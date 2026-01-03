“อาโป“ โดนช่างภาพวัดอรุณไล่ ทำตัวมาเฟียนทท..เอือม

เป็นงงกันทั่วหน้า! สำหรับกรณีของ “ปอนด์-กฤษดา วิทยาขจรเดช“ ผู้บริหารค่าย Be On Cloud ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน X ว่าได้ไปเที่ยววันอรุณฯ แต่ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ โดยเจ้าตัวรู้สึกดีใจที่เห็นคนต่างชาติมาเที่ยว และสวมใส่ชุดไทยมาร่วมเก็บภาพในมุมต่างๆ ของพระปรางค์ แต่ดันไปเจอ #ตากล้องวัดอรุณ ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับแพ็คเกจการเช่าชุด คอยไล่นักท่องเที่ยวออกจากเฟรม ซึ่งไม่ได้เกิดแค่รอบเดียว แต่ไล่ท้้งคนไทยและต่างชาติ พอเข้าไปตักเตือน ก็ได้คำตอบกลับมาว่า "คนอื่นก็ต้องรอสิครับ" เจ้าตัวจึงรู้สึกว่านี่คือสถานที่สาธารณะ แต่ทำไมถึงม่ปิดกั้นไม่ให้คนอื่นถ่าย และพอมาทราบทีหลัง “อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์“ เองก็โดนไล่ไปสามรอบเช่นกัน
“ไป #วัดอรุณ มาเมื่อวาน นักท่องเที่ยวเยอะมากน่าภูมิใจ คนเช่าชุดไทยแต่งเยอะมาก ดูดีเลย แต่ดันเจอ "ตากล้องเจ้าถิ่นน่าจะมาพ่วงกับบริการเช่าชุดไทย" คอยไล่นักท่องเที่ยวคนอื่นออกจากเฟรม เพื่อถ่ายให้คนที่จ้างตัวเองมา ไม่ได้ไล่รอบเดียวนะ ไล่เรื่อยๆ ต่างชาติงง หน้าตาไม่พอใจแล้ว นี่ยืนมองวิวสวยๆ จิตนิ่งอยู่ ทนไม่ไหวเลยเข้าไปเตือนแต่โดนสวนว่า "คนอื่นก็ต้องรอสิครับ" แล้วถ่ายไปเรื่อยๆ กะได้รูปสวยคนเดียวเลยมั้ง คนเป็นล้าน ทำงี้ทีหลังทำเรื่องขอปิดสถานที่ถ่ายกันเองไปเลย คือคุณไม่มีสิทธิ์กั้นพื้นที่สาธารณะเป็นของส่วนตัวไง อย่าหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่น สถานที่นี้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศ ช่วยปรับนิสัยหน่อย #ตากล้องวัดอรุณ
.
ปล. พอลงมาข้างล่างทีมงานเล่าให้ฟังว่า อาโป ก็โดนไล่ไปสามรอบเหมือนกัน”
จากนั้นก็มีชาว X เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ไปในทิศทางเดียวกันว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆ กัน อาทิ
“เราพึ่งไปมารู้สึกต่างกันเลย ช่างกล้องเงยกล้องถ่ายขึ้นเพื่อไม่ให้ติดคนและเห็นยอดวัด คนเดินผ่านก็ถ่ายได้ ตอนเราถ่ายรูปคนก็หลบให้ มุมมหาชนก็ผลัดกันถ่าย รีบกดรีบให้คนอื่นถ่าย เรายืนทะเล่อทะล่า ก็มีคนมาสะกิดดีๆให้ช่วยหลบหน่อย ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน แต่เราถ่ายไวๆ ไม่จุดนึงร้อยท่า”
“วัดคือพื้นที่สาธารณะ ไม่ใช่สตูดิโอใคร และไม่ใช่เขตอิทธิพลของธุรกิจใด ถ่ายรูปได้ หารายได้ได้ แต่ไม่มีใครมีสิทธิ์ “ยึดพื้นที่”
First impression ของนักท่องเที่ยว
ไม่ควรเริ่มจากคำว่า “มาเฟีย”
“เจอเหมือนกัน สตูดิโอของพวกเขาคือ #วัดอรุณ ไม่ตีองเช่าพื้นที่ด้วย หากินง่ายดีค่ะ ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาบริหารจัดการเลย ปล่อยแบบนี้ต่อไป ชาวต่างชาติที่ตั้งใจมาเที่ยวชมความงามของวัดจะลดลงเรื่อยๆค่ะ”
“ไปมาวันสิ้นปีครับ ยืนยันอีกเสียงว่า ตากล้องเจ้าถิ่นกั๊กที่ถ่ายรูปมากแล้วทำหน้าตาไม่ค่อยดีใส่ แบบเหมือนตรงนั้นคือที่ของกลุ่มที่จ้างตากล้องเท่านั้น และมีกิริยาที่ไม่เหมาะสมกับทั้งนททไทยและนททต่างชาติ อยากให้ทางวัดควบคุมดูและหน่อย อันนี้เหมือนมาเฟียมาก ❌
.
อยากให้พวกกลุ่มช่างภาพมาเฟีย มีมารยาทหน่อย อยู่กับสถานที่สุดยอดขนาดนี้ ทำเสียชื่อเสียงประเทศหมด”