โรคซึมเศร้าคร่าชีวิต “นัน Dance Army” อดีตบอยแบนด์ดังค่ายอาร์เอส

เป็นข่าวช็อกตั้งแต่ต้นปี สำหรับกรณีการเสียชีวิตของ “นายอธิวัฒน์ ศรีมหายันญ์” หรือ “นัน” อายุ 42 ปี อดีตศิลปินวง Dance Army บอยแบนด์ดังค่ายอาร์เอสยุค 2000 โดยนันเสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2569 ครอบครัวได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมโนรม อ่าวอุดม จ.ชลบุรี จะมีการสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น. และจะมีพิธีฌาปนกิจในวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 15:00 น.
นันเคยเป็นศิลปินอาร์เอส ออกอัลบั้มรวมศิลปินเป็นโปรเจกต์พิเศษชื่อ World ในปี 2002 ร่วมกับศิลปินหลายคน ก่อนจะมารวมตัวกันเป็นวง Dance Army มีสมาชิก 6 คน ได้แก่ กำปั้น, เอก, โต, พัน, นัน, และ ฝน โดยออกอัลบั้มแรกชื่อว่า "Dance Army กองพันเท้าไฟ มีเพลงแนวแดนซ์ที่โด่งดัง อาทิ กองพันเท้าไฟ, ชะชะช่า ต่อหน้าฉัน, เส้นกระตุก...ศุกร์ก็เต้น
อย่างไรก็ตาม เพจอีกี้ของแทร่ แอ๊บแอ้แอ๊บแอ้ ได้เผยข้อมูลเศร้าว่า โรคซึมเศร้าได้พรากชีวิตศิลปินยุค Y2K ไปอีก 1 คน ขอดวงวิญญาณของนัน จงไปสู่ภพภูมิที่ดี ทำให้แฟนๆ เข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก