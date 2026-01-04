xs
"ก๊อต จักรพันธ์" ตั้งเป้าวัย 57 ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาสักเท่าไหร่ในช่วงปีหลังๆ มานี้ สำหรับเจ้าชายลูกทุ่ง "ก๊อต จักรพันธ์​ ครบุรีธีรโชติ" แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาอัดคลิปลงในโซเชียล เป็นคลิปที่ตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนตัวเองในปีใหม่นี้ โดยเจ้าตัวบอกว่า 4 ข้อที่อยากจะเปลี่ยนหลักๆ ก็​คือ​ 1. รักตัวเองให้มากขึ้น​ ดูแลสุขภาพ​ อาหารการกิน​ ของที่อร่อยถูกปากก็กินให้น้อยลง เน้นอาหารด้านสุขภาพมากขึ้น​ 2. ออกกำลังกาย​ ต้องกู้สุขภาพตัวเองกลับมา เผื่อจะกลับมาร้องมาเต้นได้บ้าง​ สมองปลอดโปร่งด้วย แต่งเพลงได้ดี​ขึ้น 3. การดื่ม ที่เจ้าตัวบอกว่าปกติไม่ค่อย​ดื่มอยู่แล้ว​ ก็เลยยังดื่มได้ปกติ​ และข้อสุดท้ายบอกให้ตัวเองทาครีมกันแดดด้วย เพราะปกติไม่ทาเลย ฝ้ากระเต็มหน้าหมด​

ซึ่งหลายคนพอได้ดูคลิปนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือผู้ชายอายุ 57 จริงหรือเปล่า เพราะนอกจากหน้าตาที่ดูไม่เปลี่ยนไปจากเดิม​ แล้วยังคงหน้าเด็กตลอดกาล แต่คลิปนี้ก็ทำให้แฟนๆ ของเจ้าตัวได้หายคิดถึงกันเลยทีเดียว












