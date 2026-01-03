xs
“ณิชา“ รีแคปชีวิต ปี 2025 ไม่มีคำว่า “เสียใจ” เรียนรู้ที่จะรักตัว ปล่อยวางในสิ่งที่คู่ควร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในช่วงปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่าชื่อของ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” อยู่ในอันดับต้นๆของการค้นหา เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าข่าวที่เกิดขึ้นกับเธอนั้น กับการเลิกรากับแฟนหนุ่ม "โตโน่ ภาคิน” โด่งดังชนิดที่ว่าจะเอาอะไรมาหยุดก็ไม่อยู่ รวมไปถึงล่าสุดก็มีข่าวว่ารีเทิร์น แต่ณิชาก็ได้มาสวนทันทีว่า อะไรถ้ามันไม่จริงก็ไม่ควรจะลือ

ล่าสุดก็ได้รีแคปชีวิตตัวเองในปี 2025 ที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวยอมรับว่านี่คือการเรียนรู้ครั้งใหญ่ในชีวิต เรียนรู้ที่จะรักตัวเอง แล้วก็ดีใจที่ได้มีเพื่อนรอบข้างที่ดี และไม่มีคำว่าเสียใจ

“ปีนี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้ที่จะโอบอุ้มจิตวิญญาณของตัวเองอย่างอ่อนโยนด้วยความรัก รู้สึกเหมือนว่าฉันได้ผ่านอะไรมามากมายจริงๆ"

"มีช่วงเวลาแห่งความสุขอย่างแท้จริง ความเศร้าอย่างสุดซึ้ง และความสนุกสนานมากมาย เป็นปีที่ฉันได้เติมสีสันมากมายลงบนผืนผ้าใบของตัวเอง"

"ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ปล่อยวางสิ่งที่ไม่คู่ควรกับพลังงาน หรือที่ว่างในชีวิตของฉันอีกต่อไป และใช้ชีวิตในแบบที่ฉันต้องการ ไม่มีแผน ไม่มีแรงกดดัน ถ้าอะไรที่ดี ฉันก็ยินดีต้อนรับมัน ถ้ามันไม่ดี ฉันก็ปล่อยมันไป"
.
"เหนือสิ่งอื่นใด ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้ง ไม่ใช่แค่กับตัวเอง แต่กับผู้คนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน ทุกคนเลย ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันทำอะไรในชีวิตนี้ถึงได้โชคดีขนาดนี้ ที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่รักฉันและหัวใจของฉันอย่างแท้จริง การหัวเราะ ร้องไห้ และเติบโตไปด้วยกันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นกว่าที่ควรจะเป็น ฉันรักทุกคนมาก"
.
"สุดท้ายแล้ว ปี 2025 เตือนใจฉันถึงความจริงง่ายๆ ข้อหนึ่ง นั่นคือ เมื่อคุณทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับปัจจุบัน คุณจะไม่หวนมองย้อนกลับไปด้วยความเสียใจ“













