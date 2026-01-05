“นุ่น-หลุยส์” เปิดหน้าลูกสาว 36 วีก นับถอยหลัง 18 วันที่รอคอย

หลังรอคอยมานานหลายปี ในที่สุดก็เหลืออีกเพียงแค่ 18 วัน ลูกสาวคนแรกของคุณพ่อ “หลุยส์ สก๊อต” และคุณแม่ “นุ่น รมิดา ประภาสโนบล” ก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้ว ซึ่งงานนี้ก่อนจะได้เจอหน้ากันจริงๆ พ่อหลุยส์กับแม่นุ่นก็ขอแอบดูคุณลูกตอนยังอยู่ท้องก่อน แต่บอกเลยว่าสาวน้อย 36 วีกเขามีลูกเล่น เพราะเอาเท้ามาปิดหน้าไม่ยอมให้ดูง่ายๆ ทำเอาคุณแม่นอนจนมึนหัว
โดยแม่นุ่นได้เผยภาพอัลตราซาวด์ของลูกสาวให้ดู พร้อมใส่แคปชั่นว่า “ความพยายามของอาหมอและป้าหมอ และแม่นอนจนมึนหัว ในที่สุดคุณลูกสาวยอมเอาลงค่ะ จึงได้เห็นหน้ากันทั่วกัน #36วีก #ลูกเอาเท้าปิดหน้า #นับถอยหลัง18วันที่รอคอย @pwsclinicbangkok”