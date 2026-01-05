สรุปดรามา “นารา เครปกะเทย - บอสโน๊ต - นิกกี้ขยี้ข่าว” ปมติดคุกไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้หนี้?

กลายเป็นดรามาบานปลาย สำหรับ “นารา เครปกะเทย” อนุวัติ ประทุมถิ่น ที่ออกมาฟาดกันยับกับ “บอสโน๊ต” และ “นิกกี้ ขยี้ข่าว” เอฟซีเข้ามาดูด้วยความเมามันกับการโต้กลับของทั้งสามคน
“นารา” vs “บอสโน๊ต”
-นาราถูกจำคุกคดีฉ้อโกงประชาชน (กรณีกล่องสุ่ม) และได้รับอิสรภาพออกมาเมื่อช่วงต้นปี 67 และเริ่มกลับมาไลฟ์สดขายของ ทำคอนเทนต์ ล่าสุดนาราทำคอนเทนต์ระบุว่า ตนเองถูกลอตเตอรี่ หมดหนี้แล้วโว้ย!! ไม่ได้ถูกรางวัลที่ 1 แต่ถูกทั้งหมด 24 ล้าน ร้องไห้ตัวสั่นไปหมดแล้ว ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยหนู ดีใจตั้งแต่ต้นปี หมดหนี้แล้วโว้ย แต่สุดท้ายกลายเป็นเรื่องแกง เจ้าตัวบอกว่าล้อเล่นพร้อมขายสินค้ากาแฟยี่ห้อหนึ่ง
-ต่อมานาราออกมาเผยว่าโดนขโมยของ และเงินสดหลักล้าน พร้อมประกาศตามหากระเป๋าแบรนด์เนมหรู มีการให้รางวัลนำจับ 1 แสน หากใครนำมากลับมาคืนได้ ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าหากยังมีหนี้ ทำไมนารายังมีเงินซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม มีเงินสด ทำไมไม่เอาเงินไปใช้หนี้
-นาราออกมาชี้แจง โดยโพสต์อธิบายเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนม บางใบซื้อต่อ บางใบเจ้าของแบรนด์ให้ด้วยความเอ็นดู บางใบได้โบนัสจากการปักตะกร้า ส่วนรายได้มีการแบ่งเงินใช้หนี้ ควบคู่กับการใช้ชีวิต ยืนยันว่าต้องมีเงินดูแลตัวเองเพื่อให้มีกำลังทำงานและใช้หนี้ต่อไป ลั่นจ่ายเงินเจ้าหนี้ไปแล้วใน 1 ปี 15 ล้าน!
-มีประโยคในโพสต์ของนารา ที่ได้กลายเป็นดรามา คือ “จากเหตุการณ์ที่นาราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ หลังออกจากคุก จริงๆ ไม่ต้องใช้หนี้แล้ว แต่ด้วยความรู้สึกผิด และความรับผิดชอบต่อสังคม นาราจึงดำเนินการใช้หนี้มาโดยตลอด”
-หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงประเด็นติดคุกไปแล้ว ไม่ต้องใช้หนี้ หนึ่งในนั้นคือ “บอสโน๊ต” เจ้าของวงหมอลำอีสานนครศิลป์ ซึ่งรวยระดับเศรษฐีเบอร์ต้นๆ ของขอนแก่น มีธุรกิจ รพ. คลินิกความงาม 40 กว่าสาขาทั่วประเทศ หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหาร ฟิตเนส และอีกมากมาย ซึ่งบอสโน้ตออกมาโพสต์ว่า “รอลงอาญาไม่ได้แปลว่าไม่ต้องใช้หนี้นะ ถ้าวันไหนเธอไม่ใช้ เธอก็แค่ติดคุก เงินใครๆ ก็อยากได้คืนทั้งนั้นแหละ #เครปกะเทย”
-นาราออกมาโพสต์โต้รัวๆ อาทิ ฟินคลับขอนแก่นอันดับ 1 ต่อให้จะไปทำตามเขาก็ทำไม่ได้ เพราะเจ้าของมันโง่ , อยากจะเปิดบาร์โอสต์เก็บเงินไว้ทำหน้าเถอะ, ว่าคนอื่น แต่ตัวเองก็ไม่ใช่คนดี ว่าหนูโกง การที่พี่เอาซิลิโคนแท่งละ 80 บาทมาทำเป็นอาชีพหลอกคน ก็ไม่ต่างอะไรกับการว่าหนูตอนนี้ แล้วพี่รับผิดชอบจมูกคนอื่นหมดหรือยัง
-ต่อมานาราลบโพสต์ตอบโต้ออกไป เหลือไว้แค่ “แหม ตัวเองก็ยังใช้ซิลิโคน ปลอมทำจมูกให้คนอื่นเลยนิ แสดงว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนดี 100 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งเรื่องของคนอื่น ถ้าเรายังไม่ดีพอ”
-พร้อมท้าทายให้ฟ้องได้เลย ฟาดขายตั้งหลายหมื่น ใส่ซิลิโคน ตัวละ 80 เองเหรอ?
