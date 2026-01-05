"วอนยอง" IVE เจอดราม่าในจีน หลังเรียกฮ่องกงว่า “หนึ่งในประเทศโปรดของฉัน”

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในโลกออนไลน์จีนแผ่นดินใหญ่ หลังคลิปเบื้องหลังงานประกาศรางวัล MAMA 2025 ที่ถูกเผยแพร่บนยูทูบ กลายเป็นชนวนดราม่าทางการเมือง จากคำพูดของ จาง วอนยอง สมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง ไอวี่
ในคลิปดังกล่าว ซึ่งถ่ายทำหลังเวทีระหว่างที่จาง วอนยอง พูดถึงการเตรียมเดินทางไปฮ่องกงเพื่อร่วมงาน MAMA เธอได้กล่าวด้วยท่าทีผ่อนคลายว่า ฮ่องกงมีอาหารอร่อยมาก และเป็น “หนึ่งในประเทศโปรดของฉัน” พร้อมเอ่ยถึงความตั้งใจที่จะรับประทานเป็ดปักกิ่ง คำพูดดังกล่าวถูกตัดตอนและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโซเชียลมีเดียจีน
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจีนจำนวนหนึ่งแสดงความไม่พอใจอย่างหนัก ต่อการใช้คำว่า “ประเทศ” กับฮ่องกง โดยมองว่าเป็นการขัดกับหลักการ “จีนเดียว” และบางส่วนถึงขั้นกล่าวหาว่าเป็นการสนับสนุนแนวคิด “เอกราชฮ่องกง” โดยนัย
ภายหลัง กระแสกดดันส่งผลให้ซับไตเติลภาษาจีนในคลิปต้นทางถูกแก้ไข เปลี่ยนจากคำว่า “ประเทศ” เป็น “ภูมิภาค” แทน ขณะเดียวกัน แฟนคลับชาวจีนบางส่วนพยายามออกมาปกป้องจาง วอนยอง โดยให้เหตุผลว่าคำภาษาเกาหลี "นารา" อาจถูกใช้ในความหมายกว้าง เพื่อสื่อถึงสถานที่หรือดินแดน ไม่จำเป็นต้องหมายถึงรัฐเอกราชเสมอไป