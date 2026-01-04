"นารา” รวยมีเงินมีแบรนด์เนม ทำไมไม่ใช้หนี้

ยืนยันว่านี่ไม่คอนเทนส์!! เพราะหลังจากเป็นข่าว หลายคนเกรงว่าเรื่องนี้จะจ้อจี้ปุยนุ่นหรือเปล่า? สำหรับกรณีที่โจรมาในคราบหนุ่มโฮส วัย 21 ปี ปืนเข้าบ้านยัก ขโมยของในห้องของ “นารา เครปกะเทย” โดยเจ้าตัวออกมาโวยวายว่า กระเป๋าแบรนด์เนม แอร์เมส หายไป 2 ใบ และแหวน 1 วง ซึ่งได้แหวนคืนแล้ว ส่วนกระเป๋าก็ทราบแล้วว่าโจรเอาไปขายที่ไหน
อัปเดตล่าสุด! เจ้าตัวได้โพสต์ว่าเงินหายไปอีก 1 ล้าน ส่วนเงิน 6 แสนที่โดนขโมยไป โจรได้ทิ้งไว้ที่หลังคาหลังบ้าน ในขณะที่ขอเข้าห้องน้ำ ซึ่งโจรได้สารภาพว่า “ตอนนี้น้องสารภาพแล้วว่าเอาเงินไป น้องเข้าตู้เชพได้เพราะว่าเดา จากเรื่องราวทั้งหมดของนารา #มึงมันเก่งมากที่สามารถเอาออกมาได้รหัส6ตัวนะมึง“
แต่ที่คนสงสัยว่ามีทรัพย์สินมากขนาดนี้ ทำไม? ไม่เอาไปขายใช้หนี้ล่ะ!! เจ้าตัวไม่รอช้า ออกมาเคลียร์ข้อสงสัยทันทีว่า
“หลายคนสงสัยว่านาราเอาเงินที่ไหนมาซื้อกระเป๋า และทำไมไม่เอาเงินนี้มาใช้หนี้ นาราจะขอชี้แจงอย่างละเอียดนะคะ"
"จากเหตุการณ์ที่นาราต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำ หลังจากออกมาจากคุก จริงๆ แล้ว ไม่ต้องใช้หนี้แล้ว แต่ด้วยความรู้สึกผิดและความรับผิดชอบต่อสังคม นาราจริงดำเนินการใช้หนี้มาโดยตลอด รวม 1 ปีแล้ว นาราจะใช้หนี้ประมาณ 10-15 ล้านค่ะ"
"เงินที่นาราได้จากการทำงาน นาราจะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะ รายได้ 100% แบ่ง 70% สำหรับการใช้หนี้ และอีก 30% สำหรับการซื้อความสุข เผื่อที่เราจะมีแรงในการใช้ชีวิตและหาเงินมาใช้หนี้"
"กระเป๋าบางใบซื้อต่อจากพี่มิก จากผู้ช่วยพี่ฟลุ๊ค บางใบเจ้าของแบรนด์ที่เอ็นดูนาราให้มา บางใบได้จากโบนัสจากการปักตะกร้า"
"นารากระจายเงินใช้หนี้มาโดยตลอด ปีนี้ปิดยอดบางกลุ่มเรียบร้อยแล้ว และเตรียมวางแผนจะทบเงินชำระกลุ่มยอดหลักล้านต่อไป”