-บอสโน๊ตสวน ทั้งชีวิตไม่เคยฟ้องใคร ครั้งนี้จะฟ้องให้เข็ด ศึกษาข้อกฎหมายด้วยนะ เหตุเกิดปีไหนและคดีจบไปยังไง , ส่วนใครที่แชร์ข่าวเก่า รบกวนเอฟซีช่วยแคปและส่งให้ผมที
-ทัวร์ลงบอสโน๊ตสนั่น ทำนอง ใครเริ่ม? ไปแซะเขาก่อน, อยากหาแสงกับเขา ตลก, แพ้น็อก ฯลฯ
“นารา” เปิดศึก “นิกกี้ ขยี้ข่าว”
-นิกกี้ ขยี้ข่าว เจ้าของเพจดัง ได้เข้าไปคอมเมนต์ว่าเริ่ดว่ะ ได้โพสต์ที่พาดพิงถึงนารา
-ระหว่างนิกกี้ไลฟ์สดกับเพื่อนอีก 2 คนในติ๊กต๊อก มีคนเข้ามาถามถึงประเด็นนารา ทำให้เจ้าตัวมีการพูดถึงนารา
-นาราไม่ทน ขอเข้าไลฟ์กับนิกกี้ ฟาดนิกกี้ไปคอมเมนต์ ทำให้คนด่าตน ไม่รู้คิดกับตนยังไงกันแน่ อยากรู้อะไรให้ถาม ตอบได้หมด
-นิกกี้ถามว่าโดนฟ้องกี่คดี นาราบอก 5 คดี เป็นคดีฉ้อโกงหมดเลย ฉ้อโกงประชาชน 3 คดี ที่ติดคุกไปเป็นคดีฉ้อโกงประชาชน
-ส่วนคำว่าติดคุกไม่จำเป็นต้องใช้หนี้ นาราเผยว่าตนได้รับโทษทางกฎหมายแล้ว ศาลไม่ได้ตัดสินตนเป็นคนผิดในคดีฉ้อโกง เพราะตนไม่ได้ไปเปิดแชร์ ตนขายกล่องสุ่ม เป็นการค้าขายของ ตรงนี้หนูไม่ได้ผิด
-สิ่งที่ผิดคือปล่อยดอกเบี้ยต่ำ อัตราโทษสูงอยู่แล้ว ศาลปรับโทษตรงนั้น ฉะนั้นตนมีโทษติดมา 1 ปี 4 เดือน จ่ายค่าปรับชดใช้ให้ศาล ตนก็ไม่จำเป็นต้องใช้หนี้แล้วสิ เพราะโดนปรับไปแล้ว โดนจ่ายไปแล้ว ตนติดคุกไปแล้วก็ไม่ต้องชดใช้แล้ว เพราะศาลบอกว่าตนไม่ใช่คนผิด
-ตนผิดที่จ่ายดอกเบี้ยเกินอัตรา ตนให้เงินไปกับศาล แสดงว่าตนจ่ายค่าปรับเพราะตนทำผิด ตนติดคุกเพราะทำผิด แสดงว่าตนชดใช้เวร ชดใช้กรรมไปแล้ว ไม่ต้องมานั่งจ่ายแล้วก็ได้
-แต่ที่ตนออกมาเพราะตนมี “สำนึกและสำเหนียก” ที่ต้องจ่ายเพราะว่าเราเป็นหนี้เขา นี่เป็นเหตุผลที่ตนบอกว่าตนไม่จำเป็นต้องจ่ายแล้วก็ได้
-ที่คนอื่นฟ้องมีแค่ 2 คน ตนก็ใช้หนี้เขาไปทุกเดือน ใกล้จะหมดแล้ว คดีอื่นๆ ใช้แค่ 2-3 พันเอง เพราะ “ชนสลิปแล้วเขาได้ไปเยอะแล้ว”
-ฟาดนิกกี้อยากยุ่งเรื่องตนกับบอสโน๊ต ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
