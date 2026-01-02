“ธัญญ่า” โมโหโดนแกล้งกู้ภัยมาที่บ้าน แจ้งความ 3 รอบไม่คืบหน้า

กลางดึกเมื่อคืน (1/มค/69) “ธัญญ่า อาร์สยาม“ ได้โพสต์คลิปและเล่าเหตุการณ์ว่า อยู่ดีๆ ก็มีรถกู้ภัยมาที่บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งได้มีคนแจ้งไปว่าบ้านของเธอนั้น มีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดรอความช่วยเหลือ โดยธัญญ่าก็ได้ออกมาจากบ้านด้วยความงง เพราะเจ้าตัวหลับไปตั้งแต่หัวค่ำ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้โทรไปยังเบอร์ที่โทรแจ้งมา พร้อมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยปลายสายบอกชื่อ “พลอย” และยืนยันว่าตนเองเป็นคนท้องเอง แต่พอเจ้าหน้าที่ขอเลขบัตรประชาชน ปลายสายก็ตัดไปทันที ซึ่งธัญญ่าบอกว่าเสียงนี้เป็นเสียงที่คุ้นๆ เพราะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้น แต่เคยเกิดมาแล้ว 3 ครั้ง โดยครั้งแรก พนง.ร้านสะดวกซื้อเอาน้ำมาส่ง ทั้งๆ ที่ไม่ได้สั่ง จากนั้นครั้งที่สอง กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนลื่นล้มในห้องน้ำ ส่วนคร้้งที่สาม ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนทะเลาะกันในบ้าน และนี่ก็คือเหตุการณ์ครั้งที่สี่
“เมื่อคืน เวลา 22.25น.มีรถกู้ภัยมาหน้าบ้านอีกแล้วค่ะ มีคนแจ้งว่ามีเหตุ ว่ามีคนจะคลอด มีอุบัติเหตุ ซึ่งที่บ้านเข้านอนกันหมดแล้ว โชคดีที่เมื่อคืนไม่ได้ขายของดึก ตั้งใจนอนไวกับลูก ถ้างั้นยายกับหลานคงอยู่กันสองคน พอหนูลงไปข้างล่าง พี่กู้ภัยก็แจ้งเหตุ เราก็บอกว่าเคยโดนคนเรียกแบบนี้มาแล้วครั้งนึ่ง สักพัก สายที่โทรแจ้ง ก็โทรเข้ามาหาพี่กู้ภัยอีกรอบ พี่กู้ภัยเปิดลำโพง เราจำเสียงได้แม่น ว่าคือเสียงเดียวกัน กับคนที่เคยก่อเหตุรอบที่แล้ว ในสายพยาม ถามพี่กู้ภัย ว่า“อยู่ไหน ถึงยัง มีคนอยู่ไหม ถ่ายรูปมาดูหน่อย ”
.
-เหตุการณ์แบบนี้ ถ้าหลายคนจำได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้เกิดเหตุคนสั่งเซเว่น เรียกรถกู้ภัย และเรียกตำรวจมาที่บ้าน แจ้งว่ามีเหตุ รวมเหตุการณ์ในวันเดียว
.
ซึ่งตอนนั้น หนูได้มีการไปแจ้งความ และดำเนินคดีตามขั้นตอน กะว่าจะเอาให้ถึงที่สุดเหมือนกัน เพราะตอนนั้นท้องอยู่ ทางตำรวจได้ให้ไปยื่นเอกสารต่างๆ ที่ศูนย์ทรู เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งว่า รอศูนย์ทรูส่งเอกสารกลับมา เราไปตามอยู่สองถึงสามครั้ง ไม่รวมโทรตาม สองถึงสามเดือน และรอดำเนินการต่างๆ จนเรื่องเงียบหาย เพราะไปคลอดลูก และหลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาตามแล้ว เพราะเลี้ยงลูกเล็ก โทรตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนไม่ตามต่อ และเรื่องก็หายไป
.
ครั้งนี้เป็นการเกิดซ้ำ นั่นหมายความว่าเขาตั้งใจ ที่หนูออกมาโพสต์อยากจะขอความคิดเห็นจากชาวโซเชียล และอยากได้ทนายเก่งเก่งในการดำเนินเรื่อง เพื่อไม่ให้เรื่องเงียบอีก หนูไม่รู้กฎหมายมากมายว่าเรื่องแบบนี้มันผิดไหม โทษมากน้อยแค่ไหน เพราะแน่นอนมันยังไม่มีการเสียเลือดเนื้อ ยังไม่มีเหตุฆาตกรรม แต่ต้องรอให้เกิดก่อนไหม ถึงจะแก้ เพราะมันถือว่าเป็นการรุกล้ำพื้นที่ อีกอย่างเป็นการเสียเวลาเจ้าหน้าที่ หากมีเหตุอื่น เค้าควรได้ไปช่วยเหตุอื่นจริงๆ ไม่ใช่เสียเวลามาแบบนี้กับการโทรเล่นของคนๆนี้ และตอนนี้ห่วงลูกมากๆ
.
สุดท้ายฝากเอาไว้ คนที่ทำรอเจอกันได้เลยเพราะรอบนี้ ถ้าจับไม่ได้หรือตามตัวไม่ได้อย่าเรียกว่าธัญญ่า ตอนนี้ห่วงยายกับลูกมากๆ เพราะเวลาทำงานต้องมาคอยกังวลอีกว่า ถ้ากลับดึกจะมีเหตุการณ์อะไรไหมหรือตอนกลางวันจะมีใครเข้ามาไหม เมื่อคืนนอนไม่หลับ ได้ยินเสียงรถก็กลัว
.
สุดท้ายยืนยันนะคะ ว่าจะตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดจนกว่าจะได้ตัวมา รอเจอกันได้เลยอยากทราบว่าเจตนาคืออะไรจริงๆ
.
*ทนายท่านไหน พร้อมจะช่วยตามเรื่องทักมาค่ะ ”
จากนั้นเจ้าตัวก็เข้าแจ้งความที่ สน.คันนายาว ยืนยันว่ารอบนี้จะไม่ยอม จะเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ เพราะอยากรู้ว่าทำแบบนี้ต้องการอะไร
“ถ้าจะลองดี ก็จะทำให้เต็มที่ รอบนี้ถ้าจับคนร้ายไม่ได้ อย่าเรียกว่าธัญญ่า รอบ2เกิดขึ้นแล้ว พรุ้งนี้เดี๋ยวมาเล่า #เกิดแต่กับกรู ‼️
.
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน คันนายาว รับเรื่องแล้วค่ะ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณทางศูนย์ทรูด้วยค่ะ ที่โทรมาตามเรื่องให้ รอบนี้คาดว่า เราจะได้เห็นหน้าคนก่อเหตุแน่นอน ☺️”