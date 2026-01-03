xs
"กิฟท์ซ่า​ เกิร์ลลีเบอร์รี" ประกาศขอชิงมง MUT2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อะไรยังไงกันแน่ เมื่ออยู่ๆ อดีตเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง "กิฟท์ซ่า​ ปิยา พงศ์กุลภา" แห่ง​เกิร์ลลีเบอร์รี​ ออกมาประกาศเดินหน้าสู่เส้นทางจักรวาล Miss Universe Thailand 2026 โดยเจ้าตัวออกมาโพสต์ว่า "สิ่งที่ได้ไปต่อในปี 2026 : ไม่เดินซ้าย เดินขวา​ "เดินหน้าอย่างเดียว" #GIFTCYOU #MUT2026"