-ส่วนบอสโน๊ตเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่า บางคดีเอาสลิปมาชน กี่คนแล้วล่ะที่เขาได้เงินจากตนไปเยอะ เขายกฟ้องไปหลายอันแล้ว นิกกี้กับบอสโน๊ตก็ไม่รู้ เพราะไม่ได้นั่งอยู่กับตนในศาล แสดงว่าคุณไม่รู้จริงๆ แต่อยากจะพูดไง วันนั้นที่สืบพยานเขาฟ้องตน 100 กว่าคน โดนเตะไปกี่คน เหลือแค่ 20 กว่าคน
-นิกกี้บอกพูดดีๆ ไม่ต้องตะคอก นาราบอกไม่ได้ตะคอก พูดตามสไตล์ นิกกี้อยากเข้ามายุ่งเรื่องนี้ พอตนพูดตามหลักความจริง ก็จะเปลี่ยนไปประเด็นอื่น นิกกี้ไปคอมเมนต์ การคอมเมนต์คือการยุ่ง ไม่ใช่วุฒิภาวะของการเป็นผู้ใหญ่เลย แล้วมานั่งไลฟ์สดพูดถึงตน ตนถึงต้องเข้ามา
-ถามว่าวันนี้นิกกี้กับบอสโน๊ตได้เข้าไปอยู่ตอนสืบพยานไหม การไม่รู้จริง ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ราว แต่ขอคอมเมนต์ไว้ก่อน ใครจะว่ายังไงก็ว่าได้ แต่ขอพูดความจริงหน่อยไหมล่ะ พอคนเราฟังเรื่องไม่จริงมาพูด มันก็อารมณ์ขึ้นหรือเปล่า มันก็ธรรมดา เหมือนที่นิกกี้อารมณ์ขึ้นกับตนไง
-พร้อมย้ำผู้เสียหายเขาเป็นเจ้าหนี้ตน แต่นิกกี้ไม่ใช่เจ้าหนี้ตน ไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้น ไม่เกี่ยวว่าโพสต์ที่สาธารณะหรือไม่ แต่มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของตน ถ้าเป็นหนี้นิกกี้ คุณโน้ตก็ด่าตนได้เลย แต่นี่ตนไม่ได้เป็นหนี้ทั้งคู่ มันเป็นการชี้แจงในพื้นที่ของตน แต่คุณเลือกหยิบเรื่องตนไปโพสต์ในพื้นที่คุณเอง
-นาราแจงออกจากคุกได้เพราะชดใช้กรรมแล้วในคุก ส่วนเคสฉ้อโกงธรรมดาเขายังไม่ตัดสิน สู้คดีอยู่ เดือนเม.ย.เขาจะสืบพยาน พร้อมเชิญนิกกี้ให้เข้าไปดูด้วยกัน
-ส่วนบอสโน๊ต เขาโพสต์ถึงตน ตัวเขาไม่เข้าใจว่าตนติดคุกไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้หนี้ใครก็ได้ ก็มันเรื่องจริง ตนติดคุกไปแล้วไง ไม่จำเป็นต้องใช้หนี้ใครแล้ว ทุกๆ คดีตอนนี้กำลังสืบพยาน ถ้าตนแพ้ค่อยมาตัดสินว่าตนเป็นคนฉ้อโกง ตนสืบพยานอยู่ ยังไม่ใช่คนผิดหรือคนถูก
-การไล่ใช้หนี้ คือการสำเหนียกและสำนึก ที่ตนใช้หนี้เพราะตนรู้ว่าติดหนี้เขา ใจและสำนึกตนอยากใช้หนี้ ถึงหาเงินทุกเดือน เดือนละ 1.4 ล้าน ใช้หนี้เขาไงคะ!!
