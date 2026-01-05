แฟนคลับส่งกำลังใจ “เอก รังสิโรจน์” สูญเสียคุณพ่อรับต้นปี

ต้องเจอกับความสูญเสียรับต้นปีเลยทีเดียว สำหรับพระเอกยอดนักบู๊ “เอก รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง” โดยเพจ Aek Rangsiroj fanclub ได้ออกมาแจ้งข่าวเศร้า ว่า “คุณพ่อประทุม พันธุ์เพ็ง” คุณพ่อของเอก ได้จากไปอย่างสงบในช่วงหลังปีใหม่
ซึ่งทางครอบครัวได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ ศาลา 3 วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพิธีรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมคืนแรกไปแล้วเมื่อวานนี้ (4 ม.ค.) ท่ามกลางความอาลัยของครอบครัว
“หลังปีใหม่ไม่นาน ได้รับทราบข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญ อาจารย์ประทุม พันธุ์เพ็ง คุณพ่อของพี่เอก รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง พระเอกและผู้กำกับละคร ช่อง 7HD ได้จากไปอย่างสงบ ขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ขอส่งกำลังใจให้พี่เอกและครอบครัว ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ประทุมไปสู่สุคติ 🤍🙏🕊️
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยและความรักครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ใหญ่ที่เคารพ พร้อมใจกันมาร่วมส่งดวงวิญญาณ ด้วยหัวใจที่สงบ อบอุ่น และระลึกถึงคุณงามความดี ขอให้ดวงวิญญาณท่านไปสู่สุคติ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในครอบครัว ให้เข้มแข็งผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปด้วยกัน 🤍🙏 #ด้วยรักและอาลัย #ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง 🕊️”