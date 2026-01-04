"ก๊อต จักรพันธ์" ตั้งเป้าวัย 57 ต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้

ไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตาสักเท่าไหร่ในช่วงปีหลังๆ มานี้ สำหรับเจ้าชายลูกทุ่ง "ก๊อต จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ" แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาอัดคลิปลงในโซเชียล เป็นคลิปที่ตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนตัวเองในปีใหม่นี้ โดยเจ้าตัวบอกว่า 4 ข้อที่อยากจะเปลี่ยนหลักๆ ก็คือ 1. รักตัวเองให้มากขึ้น ดูแลสุขภาพ อาหารการกิน ของที่อร่อยถูกปากก็กินให้น้อยลง เน้นอาหารด้านสุขภาพมากขึ้น 2. ออกกำลังกาย ต้องกู้สุขภาพตัวเองกลับมา เผื่อจะกลับมาร้องมาเต้นได้บ้าง สมองปลอดโปร่งด้วย แต่งเพลงได้ดีขึ้น 3. การดื่ม ที่เจ้าตัวบอกว่าปกติไม่ค่อยดื่มอยู่แล้ว ก็เลยยังดื่มได้ปกติ และข้อสุดท้ายบอกให้ตัวเองทาครีมกันแดดด้วย เพราะปกติไม่ทาเลย ฝ้ากระเต็มหน้าหมด
ซึ่งหลายคนพอได้ดูคลิปนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือผู้ชายอายุ 57 จริงหรือเปล่า เพราะนอกจากหน้าตาที่ดูไม่เปลี่ยนไปจากเดิม แล้วยังคงหน้าเด็กตลอดกาล แต่คลิปนี้ก็ทำให้แฟนๆ ของเจ้าตัวได้หายคิดถึงกันเลยทีเดียว