"พีท​ กันตพร" สามี​ "แก้มบุ๋ม" ตั้งใจ​ปี​ 69​ จะจริงจังเรื่องมีเบบี๋แล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อสามีดีเด่นของสาว "แก้ม​บุ๋ม​ ปรียาดา สิทธาไชย" อย่าง​ "พีท​ กันตพร หาญพาณิชย์” ทายาทโรงพยาบาลชื่อดัง​ มาสรุปเรื่องราวชีวิตตัวเองในปีที่ผ่านมา ทำเอาหลายคนเอ็นดูเอามากๆ เพราะเจ้าตัวบอกว่าไม่มีเวลาปั้มทายาท เพราะมัวแต่ปั้มเงินอยู่ ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่

"และแล้วปี 2568 ก็ผ่านไป ปีนี้ก็เป็นอีก 1 ปีแห่งการทำงานจริงๆ ทั้งงานหลักงานรองจนนับไม่หมดแล้ว นอกจากงานที่โรงพยาบาลที่กำลังจะขยายสาขาเพิ่มอีก 3 แห่ง มีพัทยา ระยอง และสมุทรปราการ ปีหน้าก็น่าจะมีแผนการออกผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลอย่างจริงจัง"

"จากคนที่ไม่มี Social Media ปีนี้พอนับงาน Live ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำงานไปเป็นหลักร้อยงานได้ในปีนี้ ทั้งไปรายการ ไปสัมภาษณ์ ไปขึ้นเวทีต่างๆ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในชีวิต ทั้งในโลกออนไลน์และโลกออฟไลน์และทำให้เรามีความสุขนะครับ"

"ปีนี้ก็แต่งงานมาครบ 1 ปีแล้ว ตั้งใจจะมีตัวน้อยแต่ยังไม่สำเร็จ ปีหน้าเอาใหม่นะ แต่ปี 69 นี้ก็จะต้องได้ย้ายบ้านแน่ๆ​ แล้ว คงสนุกมาก"

"ปีนี้ก็เป็นอีกปีที่ดีมากนะครับ มีความสุข มีรอยยิ้ม เหนื่อยบ้าง นอนน้อยบ้าง แต่ก็มีครอบครัว มีภรรยา มีคนรอบข้าง มีแฟนคลับที่ดีกับเรา หวังดีกับเรา สนับสนุนเรา และรักเรา"

"ขอให้ปี 2569 เป็นปีที่ดีของทุกคน มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะที่มากกว่าเดิม ถึงอะไรๆ รอบตัวอาจจะดีหรือไม่ดีขึ้น แต่ความสุขเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับ ยิ้มเยอะๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขอบคุณทุกคนจริงๆ​ นะครับ รวมถึงลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับ #แก้มพีท"












