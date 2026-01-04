เกิดอะไรขึ้น "บิ๊ก-เบสท์" อัลฟอลโล่กันแล้ว

เป็นประเด็นดรามามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กับคู่ของ "เบสท์ รักษวนีย์ คำสิงห์" และ "บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์" เพราะช่วงปีที่ผ่านมาก็มีคนจับให้เป็นคู่จิ้นฟินเฟร่อกันอยู่พักใหญ่ มีงานไลฟ์คู่อยู่บ่อยคร้ัง แต่สุดท้ายก็ต้านกระแสแอนตี้จากแฟนคลับของทั้งคู่ไม่ไหว ฝั่งบิ๊กก็ไม่ชอบเบสท์ ฝั่งเบสท์ก็ไม่ชอบบิ๊ก สุดท้ายบิ๊กต้องออกมาไลฟ์สดขอยุติความเป็นคู่จิ้น แต่สถานะเพื่อนก็ยังคงดีเหมือนเดิม ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แค่อยากจบดรามาแฟนคลับเท่านั้น
แต่ล่าสุดทั้งคู่ก็อัลฟอลโล่อินสตาแกรมกันไปแล้ว ซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ถึงเหตุผลที่แท้จริง ว่าทำไมถึงขนาดต้องอัลฟอลโล่กัน และก่อนหน้านั้นก็ยังลบรูปคู่ออกจนเกลี้ยง งานนี้คงต้องรอเจ้าตัวออกมาชี้แจงกันอีกทีว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ยังดีอยู่หรือไม่