลอดลูก รักษาตัวเองอยู่ค่ะ
เรื่องนี้ไปถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูง เขาเองอาจมีปัญหา ทราบมั้ย?
ตาล : ทราบค่ะ
ทนายพัฒน์ : ความมันปรากฏ พอเป็นทหาร ศักดิ์ศรีของความเป็นทหารมันก็หนักอยู่เหมือนกัน อาจถึงขั้นปลดออก ไล่ออกได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา คุณงามความดีที่เขากระทำไว้ด้วย แต่ถามว่าโดนมั้ย โดนแน่ ทหารค่อนข้างเคร่งเรื่องนี้
ไปร้องผู้บังคับบัญชาหรือยัง?
ตาล : พรุ่งนี้มีนัดคุยกับผู้บังคับบัญชาเขาค่ะ
โดนแน่ๆ เรื่องนี้ออกไป ผัวคุณโดนแน่ๆ ย้ำคำนี้อีกครั้ง หนักด้วย เอายังไงต่อ?
วิน : จริงๆ ตอนน้องโพสต์ก็ทำงานอยู่ ผมเองบอกน้องว่ารอคลอดก่อนมั้ย มันจะได้พร้อม ขึ้นศาลขึ้นอะไรจะได้สะดวก วันนั้นน้องผมโพสต์ไปแล้ว ก็รู้สึกว่าถ้าโพสต์ไปแล้ว แต่ละเพจก็เอาไปลงแล้ว ก็บอกว่าไม่ว่าจะออกมาทิศทางไหน ผมก็จะอยู่เคียงข้างเขาตลอด
ตาล : หนูจะสู้ค่ะ
กลับมาได้ไม่ได้ เขาต้องถูกปลด ก็ตามนั้น?
ตาล : หนูก็หาเงินเลี้ยงลูกหนูต่อไปค่ะ
จะฟ้องครูมั้ย?
ตาล : ฟ้องแน่นอนค่ะ ฟ้องชู้
ทนายพัฒน์ : ฟ้องเรียกค่าทดแทน แต่ภาษาที่เรียกกันคือฟ้องชู้ ต้องดูพฤติการณ์ในคดีทั้งหมด ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ พฤติกรรมต่างๆ ความเหมาะสมในรูปคดี หลักๆ การฟ้องเรียกค่าทดแทน คือเรียกเงินจากเขานั่นแหละครับ
มีเรื่องคุกมั้ย?
ทนายพัฒน์ : ไม่มีครับ เป็นเรื่องรับผิดทางแพ่ง ในส่วนอาญาไม่ผิดครับ
ตอนนี้เป็นประเด็นแล้ว ครูไม่น่าทำแบบนี้เลย?
ตาล : ครูใจร้ายมากๆ
ทนายพัฒน์ : บ้านเราครูเป็นอาชีพที่เป็นตัวอย่างและใกล้กับเด็ก เป็นเศษเสี้ยวนิดเดียวที่กระทำผิด ทำให้ภาพครูเสียหาย แต่อย่างไรก็ตาม ก็อาจไม่มีเฉพาะเคสนี้เคสแรก อาจมีหลายเคส แต่อาจไม่เปิดเผยแค่นั้นเอง เคสนี้อาจเป็นตัวอย่าง
มีคลิปเขาไปว่ายน้ำด้วยกัน ที่ไหน?
ตาล : คอนโดผู้หญิง ครูเป็นคนถ่ายค่ะ
มีแชตที่เขาพูดเรื่องปล่อยบางทีไม่ทัน บี๋ก็ระวัง ช่วยอยู่เหมือนกัน ก็เห็นทันตลอดนะคะ?
ตาล : แรงนะคะ มีอะไรกันไม่ใส่ถุง ไม่ป้องกันตัวเองด้วยค่ะ
ครูคงได้ของดี?
