“มิกซ์ เฉลิมศรี” โดนโจรหนุ่มโฮสขึ้นบ้าน “นารา” ร่ำไห้สูญแบรนด์เนม 2 ใบ

จะว่าฟาดเคราะห์ก็ส่วนนึง แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ “บ้านยัก“ บ้านของ “มิกซ์ เฉลิมศรี” ของหาย แต่เหตุการณ์ของหายนั้น ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ยังจับไม่ได้ว่าใครเป็นขโมย แต่ล่าสุดเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ก็ได้มีขโมยขึ้นบ้านอีกครั้ง โดยปืนขึ้นมาจากหลังบ้าน และก็ได้ขึ้นไปขโมยของที่ห้องของ “นารา เครปกะเทย” ได้กระเป๋าแบรนด์เนม แอร์เมส 2 ใบหายไป แต่สิ่งที่มหัศจรรย์มักจะเกิดแต่กับกะเทยไทย เพราะคนที่จับโจรได้คือนารา คว้าตัวได้ทันที ซึ่งโจรคนนี้เป็น “หนุ่มโฮส” อายุ 21 ปี ที่เคยมาบ้านนี้กับ “ผอ.แตงโม” และที่เข้ามาขโมยของในห้องของนารา ก็เพราะว่าเคยเข้าไปในขโมยของในห้องของ ผอ.แตงโม แล้ว เจอแต่วิกกับผ้าไหมเท่านั้น
ด้าน “มิกซ์ เฉลิมศรี” ได้เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า
”กูให้เลย เปิดต้นปีด้วย ขโมยขึ้นบ้านยัก ให้ยิ่งกว่าคือ อีนารา ล๊อคตัวโจร ด้วยตัวเอง“
“สรุป เรื่องโจรบ้านยัก
.
- โจรคนนี้ เป็นไม้ล๊อค ของเลดี้ แตงโม เป็นโฮสในคราบโจร ไม่ใช่ หนุ่มไทยใหญ่ คนสนิท แต่อย่างใด และ เลดี้ กับไทยใหญ่ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
.
- ชีเคยขโมยไป 1 ครั้ง แล้ว และถอดเมมกล้องของบ้านไป เลยจับตัวไม่ได้
.
- วันนี้ล็อคบ้านปกติ และ เลดี้ ฟ้ารดา อยู่ใน บ้าน ( แต่กำลังตำไล่น้ำ อยู่ในห้องนอนส่วนตัว เลยไม่รู้ว่ามีใครเข้ามา )
.
- โจรโฮส แอบปีนเข้าหลังบ้าน หลบกล้อง แบบ ช่ำชอง ประหนึ่ง mission impossible
.
- ห้องนารา เป็นประตูดิจิตอล ล็อคแบบแน่นหนา (เสือกพัง ก่อนปีใหม่ )
.
- นารา กลับเข้ามาบ้าน พร้อมเพื่อน 10 กว่าคน และ ได้เจอโจร แบบประจันหน้า ในห้องนารา
.
- นาราวิงเข้าล็อก ตัวโจร พร้อมพูด อย่างใจเย็นว่า “มึงเป็นใครไอ้หน้าหี เข้ามาในห้องกูได้ไง!! ”
.
- ตำรวจมาไวมาก หลังจากโทรแจ้งความ พี่ตำรวจน่ารักมาก
.
- ตอนนี้ได้ฝากขังเรียบร้อย โจรโฮส ไม่ยอมติดต่อญาติหรือใคร
.
- ส่วนกู ติดขัดผิว ระเบิดขี้ไคล อยู่ปากซอยลาดพร้าว
.
- กะทิยา รับเรื่อง หลังจากรู้ข่าว แล้วแอบสะใจเล็กๆ พร้อมบอกว่า หนูว่าละต้องใช่ หน้าไม่เหมือนเด็กโฮส เหมือนคนจุดเตาหมูกะทะ มากกว่าเจ้
.
- นาราถามว่า ละ ทำไม ไม่ขโมย ของพี่โม มาเข้าห้องพี่ทำไม
.
_โจรโฮส ห้องเขามีแต่ผ้าไหม กับเครื่องไทยครับ ไม่รู้จะเอาไปทำไร
.
สวัสดีปีม้าเม็ดค่ะ 🙏🏻”
ด้าน “นารา เครปกะเทย” ได้ออกมาไลฟ์สด พร้อมโพสต์เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าว กับวินาทีตะครุบหนุ่มโฮสในคราบโจร พร้อมประกาศตามหา กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดัง 2 ใบที่หายไป (ล่าสุดได้โจรได้สารภาพมาแล้วว่าเอาไปขายใน ราคา 150,000 บาท วอนให้ผู้ที่รับซื้อของโจร ให้ติดต่อกลับมาทันที)
“มาขมวดเรื่องโจรขึ้นบ้านยักษ์และของที่หาย
.
คือวันนี้ฉันกลับมาจากเที่ยวปีใหม่ เลยเข้ามาที่บ้านเตรียมของต่างๆ ไปเที่ยวยุดยา ฉันก็มาอยู่กับเพื่อนด้านล่างหลายคน ซักพักฉันจะไปหยิบของด้านบนในห้องฉัน ปรากฏเจอชีอยู่ในห้อง ดอกตกใจมาก ฉันถามเข้ามาทำไม ชีบอกมาหาพี่โม ชั้นว่ามันแปลกๆ ละเพราะพี่โมยังอยู่เชียงใหม่ อีนี่ตอแหลละ เปนโจรแน่ๆ
.
แล้วฉันเอะใจมานานแล้วว่าทำไมของที่บ้าน
หายประจำ ทีละอย่างสองอย่างและหนักขึ้นคือของที่หายเริ่มชิ้นใหญ่ขึ้น แพงขึ้นอย่างเช่นกล้องของกะทิ แว่นตา ต่างๆ แล้วคือไม่สงสัยหรือเอะใจใครเลย
.
ล่าสุดคือตั้งแต่วันที่ 30 ให้น้องผู้ช่วยมาเก็บห้องชีบอกได้ยินเสียงคนเปิดประตูจากด้านบน ซึ่งวันนั้นไม่มีใครอยู่แล้ว เลยสันนิฐานว่าชีมาหลายรอบแล้ว แต่ไม่มีใครจับได้
.
ฉันเลยถามมันว่าทำไมไม่ไปขโมยของห้องพี่โม นางบอกห้องพี่โมไม่มีอะไรมีแต่เสื้อผ้ากับวิก เลยมาห้องพี่ ฉันก็ค้นกระเป๋าจนเจอว่าเอาแหวนไป แล้วถามนางว่าครั้งก่อนๆ ที่เคยแอบเข้ามาเอาอะไรไปอีกบ้าง ชีบอกเอาชาเขียวปุยนุ่น และ ปุยนุ่น ไป บอกว่าเห็นในคลิปแล้วอยากกิน ช่วยเรื่องคุมหิว อีดอกขอกันดีๆ ฉันก็ให้ไง ระวังตัวกันด้วยนะคะ ปีใหม่ใครไม่อยู่บ้าน ระวังดีๆ กูจ้างยามแน่ อีดอก“