-วันนี้ที่นั่งทำตารางใช้หนี้ เพราะมีจิตใจอยากใช้หนี้เขา ต่อให้ศาลบอกว่าไม่ต้องใช้หนี้แล้วก็ได้
-นิกกี้บอกมีบางคนไม่ฟ้องเพราะรอนาราใช้หนี้ ถูกต้องหรือไม่ นาราบอกไม่รู้ บางคนไม่ฟ้อง เราไม่ได้โกงเขาก็ได้ หรือบางคนไม่ฟ้องเพราะไม่อยากเอาเงินคืน หรือบางคนรอเอาเงินคืนก็ได้ นิกกี้ยังไม่รู้เลยใครติดหนี้ตนบ้าง ใน 100 คน ตนสู้จนเหลือ 24 คน บางคนที่ตนไม่ผิด เขาก็เตะออกไป ตนไม่ได้โกงเขา 24 คนศาลพิพากษาว่าตนไม่ผิด เพราะเป็นการขายของ ที่ออกมาก็ให้เงินเขา เพราะตนเป็นหนี้ ตนให้ทุกคนเลย
-ศาลเขาวิเคราะห์มาแล้ว ตนจำคุกเท่านี้ ปรับเท่านี้ ตนรับผลการกระทำโดยการจ่ายค่าปรับ โดนยึดทรัพย์ ศาลจำคุก รับผลเวรผลกรรมแล้วไง ไม่จำเป็นต้องมานั่งใช้หนี้ใครแล้ว แต่ที่ใช้เพราะตนมีสำนึกไง ต่อให้เขาฟ้องหรือไม่ฟ้อง ตนก็จะใช้หนี้ทุกคนไง จริงๆ คนกำลังเข้าใจผิดหรือเปล่า
-นาราฟาดต่อ ถ้าไม่เข้าใจก็ถามตนได้ ไม่อยากให้มาซ้ำเติมในวันเกิดเรื่อง ถ้าทำอะไรให้ไม่พอใจ ก็ขอโทษด้วย
-ถามกลับนิกกี้ เมื่อไหร่จะเลิกเป็นแบบนี้ ละอายไหม ที่ไปคอมเมนต์แบบนั้น นิกกี้บอกว่าไม่ได้พิมพ์อะไรเสียหาย นาราสวนความหมายเริ่ดว่ะเหมือนอยากอะไรกับตนหรือเปล่า มีอะไรกับตนไหม ทำไมคอมเมนต์แบบนั้น เวลาเห็นผู้ใหญ่ทำร้ายเด็ก อยากรู้ว่ารู้สึกยังไง ถึงไปคอมเมนต์แบบนั้น ทั้งที่ไม่รู้จักตน ตอนนี้รู้แล้วอยากจะพูดอะไรกับตนไหม (นาราอยากให้นิกกี้ขอโทษ)
-นิกกี้ บอกเอาตรงๆ ไม่เห็นสำนวน นาราฟาดถึงไปคอมเมนต์ใช่ไหม วันไหนหนูมีเรื่องพลาด พี่นิกกี้จะเป็นคนแรกที่ซ้ำเติมหนู
-นิกกี้สวนนารากำลังหมิ่นประมาท ทุกครั้งนารามีดรามา ฉันปกป้องเธอตลอด การที่นาราพูดแบบนี้ นาราหมิ่นประมาทฉันอยู่ วันนี้ไปพิมพ์กับโน๊ตแค่เริ่ดคำเดียว มั่นใจว่าไม่ได้พิมพ์อะไรให้เสียหาย แต่วันนี้มาบิดเบือนว่าถ้าวันไหนนาราล้ม พี่จะซ้ำเติม อันนี้ไม่ผ่าน
-นาราโต้กลับ “พี่นิกกี้ก็ไม่ผ่าน พี่นิกกี้ฟ้องหนูสิ เอาเลย ถ้าหมิ่นประมาทแม่ ถ้าแม่หวังดีกับหนู ก็ทักมาถามหลังบ้าน ไม่ใช่คอมเมนต์ตามใจฉัน ไม่หวังดีกับหนู”
- นิกกี้ลั่นไม่เคยคุยหลังบ้าน ไม่เคยคุยหน้าบ้านก่อนเลย นาราฟาดแต่ยังโพสต์ได้เลย แสดงว่าไม่ได้รู้จักมาก่อน แต่เลือกคอมเมนต์ถึงหนูมาก่อน ถ้าเอ็นดูจริง ทำไมทักมาหาเราไม่ได้ นิกกี้สวนว่าแล้วนาราเป็นใคร ทำไมต้องโพสต์ถึงนารา นาราก็สวนกลับ แล้วพี่เป็นใคร ทำไมต้องโพสต์ถึงหนู