ตาล : ไม่ทราบค่ะ (หัวเราะ) ถ้าไม่ได้ของดี คงไม่ติดขนาดนี้
ทนายพัฒน์ : ชอบใครชอบมันครับ
ตาล : ที่เขาบอกเขาจะสู้กับหนู หนูอยากถามว่าเขาจะเอาอะไรมาสู้กับทะเบียนสมรสคะ
ที่บอกบี๋จะสู้ต่อ ถ้าจับได้ขึ้นมา ป๊าจะปล่อยมือบี๋มั้ยคะ เขาเปิดมาแล้ว เขามีทะเบียน ครูบี๋มีอะไรจะสู้ ถ้าบี๋เปิดมามีที่เด็ดกว่านี้ ทุกคนจะอุทานพร้อมกัน โห บี๋ อยากให้บี๋ติดต่อมาเหมือนกัน อยากคุยว่ามันคืออะไร ทนายต่อไปทำยังไง?
ทนายพัฒน์ : ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะครับ ต่อไปเราสามารถร้องที่ต้นสังกัดหรือส่วนกลางก็ได้ ทั้งคู่นะ ส่วนการฟ้อง ถ้าจะฟ้องผู้ชายหรือผู้หญิง เลือกฟ้องแบ่งเป็นคนดี หรือฟ้องรวมกันก็ได้ หรือเลือกฟ้องผู้หญิงก็ได้ นั่นคือขั้นตอนกฎหมาย
ถ้าวันนี้ผัวดูอยู่ อยากพูดอะไรกับผัว?
ตาล : เขาคงคิดว่าได้ของดี แต่จริงๆ คุณไม่ได้ของดีเลย แต่คุณได้เสียของดีอย่างหนูไปแล้ว แล้วคุณไปคว้าของเน่าๆ อย่างนั้น
มีอะไรอยากพูดกับครูบี๋?
ตาล : ครูบี๋ใช้ชีวิตตามรอยหยักของสมอง แต่ไม่รู้ว่ามีสมองหรือเปล่า การเป็นครู เป็นคนให้มันได้ก่อนค่ะ ก่อนไปสอนคนอื่น สอนตัวเองก่อนเลยว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของ หรือคนที่มีครอบครัวแล้ว อย่าไปพังหรือทำลายชีวิตของใครเขาเลย อย่าทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก พ่อแม่แยกทาง ลูกต้องเป็นกำพร้าแบบนี้ค่ะ
ทนายพัฒน์ : อยากฝากบอกสังคมแล้วกัน และความรับผิดชอบต่อสังคม จากแชตที่เห็นเคสนี้ มีการเกินเลยกันถึงขั้นไม่สวมถุงยางอนามัย มีหลายเคสที่ร้องเรียนเข้ามา เกิดการติดเชื้อ HIV จากความมักง่ายของเรานี่แหละ บางเคสลามไปถึงครอบครัว ก็ฝากให้ระมัดระวังพอสมควร เพราะบางทีความเสียหายมันเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ผิดอะไรเลย
มุมผมเอง ก็ขอสรุปว่า อันดับแรกเลย ครูเขามีบทบัญญัติ ครูหรืออาจารย์คือการสอนการสั่ง คนต้องการความรู้จากคุณ การไปทำแบบนี้ มันต้องมีความยับยั้งชั่งใจ ต้องมีคุโณปการในการเป็นครู รู้อยู่แล้วว่าทางนี้มีลูกมีภรรยา ก็อยากให้คุณเองย้อนกลับมาก่อนจะสอนคนอื่น ต้องสอนตัวเองก่อนด้วย นี่อันดับแรกนะ ส่วนสามีเป็นทหาร อันนี้สำคัญ เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้มีปัญหาพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ทหารทุกคนเขาสู้เต็มที่ ทุกหน่วย ทุกหมู่เหล่า พยายามสร้างพื้นฐานความเข้าใจที่ดีระหว่างทหารกับประชาชน พอคุณมาทำเรื่องแบบนี้ อย่าลืมว่ามุมกองทัพ มุมทหารคนอื่นที่เขาทำเรื่องดีๆ เอาไว้ บางคนขาขาดอะไรก็แล้วแต่ คำว่าทหารจะมาเสียกับคนอย่างคุณไม่ได้ ฉะนั้นคุณเป็นทหารต้องเข้าใจคำนี้ด้วย กลับมาคิดทบทวนดีๆ มันมีคำว่าอาชีพคุณเองที่บ่งบอกตัวคุณอยู่ด้วย ฝากไว้ตรงนี้ ทนายมีหรือยัง?
ตาล : ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ
ทนายพัฒน์ : ปรึกษาได้ครับ ยินดีครับ