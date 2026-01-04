เมื่อสามีดีเด่นของสาว "แก้มบุ๋ม ปรียาดา สิทธาไชย" อย่าง "พีท กันตพร หาญพาณิชย์” ทายาทโรงพยาบาลชื่อดัง มาสรุปเรื่องราวชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านมา ทำเอาหลายคนเอ็นดูเอามากๆ เพราะเจ้าตัวบอกว่าไม่มีเวลาปั้มทายาท เพราะมัวแต่ปั้มเงินอยู่ ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่
"และแล้วปี 2568 ก็ผ่านไป ปีนี้ก็เป็นอีก 1 ปีแห่งการทำงานจริงๆ ทั้งงานหลักงานรองจนนับไม่หมดแล้ว นอกจากงานที่โรงพยาบาลที่กำลังจะขยายสาขาเพิ่มอีก 3 แห่ง มีพัทยา ระยอง และสมุทรปราการ ปีหน้าก็น่าจะมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลอย่างจริงจัง"
"จากคนที่ไม่มี Social Media ปีนี้พอนับงาน Live ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำงานไปเป็นหลักร้อยงานได้ในปีนี้ ทั้งไปรายการ ไปสัมภาษณ์ ไปขึ้นเวทีต่างๆ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิต ทั้งในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์และทำให้เรามีความสุขนะครับ"
"ปีนี้ก็แต่งงานมาครบ 1 ปีแล้ว ตั้งใจจะมีตัวน้อยแต่ยังไม่สำเร็จ ปีหน้าเอาใหม่นะ แต่ปี 69 นี้ก็จะต้องได้ย้ายบ้านแน่ๆ แล้ว คงสนุกมาก"
"ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ดีมากนะครับ มีความสุข มีรอยยิ้ม เหนื่อยบ้าง นอนน้อยบ้าง แต่ก็มีครอบครัว มีภรรยา มีคนรอบข้าง มีแฟนคลับที่ดีกับเรา หวังดีกับเรา สนับสนุนเรา และรักเรา"
"ขอให้ปี 2569 เป็นปีที่ดีของทุกคน มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะที่มากกว่าเดิม ถึงอะไรๆ รอบตัวอาจจะดีหรือไม่ดีขึ้น แต่ความสุขเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับ ยิ้มเยอะๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอบคุณทุกคนจริงๆ นะครับ รวมถึงลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ #แก้มพีท"