-นิกกี้บอกไปคอมเมนต์แค่เริ่ดอันเดียว กลายเป็นว่าผิดเลยเหรอ และเราไม่ได้ไลฟ์สดถึงนารา เรากำลังพูดถึงเรื่องอื่น แต่มีคนมาคอมเมนต์ เราก็ตอบ ต้องมีสตินิดนึงนะ
-นาราโต้ “พี่กำลังพูดถึงหนูไง ก็หมายถึงกำลังพูดถึงหนู หนูเลยขอเข้ามาในไลฟ์สด ถ้าพวกพี่ไม่พูดถึงหนู หนูก็คงไม่เข้ามา แต่พวกพี่พูดถึงหนู หนูถึงเข้ามาไง”
-นิกกี้บอกว่าชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ให้ไปช่วยบอสโน๊ต บอสโน๊ตทัวร์ลง เรากำลังคุยเรื่องอื่นๆ เราก็ไม่รู้ เราก็วิเคราะห์ในมุมเรา แต่ส่วนตัวเราไม่ได้เห็นสำนวนคดี นาราสวนทันที “ถ้าทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่เรื่องของเรา และไม่แน่ใจ ก็ไม่ควรพูดหรือเอ่ยชื่อหนูเลย ทำให้คนเข้าใจหนูผิด คนอาจเกลียดหนูเป็นทุนเดิม มาเจอคำพูดแบบนี้ ทำให้คนเข้าใจหนูผิดด้วยซ้ำไป”
-“แม่ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลย คุณโน้ตก็ไม่ควรโพสต์ถึงหนู ไม่โอเคก็เลื่อนผ่านบล็อกหนูไปสิ แค่นั้นเอง ที่โกรธคือน้อยใจว่าทั้งหมดไม่รู้เรื่องหนูจริงๆ แล้วทำมาพูดถึงหนูแบบนี้ มันไม่ถูกต้องหรือเปล่า พี่นิกกี้พูดถึงหนูแล้วไม่มีหลักฐาน พอเข้าใจแล้ว มีอะไรจะพูดถึงหนูไหม อยากขอโทษสักคำไหม หรือไม่เลย”
-นิกกี้บอกทำไมต้องขอโทษ นาราลั่นก็พี่พูดถึงหนูไง และไม่ได้รู้ความจริง ผู้ใหญ่ควรพูดกับเด็กแบบนี้หรือเปล่า นิกกี้เลยตอบกลับไปว่า “รับทราบที่นาราบอก” นาราลั่น “โอเค วันนี้อธิบายแล้ว ต่อให้คุณโน๊ตโทร.มาก็ไม่รับสายแล้ว เดี๋ยวให้ทนายจัดการไป” แล้วนาราก็ออกจากไลฟ์สดไป
-นาราโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว “เวลาจะพูดเรื่องใคร เอาความจริงรู้จริงมาพูด ไม่ใช่พูดตามใจปากตามความรู้สึก มันทุเรศ พร้อมแชร์โพสต์ “ปิงลี่” ที่ฟาดว่า “ไม่ใช่เจ้าหนี้ แต่โพสต์แดกดันนาราเรื่องหนี้ อันนี้ตั้งใจมาเอาอะไรคะ??” เขียนแคปชั่นว่า “รักแม่”
-นาราโพสต์ต่อ “ผู้ใหญ่รังแกฉัน ทั้งที่ฉันตั้งใจทำมาหากิน ไม่เคยยุ่งเรื่องของใครก่อนเลย แต่พอตัวเองทำผิดไม่มีใครกล้าขอโทษสักคำ หลังจากนี้ฉันจะไม่อัปเดตเรื่องหนี้กับใคร จนกว่าจะใช้หนี้หมด ขอโทษเจ้าหนี้ทุกคน ยังไงปีนี้ก็จะต้องหมด”
-ชาวเน็ตบอก รอบนี้ นารา ชนะน็อก!